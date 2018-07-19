Южная Африка упускает драгоценную возможность для создания рабочих мест и богатства

09 июля 2018

Автор: Аллан Секкомбе (Allan Seccombe)

(businesslive.co.za) - В нескольких минутах езды от края «золотого пояса» к западу от Йоханнесбурга находится одно из крупнейших в мире аллювиальных алмазных месторождений, простирающихся глубоко в Атлантический океан. Но обременительные и дорогостоящие правила, коррупция и придирчивые чиновники уничтожают когда-то процветавший юниорский горнодобывающий сектор, утверждают старатели, число которых сокращается.

Один за другим старатели рассказывает о том, как трудно стало работать на небольших шахтах, которые они выкапывают в древних руслах рек, сложившихся более 100 миллионов лет назад, и на еще более древнем морском дне.

Эти месторождения должны предоставляться для мелкомасштабной добычи полезных ископаемых, создания богатства и занятости. Они простираются на протяжении сотен километров, где расположены сельскохозяйственные угодья, обедневшие города и поселки, где безработица изобилует, а трудовые возможности за пределами сельского хозяйства незначительны. Но этого не делается.

Когда-то в 4 000 горнодобывающих артелей было заняло 25 000 человек, но число таких артелей снизилось до 150, и в них работает 5 000 человек, рассказывает Герт ван Никерк (Gert van Niekerk), председатель Южноафриканской организации производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation), представляющей большинство шахтеров.

«Мы должны настойчиво доводить до правительства и министерства по делам шахт, что этот сектор может работать, если обращаться с ним должным образом. Он может создавать рабочие места и поддерживать экономику стольких маленьких городов, а этого сейчас не происходит».

Многие из шахтеров, которые называют себя старателями, говорят на условиях анонимности из-за боязни преследований со стороны должностных лиц из правительственных управлений минеральных и водных ресурсов.

«Те, кто считает, что носороги представляют собой вид, находящийся под угрозой исчезновения, не понимают, что алмазные старатели в этом плане подвергаются значительно большему риску», - говорит старатель, в артели которого занято 20 человек. По его словам, правила безопасности разработаны для более крупных шахт, и за их соблюдением там следит группа сотрудников службы охраны здоровья и безопасности. Маленьким добывающим артелям для работы требуется около 20% установленных таким образом правил. Попытка соблюдать все правила отвлекает руководство, которое в значительной степени полагается на небольшую армию дорогих консультантов.

Те, кто продолжает вести добычу, говорят о все более сложной и дорогостоящей производственной среде. Соблюдение Хартии горного дела, Закона о развитии минеральных и нефтяных ресурсов, Закона о здоровье и безопасности в горнодобывающей промышленности и ряда других нормативных актов, регулирующих водные ресурсы и окружающую среду, вытесняет мелких старателей из бизнеса, поскольку их прибыль исчезает, а терпимость к властным и коррумпированным чиновникам испаряется.

Закрытие предприятий

Посещая шахтеров в районах, расположенных между Кимберли, историческим местом алмазодобывающей промышленности в ЮАР, и Вольмаранстадом, видишь одну и ту же картину: все больше и больше старательских артелей закрывается, они увольняют персонал и продают оборудование, не будучи в состоянии нести большие расходы на соответствие нормативным требованиям, на дизельное топливо и оплату консультантов. А также на выплату взяток.

Консультант по безопасности на одном из рудников рассказывает о более чем 100 своих клиентах, которые сообщают о попытках инспекторов получить взятки, или о старателях, которые предлагают деньги, дойдя до точки в своих отношениях с мелкими чиновниками, навещающими небольшие производства по два раза в месяц и проводящими целые дни за просмотром документов и выдачей уведомлений с угрозой приостановить работы из-за орфографических ошибок в этих документах.

«Для некоторых инспекторов гораздо легче сидеть в офисе при этих небольших производствах и тратить часы и часы на бумажную работу, которая теперь кажется гораздо более важным делом, чем фактические условия работы вне офиса», - рассказывает этот консультант.

Другой предупредил о том, что лучше воздерживаться от дачи взяток. «В тот самый момент, когда вы заплатите взятку одному чиновнику, внезапно каждый сотрудник его управления станет заниматься той или иной стороной вашего производства и будет делать вашу жизнь трудной до тех пор, пока вы ему не заплатите. Сумма взяток выросла от 5 000 до 15 000 рандов. Вы представляете, как это сказывается на себестоимости вашего производства? Просто не хочется попасть на место старателей», - говорит он.

Министр минеральных ресурсов Гведе Манташе (Gwede Mantashe) говорит, что он полностью осведомлен о коррупции и плохо работающих региональных управлениях, в связи с чем он распорядился о пресечении коррупции, начиная с проверок в провинции Лимпопо, где региональное отделение было временно закрыто из-за необузданного запугивания старателей и коррупции, а также в провинции Мпумаланге и в Северо-Западной провинции ЮАР.





