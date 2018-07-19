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19 июля 2018

JCK Las Vegas 2018: спрос улучшается, но посещаемость становится ниже

05 июля 2018
Экспертиза

Автор: Расселл Шор (Russell Shor)

(gia.edu) - Спрос на выставке JCK, проходившей в Лас-Вегасе 1-4 июня, оправдал ожидания отрасли, несмотря на снижение посещаемости.

Дизайнеры ювелирных изделий, производители бриллиантов и торговцы, которые составляют большинство экспонентов на выставке, в целом наблюдали устойчивый, хотя и несколько осторожный бизнес-процесс. Но бо́льшая часть разговоров на выставке касалась недавно анонсированной De Beers коллекции ювелирных изделий из синтетических бриллиантов - Lightbox.

Участники выставки, предлагавшие готовые ювелирные изделия на площадке комплекса Mandalay Bay сообщили о хороших заказах - несколько лучше, чем в прошлом году для многих из них, - но добавили, что шоу всегда больше связано со встречами, приветствиями и новыми контактами, чем с бизнесом.

«Покупатели, которые ищут важные для них изделия, обычно не размещают свои заказы прямо здесь, но они приходят, и мы разговариваем с ними, - сказал один дизайнер в павильоне Luxury Pavilion. – Сделки заключаются позже».

Производители с более коммерческими линейкам продукции заявили, что все их изделия доступны для заказа онлайн, поэтому выставка стала для них больше местом для выслушивания проблем клиентов и принятия предложений.

В последние несколько лет все больше производителей ювелирных изделий производят продукцию, нацеленную на ряд ценовых сегментов. Эта тенденция ускорилась в этом году до такой степени, что некоторые линейки предлагают сочетание горного хрусталя и хрустального стекла с драгоценными камнями, установленными в позолоченное или простое серебро, а не в золото или платину с пробами в 14 и 18 карат. Дизайн ювелирных изделий, представленных на выставке, включал в себя рисунки из тонких кружевных линий и много смешанных драгоценных и недрагоценных материалов для поддержания привлекательных цен.

Приобретение самими женщинами украшений для себя стало очень важной нишей для ювелирных мастеров, поэтому многие создают линейки товаров в ценовом диапазоне от 500 до 1000 долларов, чтобы обратиться к женщинам, которые могут покупать ювелирные изделия импульсивно, или с целью включить украшения в категорию, конкурентоспособную с другими аксессуарами.

«У женщин нет проблем с тем, чтобы потратить 750 или 1000 долларов на дизайнерскую сумочку, - сказал один из экспонентов. - Нам нужно иметь много модных ювелирных изделий, способных конкурировать в этом пространстве».

Та же история прослеживалась и на выставке Couture Show, которая проходила одновременно с выставкой JCK, где упор делался на дизайнерские украшения, демонстрировавшиеся многими известными личностями. Алмазные дилеры на выставке сообщили о стабильном спросе, но при этом розничные торговцы проявляли осторожность.

«На выставке присутствовали крупные сети магазинов и независимые торговцы. Большинство из них просто покупали то, что им нужно в краткосрочной перспективе, а более крупные изделия (обычно весом свыше трех каратов) приобретались только по заказу клиентов», - сказал один экспонент.

Проявлялся интерес к дорогим розовыми и голубым бриллиантами, но поставок было мало, а заказы ограничивались камнями весом менее половины карата.

Спрос на цветные камни на выставке Американской ассоциации по торговле драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA) большей частью был вялым в течение всей недели. Дилеры сообщили, что покупатели искали необлагороженные нагреванием рубины и сапфиры, цветные сапфиры, а также небольшие камни для придания цветовых акцентов в изделиях.

Хотя к концу выставки официальный подсчет покупателей еще не был выпущен, большинство экспонентов считали, что их число значительно снизилось по сравнению с прошлыми выставками в Вегасе. За последние три года число розничных ювелиров в США сократилось примерно на 2 000, согласно данным Ювелирного совета по торговле (Jewelers Board of Trade), а у международных покупателей, составлявших значительную часть посетителей выставки, появились другие варианты, в том числе значительно расширившаяся выставка в Гонконге.

Кроме того, участники отметили, что многие клиенты размещают свои заказы онлайн, вообще минуя выставку.
 

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