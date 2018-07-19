Okavango Diamond Co. подписывается на программу GIA «От рудника к рынку»

13 июля 2018

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Ботсванская Okavango Diamond Co. заявила, что она будет участвовать в пилотном проекте программы Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) «От рудника к рынку».

Программа «От рудника к рынку» - издание JCK рассказывало о ней в мае 2017 года - представляет собой цифровую платформу, которая, основываясь на научных методах, сравнивает характеристики готового бриллианта с характеристиками необработанного алмаза, из которого он был изготовлен, что позволяет потребителю отслеживать камень на его пути по алмазопроводу. Эта платформа включает в себя программное приложение «От рудника к рынку», которое предоставляет клиентам детали истории бриллианта.

В рамках пилотного проекта в этом месяце на аукционе Okavango Diamond Co. будет выставлен ассортимент необработанных алмазов компании, оценка которых была произведена программой GIA «От рудника к рынку».

Okavango Diamond Co. была основана в 2012 году правительством Ботсваны, которое является ее единственным владельцем. Компания продает 15 процентов алмазов, добываемых компанией Debswana, совместным предприятием Ботсваны с De Beers. Объем этих продаж составляет около 500 миллионов долларов в год.

«Платформа «От рудника к рынку» позволяет Okavango Diamond Co. и нашим клиентам наконец поделиться с потребителем историей гордого наследия, связанной с алмазами Ботсваны, а также тем позитивным вкладом, который они приносят обществу, - сказал управляющий директор Okavango Diamond Co. Маркус Тер Хаар (Marcus Ter Haar) в своем заявлении. - Этот пилотный проект позволит тем клиентам Okavango Diamond Company, которые примут в нем участие, воспользоваться преимуществами подтверждения того, что бриллианты, изготовленные из алмазов, купленных ими в рамках программы «От рудника к рынку», могут быть сертифицированы в конечном счете как камни, имеющие истинно ботсванское происхождение. Для конечного потребителя это обеспечивает уверенность в том, что его бриллиант является природным и получен из страны, производящей этическую продукцию, где алмазы продолжают оказывать глубокое влияние на жизнь миллионов людей, обеспечивая для них средства существования».

GIA утверждает, что с помощью данной программы отследил тысячи необработанных алмазов весом от 1 до 100 каратов и более.

Однако давний партнер Ботсваны компания De Beers дала понять, что она не хочет, чтобы продаваемые ею алмазы участвовали в программе GIA «От рудника к рынку».



