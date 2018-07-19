Бум после мрака: налог на товары и услуги в Индии помогает организовать алмазную промышленность

03 июля 2018

Малые предприятия сокращают зависимость от третьих сторон и проводят зарубежные сделки самостоятельно

Автор: Рутам Вора (Rutam Vora)

(BusinessLine) - Для 40-летнего Пареша Канани (Paresh Kanani) в Сурате жизнь сильно изменилась за последний год. Мелкий алмазный трейдер, который использовал сторонний канал для экспорта небольших количеств бриллиантов и ювелирных изделий своим клиентам за границей, теперь с гордостью питает амбиции превратиться в компанию с оборотом в 1 млрд рупий из компании с оборотом в 80 млн рупий в настоящее время. Канани и многие другие, подобные ему в алмазном центре Сурата, приписывают свое счастье новому налоговому режиму после введения налога на товары и услуги, который, как они говорят, дал крылья их мечте.

Рассказывая о своем пути от неорганизованного игрока в алмазной промышленности Индии, объем которой достигает 1 трлн рупий, до зарегистрированного экспортера с налоговым номером, Канани, предприниматель со средним образованием, выразил радость и удовлетворение в связи с тем, что он теперь может вести дела с самоуважением, не полагаясь на какую-то третью сторону.

Избавляясь от посредников

Неорганизованные малые предприятия в Индии обычно не имеют налоговой регистрации. Их бизнес в основном осуществляется через сторонних экспортеров или импортеров. Налоговые обязательства обычно возлагаются на сторонних игроков, которые в обмен на это взимают комиссию - в диапазоне 2-2,5 процента - с неорганизованных игроков.

«В течение последнего года я смог заниматься бизнесом с моими клиентами напрямую, не полагаясь на третью сторону в плане оплаты или доставки товаров. Для небольшого экспортера это повышает самооценку и уверенность в том, что он занимается бизнесом. Я уверен, что через два года я добьюсь оборота в один миллиард рупий», - рассказывает изданию BusinessLine Канани, который после введения налога на товары и услуги зарегистрировал компанию под названием Trinity Jewells. Введение налога на товары и услуги вынудило его войти в рамки официального бизнеса.

Традиционный метод

Традиционно большая часть торговли алмазами в Сурате, который обрабатывает около 85 процентов мировых алмазов, осуществлялась неорганизованным путем.

По словам инсайдеров отрасли, специально для проведения зарубежных сделок мелкие незарегистрированные игроки обычно искали крупных экспортеров с тем, чтобы выполнять свои зарубежные заказы. Соответственно эти крупные экспортеры осуществляли доставку их товаров за комиссию и осуществляли платежи на согласованных условиях. Единственный стимул для мелких торговцев полагаться на сторонний экспорт-импорт состоял в том, что это освобождало их от проблем с документацией.

«Поначалу все испытывали нерешительность в связи с введением новой и незнакомой системы налогообложения товаров и услуг. Мы посетили многие ознакомительные семинары перед ее развертыванием, но в конечном итоге фактическая ситуация на местах оказалась совершенно иной. Но теперь это стало наиболее предпочитаемым режимом даже для малых предприятий», - говорит Калпеш Вагасия (Kalpesh Vaghasiya) из компании Elvee Jewels Pvt Ltd.

Согласно отраслевой оценке, около 300-350 таких предпринимателей, как Канани, сформировали новые компании и обратились к официальному каналу для ведения бизнеса.

Повышение доверия

«Это большая трансформация, которую мы наблюдаем в алмазной промышленности, где доминируют неорганизованные игроки. После введения налога на товары и услуги мы увидели, как молодые предприниматели стали создавать новые компании. Это повышает доверие к сектору, а также к отдельным игрокам, которые получают финансовое преимущество, работая в рамках официальной системы», - сказал Динеш Навадия, региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в Гуджарате (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Подчеркивая многочисленные преимущества использования официальной системы, Навадия добавил: «Они получают большую экономию на комиссиях, выплачиваемых третьей стороне. На сэкономленные средства они могут назначить бухгалтера для обслуживания своих счетов и, что более важно, все сделки регистрируются в их документации и создают послужной список, придавая им финансовую достоверность».