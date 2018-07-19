Российский бренд компании АЛРОСА: правильная идея, неправильное время?

17 июля 2018

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - На прошлой неделе газета «New York Times» сообщила, что российский алмазодобытчик АЛРОСА надеется брендировать свои камни как имеющие российское происхождение.

«Принцип от рудника к рынку становится очень популярным, - сказал газете генеральный директор компании Сергей Иванов-младший. - Наши клиенты образованны и находятся по всему миру. Часто, приходя в ювелирный магазин, они спрашивают: «Откуда этот бриллиант?»

Это согласуется с высказываниями директора по продажам компании АЛРОСА Евгения Агуреева во время интервью на выставке JCK Las Vegas.

«Одна из [наших] самых больших возможностей - объяснить клиенту происхождение камней и историю камней, - сказал он. - Мы тратим много денег в [алмазодобывающем регионе] Якутии на социальные программы. Мы абсолютно прозрачная и бесконфликтная компания. Для нас это то, что нужно объяснить клиенту».

Обычно включение в бренд темы происхождения представляется умным шагом. Канада занимается этим почти 20 лет. АЛРОСА задумывалась об этом даже еще раньше.

Но проблема, как и многое другое в эту эпоху, заключается в политике.

Два года назад никто бы и глазом не моргнул, глядя на камень под российским брендом. Но теперь, принимая во внимание все истории о причастности президента Владимира Путина к «фермам троллей» и вмешательству в заокеанские выборы, восприятие России в США изменилось. Февральский опрос Института Гэллапа показал, что 72 процента американцев относятся к этой стране негативно и только 25 процентов смотрят на нее позитивно. В четверг на прошлой неделе сенатор Джон Маккейн написал в твиттере, что «Путин - наш враг».

«Нынешний климат работает против [АЛРОСА], - заявил газете «Times» аналитик по российской розничной торговле Дэвид Фергюсон (David Ferguson). - Бренд «Россия» в этот конкретный момент времени не особенно силен за рубежом».

АЛРОСА едва ли оторвана от российской политики. Российской Федерации принадлежит 33 процента компании; правительство Республики Саха, где расположено большинство рудников компании, владеет 25 процентами. Ее генеральный директор, Иванов-младший, назначенный в прошлом году, является сыном близкого доверенного лица Путина.

На позапрошлой неделе АЛРОСА оказалась периферийным игроком в кружащемся водовороте обвинений в российском вмешательстве в зарубежные выборы. Газета «New York Times» сообщила, что в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС российский бизнесмен предложил видному стороннику «выхода» Аррону Бэнксу (Arron Banks) возможность участвовать в продаже в июле 2016 года 10-процентной доли российского правительства в компании АЛРОСА. Бэнкс, у которого, как он заявляет, имеются доли в других алмазных компаниях, отказался, хотя инвестиционный фонд, принадлежащий деловому партнеру Джеймсу Меллону (James Mellon), якобы выкупил долю в размере одного миллиона долларов. Меллон позже сообщил газете «Guardian», что он не играл никакой роли в инвестиционных решениях фонда и не выиграл от участия в акциях АЛРОСА.

Хотя значение всего этого неясно, на данный момент почти все, что связано с Россией, подвергается тщательному изучению. Данный блог давно поддерживает отслеживание происхождения продукции. У компании АЛРОСА, безусловно, правильная идея. Но она, возможно, пришла в очень плохое время.

На момент публикации АЛРОСА не ответила на вопросы журнала «JCK», но мы надеемся услышать больше от компании в ближайшем будущем.



