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19 июля 2018

Новое соглашение показывает, что огранка бриллиантов в Израиле может иметь финансовый смысл

12 июля 2018
Экспертиза

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) - Ирония была почти физически ощутима, когда в конце июня президент израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Йорам Дваш (Yoram Dvash) и президент Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE) Ли Цян (Li Qiang) подписали исторический меморандум о взаимопонимании между двумя биржами в Рамат-Гане. С этого времени некоторые китайские диамантеры будут гранить свои крупные алмазы в Израиле, на новом производственном объекте, который сейчас строят Израильская алмазная биржа и Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) в рамках комплекса IDE.

Это одна из областей сотрудничества, по которым достигнута договоренность, и представители обеих сторон заявили, что это был редкий случай «глобализации в обратном направлении». «Это очень необычная ситуация, когда китайские диамантеры будут отправлять свои большие алмазы на огранку в Израиль», - говорит Дваш.

Целый ряд президентов IDE мечтал о том, чтобы вернуть огранку алмазов в Израиль. С 1940-х годов до примерно 1980-х годов в Израиле работало около 20 000 огранщиков алмазов. С ростом недорогих ограночных центров, особенно Индии, их число резко сократилось, как и в других центрах, таких как Бельгия. Сегодня в Израиле насчитывается около 300 огранщиков. В Антверпене цифра схожа.

Дваш, который прошлой осенью был переизбран президентом на трехлетний срок после двух лет работы в качестве президента IDE, поставил перед собой широкий круг задач, направленных на возвращение части славных дней на израильскую биржу. Будучи одной из ведущих мировых бирж, биржа в Рамат-Гане в последние десять-двадцать лет была чем-то чуть большим, нежели торговый центр. Очень важный центр торговли алмазами, но тем не менее торговый, а не производственный центр. Идея возвращения производства бриллиантов в Израиль широко рассматривалась как пустая мечта, учитывая высокие затраты на огранку в стране.

Однако Дваш продвигает вперед именно эти планы. В последние годы были созданы два ограночных центра для производства мелких и крупных бриллиантов. Как неоднократно заявлял Дваш, если принять во внимание экономию на расходах на транспортировку и страхование и предоставлять производителям возможность управлять процессом огранки в полной безопасности, обработка алмазов на местном уровне обретает смысл. Существует также тот факт, что производственные издержки в таких странах, как Индия и Китай, растут.

«Это соглашение свидетельствует о хорошо известном опыте израильских огранщиков и о технологическом прогрессе в этой отрасли, - говорит Дваш. - Создание нашего нового ограночного завода для крупных камней является частью технологической революции, которую мы внедряем в IDE. Технология - это способ вывести отрасль на успешный путь к будущему, особенно в свете недавних проблем, с которыми мы сталкиваемся».

По утверждению IDE, IDE и IDI инвестируют более трех миллионов долларов в строительство нового завода по огранке крупных алмазов, который будет самым технологически усовершенствованным объектом в мире. Завод будет включать в себя два ограночных центра, расположенных в торговом комплексе площадью 1100 квадратных метров и будет использовать около 150 огранщиков. Предполагается, что завод будет гранить тысячи камней в год в размере от 5 до 10 карат и выше. дается, что завод будет открыт в конце января 2019 года на следующей Международной неделе алмазов в Израиле, сообщает IDE.

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