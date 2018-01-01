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Профсоюзы ЮАР озабочены тем, что искусственные алмазы приведут к потере рабочих мест

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Экспертиза

Автор: Луйоло Мкентане (Luyolo Mkentane)

(iol.co.za) - De Beers, крупнейший в мире производитель алмазов, может столкнуться с сопротивлением своим амбициозным планам по производству собственных лабораторных алмазов.

В начале этого года компания объявила о том, что начнет продажи синтетических бриллиантов впервые за свою 130-летнюю историю.

Однако профсоюзы обратились к компании с просьбой обеспечить занятость работников прежде, чем приступать к осуществлению любого проекта, который может привести к потере рабочих мест.

Представитель южноафриканского Национального союза горняков (National Union of Mineworkers) Ливхувани Маммбуру (Livhuwani Mammburu) сказал, что De Beers необходимо поставить горняков в известность о своих планах.

«Они должны вначале должным образом вовлечь профсоюзы в это дело и начать процесс передислокации своих сотрудников с тем, чтобы быть оснащенными для производства этих алмазов в своих лабораториях», - сказал Маммбуру.

«Если такой процесс перепрофилирования не произойдет, это может означать, что они собираются избавиться от рабочих, когда перейдут на этот проект», - добавил он.

Генеральный секретарь южноафриканской Ассоциации горных рабочих и строительного профсоюза AMCU Джефф Мфалеле (Jeff Mphahlele) сказал, что его организация поддерживает все, что будет способствовать созданию рабочих мест.

«Мы против всего, что разрушит рабочие места. Если De Beers заявит, что она собирается открыть фабрики здесь, в Южной Африке, для производства и бенефикации этих синтетических алмазов, тогда мы будем поддерживать это», - сказал он.

«Это, на мой взгляд, создало бы больше рабочих мест. Тем не менее должны быть надлежащие консультации с профсоюзами», - заявил он далее.

Компания Shiny Rock Polished, в которой работают отраслевые специалисты сектора ювелирных изделий из драгоценных металлов, заявила, что искусственные бриллианты, как правило, считаются более экологичными и социально ориентированными из-за того, что они выращиваются на поверхности земли.

Компания утверждает, что разница между добытым и выращенным алмазом заключается в их происхождении.

Shiny Rock Polished заявила, что тенденция к минимизации воздействия человека на окружающую среду набирает обороты и что производство искусственных алмазов находится на переднем крае этого движения.

Неоднократные попытки получить комментарий от менеджера по корпоративным коммуникациям De Beers Джеки Мапилоко (Jackie Mapiloko), были напрасны.

Согласно Совету по добыче полезных ископаемых Южной Африки (Minerals Council South Africa), рудник Финш (Finsch), который входит в состав группы Petra Diamonds, является вторым по величине производителем алмазов в Южной Африке.

Этот рудник ежегодно производит 1,3 млн каратов алмазов, и его расширяют, чтобы увеличить производство до 2 млн каратов в этом году.

По словам представителей Совета, расширение рудника Куллинан (Cullinan) вблизи Претории направлено на то, чтобы поднять годовое производство с нынешних 0,75 млн до 2,4 млн каратов алмазов к 2019 году.

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