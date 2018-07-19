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19 июля 2018

У De Beers хорошие продажи алмазов, несмотря на экономическую неопределенность

27 июня 2018
Экспертиза

Последняя продажа компанией алмазного сырья выросла на 6%, до 575 млн долларов, а алмазный бизнес - благодаря китайскому спросу - «идет вполне солидно».

Автор: Лиза Стейн (Lisa Steyn)

(businesslive.co.za) - De Beers сообщила о хороших продажах алмазов в условиях глобальной экономической неопределенности и надвигающейся угрозы со стороны рынка синтетических драгоценных камней.

De Beers, дочерняя компания Anglo American, являющаяся крупнейшим в мире производителем алмазов, 26 июня сообщила предварительные данные о своих последних продажах алмазного сырья - пятом цикле продаж за год - 575 млн долларов.

Это на 6% больше по сравнению с 541 млн долларов, полученных в ходе продаж, реализованных в пятом цикле в 2017 году, и на 3,7% выше, чем продажи в размере 554 млн долларов в четвертом цикле, который прошел в мае этого года.

«Настроения в среднем сегменте алмазной промышленности позитивны после торговой выставки JCK Las Vegas [главной выставки ювелирной промышленности] в начале июня», - отметил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) в своем заявлении.

Средний сегмент относится к той части отрасли, которая покупает алмазы с рудников и продает их ювелирам - как правило, это огранщики алмазов.

Алмазный консультант Джон Бристоу (John Bristow) говорит, что, хотя биржевые товары в целом сильно пострадали, во многом благодаря угрозе торговой войны, связанной с действиями президента США Дональда Трампа, алмазный бизнес избежал этих последствий и «идет вполне солидно, имея хорошие перспективы».

По словам Бристоу, наблюдается рост здорового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на китайском розничном рынке, являющемся важным драйвером для мировой индустрии. «Во всем мире люди двигаются вверх по цепочке создания стоимости и ищут более крупные бриллианты. Цифры положительные и базисные факторы выглядят позитивными», - говорит он.

По оценкам аналитиков, как ранее отмечалось в Business Day, синтетические бриллианты могут составлять от 5% до 8% рынка бриллиантов по весу, но меньше по стоимости. Несмотря на это, они представляют собой вполне серьезную угрозу для традиционной алмазной промышленности, и в противодействие этой угрозе De Beers в прошлом месяце объявила о создании собственной линии производства и сбыта синтетических бриллиантов.

Кливер утверждает, что De Beers по-прежнему продолжает видеть хороший спрос на свои необработанные алмазы по всему ассортименту продукции, в то время как Бристоу говорит, что синтетические драгоценные камни в основном составляют конкуренцию природным бриллиантам в нижнем сегменте рынка, где продаются камни небольших размеров, но, по словам аналитика, «нельзя все сразу изменить за одну ночь».

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