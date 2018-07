Не для слабонервных: Айру Савой нравится интересная работа по оценке ювелирных изделий

04 июля 2018

Автор: Лиз Пинсон (Liz Pinson)

(southernjewelrynews.com) – В последние 17 лет Айра Савой занимался оценкой ювелирных изделий всех видов для людей из Нового Орлеана и других мест. Иногда это обычная работа в его мастерской по оценке в присутствии клиента, иногда ситуация накаляется, когда он сообщает неприятную правду.

Учитывая 40-летний опыт работы в ювелирной отрасли, включая впечатляющую карьеру в ритейле, Айра по-прежнему занят семь дней в неделю в компании Savoie Fine Jewelry Appraisers. Он является одним из 20 независимых геммологов-оценщиков, сертифицированных Американским геммологическим обществом (American Gem Society, AGS), и единственным независимым геммологом-оценщиком в Луизиане, сертифицированным AGS. Он является геммологом – выпускником Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), старшим членом Национальной ассоциации ювелиров-оценщиков (National Association of Jewelry Appraisers) и бывшим президентом ассоциации Ювелиры Луизианы (Jewelers of Louisiana).

Айра говорит: «Я начал работать продавцом и проложил себе путь до управляющего в многомиллионных магазинах», включая Bailey Banks & Biddle, Saks Fifth Avenue, Lee Michaels и Hausmann Jewelers. – Я основал свой бизнес по оценке в мае 2001 года, но еще до этого я работал для получения аккредитации. На это уходят годы».

Семьдесят процентов работы Айры проводится в офисе его лаборатории Metairie, La. около Нового Орлеана, остальные 30 процентов – в пути. «Мы не покупаем и не продаем, все, что мы делаем - проводим оценку», - говорит Айра, отмечая, что это является условием его сертификации в AGS.

Заказы для Айры – только по предварительной записи – поступают отовсюду. «Когда люди покупают по интернету, они обращаются ко мне для подтверждения того, что они получают такой же бриллиант, как тот, который покупали, как они считают. Местные владельцы магазинов просят меня прийти, чтобы посмотреть на вещь и спрашивают меня, стоит ли она того, что они за нее заплатили. Много ювелиров просто не имеют времени на проведение оценки, но это все, чем мы занимаемся.

Другие магазины обращались из других штатов, чтобы узнать, как правильно поступить, и они добиваются успеха, прислушиваясь к советам, которые я им даю. Я проводил оценку колец для Суперкубка - чемпионата США по американскому футболу - для команды New Orleans Saints, если это подарок, нужно платить налог, а также необходима оценка для страхования. Я даже сфотографировал коробочку, в которой доставлено кольцо. Я не каждый день такое вижу!

Я также выполнял работу для Новоорлеанского аукциона, расположенного в центре города, подтверждая товар, предложенный для него. К клиентам также относятся Таможенное управление США, Налоговое управление (IRS) и даже Служба национальной безопасности, я проверял конфискованные ими изделия. Я проверял товары почти для каждого ведомства правительства. Это делает рабочий день интересным. Я говорю им, чтобы не упоминали мое имя нигде в документах»!

Айра проводит оценку в Батон-Руже раз в неделю, а также ездит в Хоум (штат Луизиана) и Александрию (штат Виргиния) для проведения оценок в магазинах. Кроме того, клиенты присылают по почте товар даже из штата Мэн.

«У нас есть порт в Новом Орлеане, - говорит Айра, - и люди приносят мне изделия, которые они купили во время круиза. Иногда я вынужден сообщать плохие новости и говорить им, что купленное ими не является подлинным. Это происходит два или три раза в месяц.

Что касается наследственного имущества, мы проводим оценку драгоценных сокровищ и полученных в наследство старинных изделий, - говорит Айра. – И на каждом драгоценном камне лежит печать Бога.

