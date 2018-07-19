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19 июля 2018

Ювелирные изделия в 2018 году – поставщики в переходной стадии

25 июня 2018
Экспертиза

Автор: Бен Яновски (Ben Janowski)

(janosconsultants.blogspot.ru) – Поставщики регулярно испытывают потрясения по поводу того, как отвечать на значительные изменения в распределении и потреблении ювелирной продукции. Следует отметить, что многие поставщики в производственной цепочке находятся ближе к сырьевому сектору и ощущают реальности передовой линии в торговле последними.

Мы уже видели, что идущие технологические и демографические изменения вызывают расстройство за прилавком розничного магазина. Обстоятельства заставляют поставщиков производить изменения в своих действиях, иногда болезненные. Это вызывается следующими факторами:

  • Число предприятий розничной торговли сокращается, как и число фирменных магазинов. Это означает, что меньше ритейлеров обслуживают покупателей.

  • Рынок вынужден полностью адаптироваться к тому, что Соединенные Штаты являются развитым рынком и на нем в течение долгого времени было слишком много магазинов.

  • То, что могло быть более постепенной адаптацией к спросу и предложению (меньше магазинов для обслуживания устойчивого медленного растущего рынка) значительно ускорилось за счет интернет маркетинга.

  • Интернет маркетинг приводит всех на платформу, ориентированную на обслуживание. Необходимо действовать быстро, эффективно и с полной ответственностью. производители алмазов с низкими затратами выигрывают, особенно на рынке массовых товаров, но даже ювелирам, занимающимся дорогостоящими изделиями, нужно предоставить хороший доступ и гибкие услуги.

  • Многие ритейлеры адаптировались к более дорогим ювелирным изделиям (это аспект, зависящий от высоких затрат на материалы), покупая меньше, тщательно управляя складскими запасами и прося большей поддержки.

  • Многие ритейлеры решительно перешли от ювелирных изделий из драгоценных металлов к костюмной и гибридной бижутерии, стремясь сохранить важные ценовые ориентиры. Это оставляет производителям драгоценных ювелирных изделий более тонкие куски пирога.

  • Многие дизайнеры и производители по существу прекратили полагаться на торгующих ритейлеров, как на основу своего бизнеса. Они пошли непосредственно к покупателю (DTC) после нескольких лет борьбы со спросом со стороны ритейлеров.

  • Диверсификация стала ключевым словом среди ритейлеров и поставщиков, но базовая торговля продолжает оставаться фундаментом бизнеса. Это означает, что каждый конкурирует по поводу серег со вставками, солитеров, сплошных браслетов и т. д., и диверсификация остается, в лучшем случае, на втором плане.

  • Поставщики сталкиваются с несколько сложным выбором, потому что рынок товаров средней категории слабый. Поскольку так называемый средний класс сократился за несколько десятилетий из-за стагнации зарплат, отсутствия гарантии занятости, автоматизации, и т. д., то поставщики решили либо перейти в сектор предметов роскоши, либо к недорогой бижутерии. Оба варианта могут создавать огромные структурные и экономические проблемы.

Было время, когда быстрое расширение числа торговых центров и разрастание городов создавало почти идеальные условия для роста и создания новых компаний. Мы никогда не вернемся в это старое доброе время, и, вероятно, во многом это хорошо. Интенсивность конкуренции за бизнес, которая сейчас ведется, приведет к улучшению стоимости и обслуживания клиентов. Ключевым вопросом для поставщиков является то, как они могут сыграть ключевую роль в этом процессе.

Я вспоминаю разговор с поставщиком цветных камней, который долгое время был основным, и он хорошо определил проблему. Исторически его покупателями были крупные производители, которые приобретали у него большие партии и по предсказуемой схеме. Большинство этих компаний распались, особенно в Соединенных Штатах, и теперь он получает много запросов от дизайнеров, которые ищут особые наборы камней в небольших количествах. Бизнес все еще сохраняется, но коренным образом изменился, и он столкнулся с попыткой изменить и усовершенствовать свои системы для работы с совершенно другой базой покупателей.

В алмазном бизнесе дилеры адаптировались к сложностям, связанным с колебанием цен, путем покупки ближе к тому времени, когда появится потребность, многие ритейлеры больше даже не стремятся делать запасы большого количества неоправленных камней! Хотя дни монополии компании De Beers прошли, и ушли в прошлое довольно стабильные цены, приобрели силу онлайновые базы данных, предлагая гораздо более эффективные способы удовлетворения нужд потребителей. Опытные люди могут не захотеть инвестировать в необходимые навыки в средствах общения и распределении, которые появляются с этими изменениями, и поэтому они постепенно уходят, им на смену приходят те, кто полностью знаком с этими новыми реалиями.

Конечно, существует бессчетное количество способов, которыми поставщики привыкли работать и как они работают сейчас, по мере того, как они пытаются обеспечивать отрасль, которая отошла от довольно иерархической и специализированной структуры, которая носила региональный и локальный характер, к той, которая в основном является горизонтальной и носит международный характер. Появятся и новые варианты для удовлетворения особых потребностей.

Нет сомнения, что мы будем иметь дело с этими изменениями в ближайшие годы. Также нет сомнения, что бизнес продолжится, хотя путь от источника до потребителя будет гораздо более эффективным и гораздо более гибким.

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