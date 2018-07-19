Вход
Регистрация

Новости

АЛРОСА помогла 32 тяжелобольным детям увидеть звезд футбола

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, помогла 32 детям с тяжелыми заболеваниями исполнить свою мечту и попасть на матчи Чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018™. Содействие компании в этом оказали российские благотворительные фонды...

Вчера

De Beers повышает уровень добычи алмазов во втором квартале до 9 млн каратов

Anglo American заявила, что производство алмазов De Beers выросло на 3%, до 9 млн каратов, во втором квартале этого года с 8,7 млн каратов, добытых годом ранее. Такой объем производства отражает устойчивые и здоровые торговые условия.

Вчера

Pangolin приобрела значительную долю на кимберлите АК10

Pangolin Diamonds подписала сделку по совместному предприятию с Makanwu Civil Blasting (MCB), частной компанией в Ботсване, которая предоставила Pangolin единственную и исключительную возможность получить долю в размере 75% на алмазном проекте...

Вчера

«Архангельскгеолдобыча» может со временем отойти к АЛРОСА

Как сегодня сообщает газета «Коммерсант», после появления многомиллиардных претензий ЦБ к «Открытие холдингу» банк ВТБ, кредитовавший холдинг для выкупа алмазодобывающей «Архангельскгеолдобычи» (АГД) у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд, пытается защитить...

Вчера

Сергей Иванов стал одним из лучших гендиректоров в горнодобывающем секторе по рейтингу Institutional Investor

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов был признан одним из лучших директоров среди компаний горнодобывающего сектора по версии компании Institutional Investor.

19 июля 2018

Бум после мрака: налог на товары и услуги в Индии помогает организовать алмазную промышленность

03 июля 2018
Экспертиза

Малые предприятия сокращают зависимость от третьих сторон и проводят зарубежные сделки самостоятельно

Автор: Рутам Вора (Rutam Vora)

(BusinessLine) - Для 40-летнего Пареша Канани (Paresh Kanani) в Сурате жизнь сильно изменилась за последний год. Мелкий алмазный трейдер, который использовал сторонний канал для экспорта небольших количеств бриллиантов и ювелирных изделий своим клиентам за границей, теперь с гордостью питает амбиции превратиться в компанию с оборотом в 1 млрд рупий из компании с оборотом в 80 млн рупий в настоящее время. Канани и многие другие, подобные ему в алмазном центре Сурата, приписывают свое счастье новому налоговому режиму после введения налога на товары и услуги, который, как они говорят, дал крылья их мечте.

Рассказывая о своем пути от неорганизованного игрока в алмазной промышленности Индии, объем которой достигает 1 трлн рупий, до зарегистрированного экспортера с налоговым номером, Канани, предприниматель со средним образованием, выразил радость и удовлетворение в связи с тем, что он теперь может вести дела с самоуважением, не полагаясь на какую-то третью сторону.

Избавляясь от посредников

Неорганизованные малые предприятия в Индии обычно не имеют налоговой регистрации. Их бизнес в основном осуществляется через сторонних экспортеров или импортеров. Налоговые обязательства обычно возлагаются на сторонних игроков, которые в обмен на это взимают комиссию - в диапазоне 2-2,5 процента - с неорганизованных игроков.

«В течение последнего года я смог заниматься бизнесом с моими клиентами напрямую, не полагаясь на третью сторону в плане оплаты или доставки товаров. Для небольшого экспортера это повышает самооценку и уверенность в том, что он занимается бизнесом. Я уверен, что через два года я добьюсь оборота в один миллиард рупий», - рассказывает изданию BusinessLine Канани, который после введения налога на товары и услуги зарегистрировал компанию под названием Trinity Jewells. Введение налога на товары и услуги вынудило его войти в рамки официального бизнеса.

Традиционный метод

Традиционно большая часть торговли алмазами в Сурате, который обрабатывает около 85 процентов мировых алмазов, осуществлялась неорганизованным путем.

По словам инсайдеров отрасли, специально для проведения зарубежных сделок мелкие незарегистрированные игроки обычно искали крупных экспортеров с тем, чтобы выполнять свои зарубежные заказы. Соответственно эти крупные экспортеры осуществляли доставку их товаров за комиссию и осуществляли платежи на согласованных условиях. Единственный стимул для мелких торговцев полагаться на сторонний экспорт-импорт состоял в том, что это освобождало их от проблем с документацией.

«Поначалу все испытывали нерешительность в связи с введением новой и незнакомой системы налогообложения товаров и услуг. Мы посетили многие ознакомительные семинары перед ее развертыванием, но в конечном итоге фактическая ситуация на местах оказалась совершенно иной. Но теперь это стало наиболее предпочитаемым режимом даже для малых предприятий», - говорит Калпеш Вагасия (Kalpesh Vaghasiya) из компании Elvee Jewels Pvt Ltd.

Согласно отраслевой оценке, около 300-350 таких предпринимателей, как Канани, сформировали новые компании и обратились к официальному каналу для ведения бизнеса.

Повышение доверия

«Это большая трансформация, которую мы наблюдаем в алмазной промышленности, где доминируют неорганизованные игроки. После введения налога на товары и услуги мы увидели, как молодые предприниматели стали создавать новые компании. Это повышает доверие к сектору, а также к отдельным игрокам, которые получают финансовое преимущество, работая в рамках официальной системы», - сказал Динеш Навадия, региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в Гуджарате (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Подчеркивая многочисленные преимущества использования официальной системы, Навадия добавил: «Они получают большую экономию на комиссиях, выплачиваемых третьей стороне. На сэкономленные средства они могут назначить бухгалтера для обслуживания своих счетов и, что более важно, все сделки регистрируются в их документации и создают послужной список, придавая им финансовую достоверность».

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished