Ученые нашли «квадриллионы» тонн алмазов под поверхностью Земли

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К сожалению, алмазы залегают настолько глубоко, что мы, вероятно, никогда не сможем их добыть.

Автор: Эйвери Томпсон (Avery Thompson)

(popularmechanics.com) - По данным нового исследования, глубоко под земной поверхностью существует гигантский тайник алмазов. Хотя маловероятно, что мы когда-нибудь сможем добраться до этих алмазов, знание о том, что они там есть, помогает больше узнать о нашей собственной планете и о том, из чего она состоит.

Чтобы обнаружить то, что лежит под поверхностью, ученые не могут использовать для этого лишь собственные глаза. Вместо этого они используют звуковые волны и слушают. В отличие от света, звук может проходить сквозь твердый камень, и, прослушивая звуковые волны, ученые могут многое узнать о том, что представляет собой внутренняя часть Земли.

Как правило, эти звуки происходят от землетрясений или вулканических взрывов, и, изучая возникающие в результате сейсмические волны, ученые могут определить, какие материалы лежат под землей. Одна группа ученых изучала странную аномалию, которая возникает, когда эти сейсмические волны проходят через подземные структуры, называемые кратонными корнями. Эти структуры представляют собой древние и очень плотные скальные образования, по форме похожие на перевернутые горы, которые залегают на сотни миль под большинством тектонических плит.

Поскольку эти скальные образования столь плотные, звуковые волны движутся через эти кратонные корни гораздо быстрее, чем через большинство других пород. Но по каким-то причинам многие из сейсмических волн, измеренные за последние несколько десятилетий, движутся даже быстрее, чем прогнозировалось. Группа ученых, возглавляемая ученым Массачусетского технологического института Ульрихом Фаулом (Ulrich Faul), подозревает, что эти волны ускоряют какие-то материалы внутри кратонных корней.

Чтобы выяснить, из чего именно состоят этих корни, исследователи создали серию компьютерных имитаций с использованием гипотетических пород из разных материалов. Из всех различных имитаций, которые они тестировали, единственной, которая совпадала с имеющимися данными, была имитация, в которой кратонные корни содержали в себе от одного до двух процентов алмазов в дополнение к обычной породе.

Это открытие очень важно, потому что кратонные корни составляют значительную часть земной коры нашей планеты. Если даже два процента этих структур состоят из алмазов, это равно квадриллионам тонн данного минерала, захороненного под поверхностью. К сожалению, кратонные корни расположены примерно в сотне миль под землей, поэтому какие-либо горные разработки кажутся маловероятными.

«Это показывает, что алмаз, возможно, не является редким минералом и на [геологической] шкале вещей он относительно обычный минерал, - говорит Фаул. - Мы не можем добраться до этих алмазов, но, тем не менее, там алмазов больше, чем мы когда-либо думали».



