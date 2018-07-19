Обзор рынка: июнь 2018 года

10 июля 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - Рынок в июне характеризовался бо́льшим количеством изменений спроса, чем обычно. Увеличилось число категорий в растущем спросе, в то время как на американском рынке наблюдался резкий спад спроса на мелкую продукцию. Причинами этой активности на рынке являются результаты выставки в Лас-Вегасе, небольшая по масштабу выставка в Гонконге, сезонные изменения и даже подготовка к предстоящим летним каникулам в алмазных центрах.

США

Американские алмазные трейдеры говорят, что ювелирные выставки в Лас-Вегасе прошли успешно, несмотря на меньшее количество участников - экспонентов и покупателей. Многие американские алмазные дилеры утверждают, что спрос на бриллианты круглой огранки весом в один карат и более коммерческого качества был очень хорошим, но спрос на камни огранки «маркиза» и «принцесса» был очень слабым.

Ювелирные магазины не очень уверены в том, что принесет этот год, но все еще выражают осторожный оптимизм. Это проявляется в попытке держать товарные запасы на самом низком уровне и в стремлении иметь много изделий на условиях консигнации, в частности крупные овальные бриллианты весом 5-7-каратов. Владельцы магазинов говорят, что их интерес к бриллиантам фантазийной огранки в основном сосредоточен на овальных камнях весом 3-5 каратов с высокими цветовыми характеристиками и ​​чистотой VS или лучше.

В то же время наблюдается снижение спроса на мелкие товары ниже 0,3 карата худших цветовых характеристик. В ряде случаев такое снижение наблюдается на продукцию с узким цветовым диапазоном и распространяется на круглые бриллианты весом 1/4 и 3/4 карата.

Индия

В прошлом месяце индийский алмазный рынок охватил пессимистичный настрой. В начале месяца производители бриллиантов и оптовые торговцы в целом ощущали неважное впечатление от выставки в Лас-Вегасе. Если говорить о положительной стороне этого мероприятия, то многие трейдеры сообщали о приличных продажах. В то же время индийские экспоненты, которые рассчитывали на оживленный трафик, чтобы увеличить продажи, были разочарованы меньшим количеством покупателей и экспонентов. Еще одна проблема, с которой они столкнулись, - это сопротивление покупателей относительно более высоким ценам, которые пытались достичь индийские экспоненты.

Одной из причин, по которой индийские торговцы пытаются подтолкнуть цены на бриллианты вверх, является растущая стоимость необработанных алмазов. Эти расходы растут в результате очередного раунда ажиотажной скупки алмазного сырья, что стимулирует его поставщиков повышать цены.

По этой причине, а также из-за ценовой чувствительности потребительского рынка США и традиционного замедления торговли в летние месяцы спрос на бриллианты начинает держаться на одном и том же уровне. Нынешний прогноз для индийского алмазного рынка заключается в том, что спрос на бриллианты будет постепенно замедляться в течение июля. Ожидается, что на индийском алмазном рынке небольшая коррекция цен может произойти в ближайшие месяцы, если увеличится предложение сырья. Мы считаем, что цены снизятся, но в основном из-за потребительского давления.

Принимая во внимание размер и характер алмазного центра в Индии, июньская выставка в Гонконге привлекла мало внимания из-за ее размера. Поэтому ожидания среди трейдеров заключались в том, что эта выставка «замечательной» не будет.

Израиль

Для израильского алмазного центра торговые ярмарки в Лас-Вегасе и Гонконге стали объектами внимания и активности. На этих выставках отмечался значительный спрос на большие и дорогие камни весом 3 карата и более с высокими цветовыми характеристиками и чистотой. К концу месяца активность на рынке начала замедляться, как это обычно бывает в этот период. Такое замедление означает снижение спроса и сокращение предложения.

Сокращение предложения повлияло на продукцию, пользующуюся спросом, а это в основном сертифицированные камни, причем покупатели вынуждены платить больше, если хотят приобрести их для своих клиентов. Чтобы справиться с нехваткой сертифицированных товаров, торговцам иногда приходится искать их в других центрах для выполнения заказа. Так как это означает повышение цен на товары, полученные из других источников, рентабельность снижается, побуждая трейдеров искать спекулятивные варианты и покупать более дешевые товары в надежде получить бо́льшую прибыль при поступлении заказа.

После роста спроса на камни весом 0,30-0,39 карата в начале этого года спрос на этот диапазон размеров снижается, особенно на камни чистоты VS-SI. Это, в свою очередь, оказывает давление на цены и ведет к их снижению. Пока цены не достигнут уровня, который соответствует американскому рынку, ювелиры ищут альтернативы, в основном стремясь купить бриллианты весом в четверть карата (0,23-0,29 карата) с более высокими цветовыми характеристиками и чистотой VS-SI.

Из-за сезонного спада большая часть спроса очень специфична. Продолжается сильный спрос на пойнтеры (камни весом 0,01 карата), которые в дефиците и на которые сохраняется высокий спрос; постоянный сильный спрос отмечен также на камни размером 0,05-0,08 карата. Снижение спроса наблюдалось на бриллианты весом 10 пойнтов (0,08-0,14 карата).

Сохраняется твердый спрос на бриллианты желтоватого цвета, особенно на размеры в 1, 3, 4 и 5 каратов. Не растет спрос на камни ярко-желтого цвета.

Гонконг

Гонконгский алмазный рынок стабилен. С точки зрения местных трейдеров, июньская ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге была неплохой, обеспечив необходимый толчок деятельности.

Как и во многих других центрах, в июне спрос на крупные камни был хорошим. Гонконгские трейдеры сообщили, что хорошо продаются - в основном для индийских покупателей – камни весом 5 каратов и выше в нижних цветах JKL с чистотой VS и даже хорошо выглядящие камни с чистотой SI.

Сообщалось также о росте спроса на круглые бриллианты весом 0,30-0,50 карата в цветах D-G с чистотой VS-SI. Хорошо продавались также круглые каратники цвета D-H и чистоты VS-SI. Трейдеры говорят, что цены были твердыми. Некоторый спрос наблюдался на грушевидные формы бриллиантов и овальные камни весом 5 каратов и выше с цветовыми характеристиками E-G и чистотой VS-SI.

В Китае все большее число потребителей покупают бриллианты в более низком ценовом диапазоне. Это связано с ослаблением юаня против доллара США.

Изменения спроса в мировых алмазных центрах – Индии, Гонконге, Израиле и США