Я провожу много оценок наследственного имущества, когда семьи просто не знают, чем они обладают. Приходят люди, получившие вещи в наследство, им говорили, что это рубин, а это не рубин. Они в конечном счете выясняют, что мы говорим правду. Правда является главным делом в моем бизнесе. Поэтому образование имеет такое важное значение в ювелирном бизнесе.

Этот бизнес не для слабонервных. Можно наступить на мину, и никогда не знаешь, к чему это приведет. Учитывая определенные показатели качества алмазов, местный ювелир может провести оценку камня и указать неправильно цвет. Однажды один ювелир сказал мне, что я не различаю цветов, но я доказал ему, что его камень был желтым, а не белым», - сказал он, отметив, что для геммологической лаборатории существенное значение имеет наличие нужных инструментов. Он постоянно модернизирует оборудование в своей мастерской. Его эталонные образцы бриллиантов для оценки цвета сертифицированы GIA и AGS.

«Я принимал участие в суде по защите результатов своей оценки по делам, связанным с мошенничеством, - говорит Айра. – Никогда не знаешь, когда открываешь дверь каждый день, с чем будешь иметь дело».

Айра проводит исследование старинных изделий, а также с вопросами соответствия цен на золото и бриллианты. «Это похоже на то, что ты должен быть детективом в этом бизнесе, занимаясь исследованием и ведя поиск пробирных меток. Мне нравится то, чем я занимаюсь; именно поэтому я этим занимаюсь. С тех пор, как я основал этот бизнес, я проверил 35 000 бриллиантов и 7 000 цветных камней. Мы проводим оценку бриллиантов, цветных камней, жемчуга, часов, всего не перечислишь. Я повидал больше крупных камней в этом офисе, чем я когда-либо видел, занимаясь розничной торговлей.

В Savoie мы делаем все возможное».

Айра говорит, что в ближайшие пять – десять лет трендом тенденция на отказ ритейлеров от своих реальных магазинов для того, чтобы открыть частные компании. Этому способствует пара факторов.

«Я провожу оценки примерно 15 – 20 раз в месяц для людей, которые купили ювелирные изделия на разных веб-сайтах, это означает, что они не делают покупки в местных ювелирных магазинах, - говорит Айра. – Они не получают того качества обслуживания клиентов, которое они хотят. Или они говорят: «Они пытаются заставить меня приобрести что-то, что я на самом деле не хочу». Кроме того, цены выше по сравнению с теми, по которым можно купить по интернету».

Кроме проведения оценок ежедневно, Айра с энтузиазмом занимается продолжением образования, посещая ежегодные трех-четырехдневные семинары, организуемые в крупных городах в стране. «Занятия длятся с 8 часов утра до 5 часов дня, так что программа напряженная. Но я встречаюсь с новыми людьми, получаю информацию и знакомлюсь с тем, как другие люди ведут свой бизнес. Обучение проводится по драгоценным камням, облагораживанию бриллиантов, а также по проведению оценки, поэтому ты находишься в курсе всего происходящего. Необходимо быть в полной готовности. Образование является важным активом, особенно для ювелиров. Если не идти в ногу со временем, то отстанешь».

Айра также делится своим собственным опытом, выступая в разных магазинах и на конференциях, включая мероприятия, организованные Ювелирами Луизианы и Техасской ассоциацией ювелиров (Texas Jewelers Association), а также проводя практические занятия в своей студии.

«У меня есть геммолог, которого я привлек для оказания помощи в проведении измерений, и он одновременно получает подготовку по проведению оценки. У меня также работает сейчас четыре человека, которые изучают этот бизнес. Одна девушка разочаровалась в том месте, где она обучалась до этого; когда она начала работать у меня, она получила мотивацию остаться в бизнесе. Она работает отлично, я доверяю ей полностью, когда она проводит оценку».

В свои 63 года Айра говорит, что он продолжит заниматься этой работой – «до тех пор, пока я могу видеть и ходить. Я хочу помогать другим людям, другим людям важно учиться».