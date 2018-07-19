De Beers встряхнула рынок алмазной синтетики

06 июля 2018

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(fin24.com) - Компания De Beers, на 85% принадлежащая корпорации Anglo American, возможно, совершила стратегический поворот, открыв планы по запуску нового бренда синтетических бриллиантов.

Это камни, которые «выращиваются» в лаборатории и против которых алмазный гигант давно ведет маркетинговую кампанию.

Фактически, группа только в 2017 году потратила около $140 млн, продвигая природные бриллианты, которые, по ее словам, действительно порождают глубокие эмоции, связанные с обручальными кольцами и другими юбилейными подарками.

Теперь, однако, De Beers совершила разворот на 180 градусов, представив линейку синтетических бриллиантов Lightbox.

Что это может означать?

По мнению аналитиков, на самом деле это не признание синтетики, как это может показаться (хотя у De Beers есть собственное производство синтетических алмазов, которые используются в основном для промышленных целей).

Напротив, это умная коммерческая уловка, направленная на лучшее управление ценообразованием и распространением бриллиантов, выращенных в лаборатории другими производителями.

Установив гораздо более низкую цену для синтетических бриллиантов - ассортимент Lightbox будет продаваться в рознице по цене от $200 до $800 за изделие, - компания будет стремиться снизить цены на существующем синтетическом рынке и добиться еще большей скидки в цене на синтетику по сравнению с природными бриллиантами.

«Укрепляя привлекательность природных камней для потребителя и одновременно наводняя рынок синтетики, De Beers одним ударом эффективно решит две из своих важнейших стратегических задач», - отметил один банк, сотрудникам которого не разрешено общаться со средствами массовой информации.

Это будет достигнуто путем: «... создания и поддержания спроса на премиальные эксклюзивные продукты и снижения единственной самой большой угрозы для будущей прибыльности De Beers, каковой является рынок синтетики. Мы ожидаем, что снижение цен негативно скажется на рентабельности соперничающих производителей, которым будет трудно конкурировать, если они не смогут соответствовать шкале De Beers», - говорится в заявлении банка.

ABN AMRO, голландский банк, имеющий широкие связи с алмазным сектором, отмечает: «De Beers, как известно, опережает игру и блестяще действует в своих маркетинговых кампаниях. Этот стратегический шаг показывает, насколько серьезной угрозой лабораторные алмазы являются для индустрии природных алмазов».