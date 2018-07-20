De Beers забирает у Peregrine перспективный алмазный район Чидлиак за $ 107 млн

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - De Beers заявила, что заполучила одно из лучших неразработанных алмазных месторождений Канады после сделки стоимостью $ 107 млн с уплатой денежными средствами, в рамках которой она купила выпущенные в обращение акции у зарегистрированной на бирже в Торонто компании Peregrine Diamonds.

«С учетом позитивного прогноза в отношении потребительского спроса мы ищем новые возможности для инвестирования в наш будущий потенциал поставок и с нетерпением ожидаем расширения нашего портфеля в Канаде и совместной работы с партнерами по сообществу в границах Территории Нунавут по мере того, как мы продолжаем развивать проект», - сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers, говоря об объекте Чидлиак (Chidliak) компании Peregrine.

Чидлиак расположен в Канаде в границах Территории Нунавут и состоит из 74 кимберлитовых трубок. В целом проект имеет общий предполагаемый минеральный ресурс, превышающий 22 миллиона каратов алмазов.

Исходя из результатов разведки, проведенной компанией Peregrine, предположительное содержание алмазов в 2,41 карата на тонну руды и стоимость одного карата алмазов в размере 151 доллара США (или 360 долларов США за тонну руды) делают центральную часть Чидлиака – участок СН-6 - «... одним из самых привлекательных неразработанных алмазных ресурсов в Канаде», отмечает компания De Bers в своем заявлении.

У компании Peregrine также имеются объекты для разведки в других местах в Нунавуте и Северо-Западных территориях. Сделанное компании Peregrine предложение эквивалентно цене за одну ее акцию в размере 0,24 канадских доллара. «Ресурс Чидлиак обладает значительным потенциалом для развития и станет отличным дополнением к нашему портфелю», - сказал Кливер.

В прошлом году De Beers начала коммерческое производство на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué), также расположенном в Северо-Западных территориях Канады. Предполагалось, что этот рудник, являющийся совместным предприятием между De Beers Canada, владеющей 51% акций и выступающей в роли его оператора, и Mountain Province Diamonds, будет производить в среднем 4,5 миллиона каратов алмазов в год - цель, которая была достигнута к началу октября 2017 года. Высокая производительность объяснялась более высоким, чем ожидалось, содержанием алмазов в размере 2,07 карата на тонну руды и устранением узких мест на перерабатывающем оборудовании.

Совет директоров Peregrine единогласно рекомендовал заключить данную сделку. С De Beers были заключены соглашения об оказании поддержки с участием директоров, должностных лиц и некоторых других акционеров Peregrine, которые в общей сложности владеют 44% акций. Сделка должна быть осуществлена согласно плану предусмотренных для этого действий и должна быть заключена в сентябре.

