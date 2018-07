Мумбай: вскрыто мошенничество в сфере импорта алмазов на сумму 30 млрд индийских рупий

16 июля 2018

Автор: Ахмед Али (Ahmed Ali)

(The Times of India) - Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI) вскрыло мошенничество на миллиарды индийских рупий, в рамках которого, как утверждается, торговцы алмазами при попустительстве оценщиков вздували стоимость драгоценных камней, ввозимых в страну, и использовали этот канал для переправки «черных» денег из страны. Полагают, что мошенники таким образом вывезли более 30 млрд индийских рупий за последние полтора года, говорят представители DRI.

В данном случае импортер, который находится в бегах, вздувал стоимость импорта с 10 млн рупий до 1,6 млрд рупий, сообщили чиновники DRI.

Такая завышенная стоимость продукции официально представлялась в качестве оплаты продавцам. Оценщики, те, кто устанавливает стоимость алмазов, были идентифицированы как Прадепкумар Джхавери (Pradæpkumar Jhaveri), Нареш Мехта (Naresh Mehta) и Пареш Шах (Paresh Shah). Чиновники сказали, что они потворствовали импортеру. Четвертым арестованным является таможенный агент Вишал Каккад (Vishal Kakkad).

Оценщики потворствовали нескольким другим импортерам и выпускали сертификаты, вздувающие стоимость импорта. Оценщики, которые зачислены в таможенную группу, выбираются после проверки их полномочий, в том числе с одобрения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), организации, созданной министерством промышленности и торговли страны. Нельзя исключать и роль таможенников в этом деле, утверждают источники.

В деле, возбужденном DRI в 2014 году против Нирава Моди (Nirav Modi), расследование показало, что он экспортировал алмазы низкого качества и завышал их стоимость с тем, чтобы ввозить «черные» деньги в страну. Он получил кредит в банке, предоставив поддельные импортные документы, на основании которых банк выпустил платеж за границу продавцу. Моди ввез часть упомянутых денег в страну по различным каналам, главным образом в качестве оплаты экспорта.

На импорт необработанных алмазов налагается пошлина в размере 0,25%. Согласно отраслевым оценкам, свыше 95% продаваемых в мире бриллиантов отправляется из Индии.

Пакеты с камнями выпускаются подразделением таможни, обслуживающим грузовые воздушные перевозки, прежде чем их получат покупатели. Исходя из параметров, включенных в перечень системы анализа рисков, некоторые партии проверяются таможней.

По данному делу DRI получила информацию о том, что 14 партий алмазов были импортированы из Дубая и Гонконга и поступили на Индийскую алмазную биржу (Bharat Diamond Bourse) с заявленной стоимостью в 1,56 млрд рупий, которая была принята оценщиками. DRI перехватило эти партии и после переоценки выяснилось, что они стоят всего лишь 12 млн рупий.

В ходе обыска DRI изъяло 1 млн рупий, тратты с платежом по предъявлении на 22 млн рупий и большое количество чековых книжек, а также карт с указанием ИНН держателей. Представители обвиняемых Суджай Кантавала (Sujay Kantawala) и Рави Хирани (Ravi Hirani) отвергают предъявленные обвинения.