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19 июля 2018

Машина, изготовленная в Антверпене, может представлять угрозу для огранщиков алмазов в Сурате

29 июня 2018
Экспертиза

(The Times of India) - Антверпен, крупнейший в мире центр торговли алмазами и бриллиантами, может обеспечить бессонные ночи для квалифицированных огранщиков в центре обработки алмазов в Сурате. Исследовательский центр Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) представил революционную технологию, которая полностью автоматизирует и ускоряет процесс огранки алмазов без участия человеческих рук.

Антверпенский научно-исследовательский технический центр по алмазам (Wetenschappelijk en Technisch OnderzoeksCentrum voor Diamant, WTOCD) преуспел в разработке технологии, которая полностью автоматизирует процесс огранки и, кроме того, способна сократить время на эту операцию в 10-20 раз.

Бриллианты гранились вручную на шлифовальном круге на протяжении веков. В 1960-х годах Антверпен стал современным лидером в торговле бриллиантами, в частности благодаря большому числу огранщиков - около 10 000 человек, - которые работали в Антверпене. Однако в течение последних десятилетий количество огранщиков в Антверпене сокращалось из-за высокой заработной платы в Бельгии, и это привело к появлению индийского Сурата в качестве глобального центра по огранке алмазов.

В настоящее время примерно 14 из 15 добываемых в мире алмазов гранятся в Сурате и других частях индийской провинции Гуджарат, включая районы Амрели и Бхавнагар. Ежегодный экспорт бриллиантов из Индии оценивается в 21 миллиард долларов.

Потребовалось около 10 лет исследований, чтобы WTOCD, наконец, удалось разработать передовую технологию под названием «Fenix», которая теперь позволяет огранить камень за полчаса.

Генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein) в связи с этим сказал: «Это открытие в корне меняет процесс огранки алмазов, и «Fenix» ​​может изменить ситуацию в алмазной промышленности Антверпена. Эта технология дает Антверпену возможность вернуть назад часть огранки в этот город. Учитывая тот факт, что здесь ведется торговля такими огромными объемами алмазного сырья, а 90 процентов из этого объема камней гранятся в другом месте, возможность быстро гранить камни здесь, а затем продавать их из Антверпена, может вызвать настоящую революцию в нашей торговле алмазами и бриллиантами».

Аналитик алмазной промышленности Анируддха Лидбиде (Aniruddha Lidbide) заметил по этому поводу: «Новая революционная машина станет большой проблемой для кустарных методов обработки алмазов огранщиками в Сурате. В настоящее время огранщики Сурата и Гуджарата являются лидерами в производстве камней от почти ювелирного качества до солитеров. Но машина, разработанная AWDC, в долгосрочной перспективе изменит этот сценарий».

 

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