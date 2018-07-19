De Beers начинает работу над фабрикой по производству алмазов

19 июля 2018

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Итак, похоже, что это действительно произойдет.

Компания De Beers, взбудоражившая отрасль в преддверии выставки JCK Las Vegas своим объявлением о том, что будет продавать выращенные в лаборатории бриллианты, в конце июня провела в Грешаме, штат Орегон, церемонию открытия строительства своей первой фабрики по производству синтетических алмазов.

«Это делает весь проект очень реальным», - рассказывает журналу «JCK» генеральный директор компании Lightbox Стив Коу (Steve Coe).

На церемонии запуска строительства фабрики стоимостью 94 миллиона долларов присутствовали мэр города Грешам Шейн Бемис (Shane Bemis), весь городской совет Грешама, а также руководители принадлежащего De Beers производителя синтетических алмазов Element Six.

Здание площадью 60 000 квадратных футов планируется завершить к середине следующего года. Предприятие начнет производить алмазы в январе 2020 года. На полную мощность – 500 000 каратов в год - фабрика выйдет к концу 2020 года. На ней будет занято около 60 человек.

Коу, бывший исполнительный директор Element Six, говорит, что компания выбрала Грешам, расположенный недалеко от Портленда, по трем причинам: город располагает хорошей рабочей силой; он дает доступ к недорогой и стабильной электроэнергии; и поскольку проект предназначен для американской аудитории, имеет смысл производить продукцию здесь. (В настоящее время нет планов по продаже данной продукции за пределами США.)

Первые ювелирные изделия Lightbox дебютируют в сентябре; они будут продаваться на веб-сайте Lightbox. (Камни без оправы продаваться не будут.) Компания намерена продвигать продукт с помощью цифровой, уличной и печатной рекламы, говорит Коу.

На встречах с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в Индии руководители De Beers дали понять, что маркетинговый бюджет проекта составит около 8 миллионов долларов в год, по словам двух источников, которые слышали презентацию.

Коу не стал это комментировать. «Я не верю, что мы раскрыли [наш маркетинговый бюджет]», - сказал он.

Он говорит, что компания все еще ведет обсуждения с первым розничным партнером по продаже ювелирных изделий.

И хотя некоторые конкуренты ворчали по поводу того, что цена на продукцию Lightbox, установленная на уровне 800 долларов США, слишком низка, Коу говорит, что он будет продавать все свои продукты с положительной маржой, которая «станет еще лучше, когда мы получим объект в Портленде».

На данный момент Lightbox будет продавать розовые, белые и синие синтетические бриллианты, хотя возможно добавление дополнительных цветов к этой линии, говорит Коу.

Но он отказался прокомментировать качество камней, которое, по словам некоторых людей, находится на уровне G VS1.

«Мы сказали, что не собираемся их сертифицировать, - говорит он. - Качество камней по сравнению с тем, что доступно на рынке, очень конкурентоспособно и будет одним из самых высоких среди камней, которые там находятся».

Коу также не согласился с предположениями о том, что высокие руководители De Beers умаляли бриллианты Lightbox на выставке JCK Las Vegas.

«Я могу заверить вас, что команда Lightbox заряжена энергией и полна решимости сделать это успешным бизнесом», - говорит он.



