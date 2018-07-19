Алмазы с затерянных планет многое рассказывают о Солнечной системе

28 июня 2018

Новое исследование, проведенное в отношении метеоритов, упавших в районе Нубийской пустыни в Судане, дает возможность посмотреть на волатильную природу, которая преобладала в нашей солнечной системе до того, как сформировались такие планеты, как Земля и Марс.

Автор: Биху Рэй (Bihu Ray)

(ibtimes.co.in) – Алмазы являются не только прекрасными, но и невероятными сосудами. Тот факт, что алмазы являются сверхпрочными, позволяет им улавливать вещества внутрь себя. Мы столкнулись с алмазами, содержащими редкий лед, древнюю морскую воду и редкий минерал под названием перовскит силиката кальция.

Сейчас ученые столкнулись с алмазами, находящимися в астероиде, упавшем на Землю в 2008 году в Судане, и содержащими в себе минералы с затерянных планет нашей Солнечной системы. Кроме того, это первый такой обнаруженный реликт.

Новое исследование, проведенное в отношении метеоритов, упавших в районе Нубийской пустыни в Судане, дает возможность посмотреть на волатильную природу, которая преобладала в нашей солнечной системе до того, как сформировались такие планеты, как Земля и Марс.

Согласно сообщениям, метеоры, которые были добыты, состоят из высоких концентраций углерода, графита и алмазов между зернами силиката. Алмазы имеют небольшой размер и неправильную форму и являются капсулами времени с множеством информации о своем происхождении, сохраненной внутри.

По сообщениям СNN, эксперты, использующие трансмиссионную электронную микроскопию для изучения алмазов, считают, что они могут быть сформированы многими путями, включая высокоэнергетический удар, химически индуцированный рост и статическое высокое давление.

«Когда алмазы формируются под высокими давлениями внутри планеты, они захватывают внутрь некоторые из минералов из своего окружения. Это то, что мы называем включениями. И поскольку алмазы являются самым твердым природным материалом, они служат прекрасной упаковкой для таких минералов. Таким образом, форма и состав этих включений сохраняется внутри алмазов. Поэтому включения в земных алмазах имели такое важное значение для исследователей. И сейчас они есть у нас из недр другой планеты»! – сказал ведущий автор исследования Фарханг Набиеи (Farhang Nabiei), ассистент доктора наук из Научной лаборатории по изучению Земли и других планет В Лозанне, Швейцария, согласно сообщению CNN.

К другим выводам, полученным на основании этого исследования, относятся следующие:

Алмазы были созданы под огромным давлением. Крупные алмазы происходят из более крупных прото-планет размером, например, как Меркурий или Марс, с диаметром порядка 2 485 – 3 728 миль.

Ученые считают, что эта планета существовала в первые 10 миллионов лет солнечной системы и вероятно, была разрушена при ударе.

Набиеи также говорит, что это открытие полностью меняет существующее представление о уреилитах или редких видах каменных метеоритов с уникальным минералогическим составом. Раньше считали, что они произошли из чего-то гораздо меньшего, но похоже, что это не так.

Ученые сейчас планируют изучать образцы уреилитов и посмотреть, как они вписываются в общую картину.