Внутри Tracr, разрабатываемой De Beers блокчейн-платформы

Вчера

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Как и любая хорошая технология, Tracr, блокчейн-платформа, которая в настоящее время разрабатывается De Beers, направлена ​​на решение проблем. Что примечательно в этой технологии, так это то, что она направлена ​​на избавление от не менее чем пяти устойчивых головных болей в отрасли - от обнаружения синтетики до соответствия требованиям программы «Знай своего клиента».

После презентации участникам групповой дискуссии на выставке JCK в Лас-Вегасе этого года два человека, стоящих за этой новой платформой, дали изданию JCK возможность взглянуть на цели и задачи этой широко обсуждаемой отраслевой инициативы.

В своем корне Tracr - это еще одна платформа, которая отслеживает бриллианты при их движении по цепочке создания стоимости, от рудника до магазина. На первый взгляд, это не кажется столь уж революционным, поскольку такие программы уже существуют.

Однако большинство этих программ основаны на ведении учета компаниями. Как и программа Геммологического института Америки «От рудника к рынку», проект Tracr надеется использовать научные данные для однозначной идентификации каждого бриллианта, разрабатывая то, что он называет глобальной идентификацией бриллиантов.

«Мы можем выбрать 200 различных характеристик, которые существуют для каждого камня, - говорит Дипак Гопалакришна (Deepak Gopalakrishna), директор глобальных блокчейн-проектов в BCG Digital Group, которая помогает разрабатывать данную платформу. - Мы используем набор характеристик, выделенный из этого числа, чтобы создать уникальный признак».

Гопалакришна говорит, что для отслеживания бриллианта по всей цепочке создания стоимости вам нужно решить три различные проблемы: вы должны определить характеристики, которые однозначно идентифицируют алмаз; вы должны сделать то же самое для бриллианта; и, самое сложное, вы должны быть в состоянии сопоставить бриллиант с алмазом, из которого он происходит.

«У всех трех проблем есть разные решения, которые используют разные характеристики, - говорит Гопалакришна. - У нас есть рабочие решения для всех трех».

Он молчит лишь том, как работают эти решения, отмечая, что они все еще проверяются. Но он считает, что решение Tracr превосходит все остальные.

На своем пилотном этапе Tracr смог отслеживать и окончательно идентифицировать 200 различных бриллиантов. В настоящее время платформа может отслеживать сырые алмазы весом только в 2 карата и выше, хотя есть надежда, что в конечном итоге платформа будет работать с камнями любого размера.

На данный момент вы, возможно, заметили, что роль технологии блокчейн здесь упоминается мало. Фериэл Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент De Beers по международным связям и этическим инициативам, говорит, что ее компания провела множество исследований о том, как закрепить данные, которые она ищет, и в конечном итоге сделала выбор в пользу блокчейн, поскольку эта технология предоставила «единственный источник правды», как говорят в технической среде.

«Если вы хотите доставить то, что хочет доставить Tracr, то, как мы это теперь понимаем, вам нужен блокчейн», - говорит она.

Когда мы слышим об инициативах по отслеживанию бриллиантов, некоторые часто задаются вопросом, в чем тут смысл, поскольку подавляющее большинство потребителей не заботятся о том, откуда их бриллианты. Но Зеруки утверждает, что отслеживание бриллиантов может обеспечить преимущества, выходящие за рамки потребительского доверия.

Например, предположим, вы хотите удостовериться в том, что камни, которые вы продаете, природные. В настоящее время, на каждом этапе алмазопровода необходим свой протокол тестирования.

«Когда мы разговариваем с людьми о болевых точках в отрасли, все нам говорят, сколько же раз нам нужно проверять свой продукт, - говорит она. - Это добавляет много затрат».

Но если бы у вас была информация на основе блокчейн о том, что камень являлся природным при прохождении по всему алмазопроводу, необходимость в повторном тестировании у вас бы уменьшилась.

Кроме того, поскольку Tracr будет «отбирать» компании, которые соответствуют определенным критериям аудита, это может помочь им выполнить свои обязательства в рамках программы «Знай своего клиента» перед банками, а также предоставить банкам подкрепленные прозрачные данные об источниках происхождения бриллиантов.

Гопалакришна подчеркивает, что Tracr даст пользователям контроль над своими данными, поэтому, например, оптовый торговец может помешать розничному торговцу узнать, какие компании продавали тот или иной бриллиант по цепочки создания стоимости.

Tracr также хочет дать отрасли возможность «рассказывать истории» о происхождении бриллианта.

De Beers недавно вызвала полемику своей политикой, не позволяющей покупателям идентифицировать свои алмазы как поступающие от De Beers. Но, по крайней мере, в отношении алмазов в рамках программы Tracr De Beers заявляет, что готова раскрывать страну происхождения камней.

Это знаменует собой перемену для компании, которая обычно продает алмазы из своих рудников в смешанном ассортименте, не обращая внимания на происхождение камней. (Rio Tinto, напротив, традиционно разделяет свой ассортимент по странам.) Однако, если De Beers фиксирует данные об алмазном сырье на рудниках, она может идентифицировать каждый камень по странам, сохраняя при этом свой ассортимент, говорит Зеруки.

Более важный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, сколько информации нужно предоставить потребителю. De Beers может идентифицировать каждый камень, если захочет; она может даже идентифицировать грузовик, на котором он был доставлен с рудника. Но вопрос в том, насколько все это заботит потребителя.

«Люди думают, что хотят знать все, пока вы не покажете это все им», - говорит Зеруки. Она думает, что эта проблема, вероятно, потребует тестирования запросов потребителей, чтобы разобраться.

Конечно, Tracr - это не единственный проект на основе блокчейн. Компания Everledger, занимающаяся разработкой блокчейн-технологий, также изучает решения по прослеживаемости продукции, как и компания Richline.

Зеруки говорит, что разница в том, что De Beers хочет, чтобы Tracr была отраслевой инициативой, которая, в конечном счете, будет управляться независимым фондом, а не De Beers.

«Окончательное видение Tracr - это решение для отслеживания продукции в алмазной промышленности, - говорит она. - Чтобы это произошло, нужен не один единственный игрок. Этой программе нужны все добывающие компании для участия, в том числе и старатели».

(Второй по величине производитель алмазов в мире АЛРОСА заявила, что рассматривает возможность участия.)

Хотя некоторые выразили скептицизм, Зеруки отмечает, что компания стояла у истоков и других отраслевых решений, включая Кимберлийский процесс (Kimberley Process) и Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council).

«Мы действительно верим, - говорит она, - что эта платформа вернет доверие к отрасли и повысит доверие к категории бриллиантов в целом».



