Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока с 9 октября 2012 года по 16 октября 2015 года он был в авангарде стимулирования экспортного спроса и успешно укреплял связи с алмазодобывающими компаниями и организациями, занимающимися алмазной торговлей. Помимо многих его важных достижений, он сыграл важную роль в организации первой Всемирной алмазной конференции (World Diamond Conference), организованной силами GJEPC, на которой присутствовали премьер-министр Нарендра Моди (Narendra Modi) и министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman). На уровне Совета он внедрил политику ротации членов, чтобы приходили новые люди и привносили свежий взгляд и новую энергию.

Будучи генеральным директором и управляющим директором Asian Star Co. Ltd., Випул Шах построил империю благодаря своей проницательности, целеустремленности и настойчивости и является силой, с которой нужно считаться. Дальновидный человек с богатым опытом работы в алмазной отрасли, он обладает богатейшим знанием текущих бизнес-тенденций, преобладающих во всем мире, а также глубоким пониманием будущих потребностей алмазного рынка. Его опыт в финансовых вопросах остается неоспоримым.

Широкое стратегическое видение Випула Шаха, его предпринимательские качества и профессиональное поведение внесли значительный вклад в превращение Asian Star из компании по производству бриллиантов в вертикально интегрированного делового партнера для своих клиентов. Он сыграл важную роль в создании ювелирного бизнеса компании и глобальной дистрибьюторской сети, которая в настоящее время является одной из лучших в отрасли. Под его активным и умелым руководством компания достигла статуса одной из ведущих алмазных компаний Индии.

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Випул Шах рассказывает о различных проблемах, с которыми сталкивается индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий.

Какова текущая ситуация в области драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии? Что касается алмазного сектора, как обстоят дела с экспортом бриллиантов? В последнее время импорт алмазов в Индию также сокращается. Что вы думаете по этому поводу?

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий переживает значительный рост и развитие, и GJEPC играет решающую роль в поддержке этого прогресса. Сосредоточившись на наращивании потенциала и согласовании политики с будущим ростом отрасли, этот сектор готов к достижению еще большего успеха в ближайшие годы.

GJEPC продолжает сосредотачивать свое внимание на изменении глобального восприятия Индии как ведущего центра дизайна ювелирных изделий.

Мы заметили, что особенно в пост-ковидной ситуации индийские производители бриллиантов производят товары с целью удовлетворения существующего мирового спроса и имеют очень небольшое желание поддерживать огромные запасы бриллиантов.

Дефицит российских поставок из-за геополитической напряженности оказал влияние на импорт алмазного сырья в Индию и, следовательно, на экспорт бриллиантов.

Об этом свидетельствует тот факт, что в 2022-2023 финансовом году в категории «Бриллианты» наблюдалось снижение на 10% в годовом выражении, до $22,04 млрд.

Импорт алмазов в 2022-2023 финансовом году также снизился на 8%, до $17,36 млрд, по сравнению с предыдущим 2021-2022 финансовым годом.

Тем не менее, мы в ближайшие месяцы ожидаем возвращения стабильности в алмазный сектор, особенно с улучшением условий в Китае и Дальневосточной Азии.

В последнее время в Индии значительно возросло производство выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов (LGD). Поддержка этого сектора со стороны правительства Индии, похоже, помогает предприятиям создавать столь необходимые рабочие места. Ожидаете ли вы сохранение этой тенденции роста синтетических алмазов и бриллиантов в будущем?

Предварительный валовый экспорт синтетических бриллиантов в период с апреля 2022 года по март 2023 года вырос на 27,85%, до $1 679,98 млн, с $1 313,98 млн за аналогичный период годом ранее.

Индия уже занимает лидирующие позиции в области производства бриллиантов. Признавая появление быстро развивающегося сектора производства синтетических алмазов, в бюджете страны на 2023 год объявлены стимулы, включая отмену импортной пошлины на «затравки» для производства синтетических алмазов. Это снижение импортной пошлины было ключевой рекомендацией GJEPC, еще раз подчеркивая приверженность правительства поддержке и развитию этого важного сектора.

Правительство Индии также предоставило поддержку Индийскому технологическому институту в Мадрасе (IIT Madras) в виде гранта на исследования и разработки в размере 2,43 млрд индийских рупий для содействия развитию сектора.

На сегодняшний день в Индии насчитывается более 3 000 реакторов по производству синтетических алмазов и около 30% гранильных предприятий занимаются производством синтетических бриллиантов в Сурате.

Мы ожидаем, что Индия вскоре займет лидирующие позиции в производстве синтетических алмазов и бриллиантов.

Аналитики рынка придерживаются разных взглядов. Некоторые уверены, что как природные, так и синтетические бриллианты нашли свою нишу и выживут на мировых рынках как две категории. Другие считают, что синтетические бриллианты идут по пути синтетических драгоценных камней, их перепроизводство приводит к падению цен, низкому спросу и т. д. Каково ваше мнение?

Индийский сектор драгоценных камней и ювелирных изделий очень разнообразен и всеобъемлющ и предлагает широкий ассортимент продукции для удовлетворения потребностей любых рынков. Прозрачность и сохранение репутации материалов имеют решающее значение для обеспечения возможности сосуществования как природных, так и синтетических бриллиантов, а также их успеха на рынке.

Ценообразование в значительной степени определяется рыночной динамикой спроса и предложения помимо влияния других факторов.

В то время как сектор природных бриллиантов сохраняет свою уникальную привлекательность, синтетические бриллианты быстро набирают популярность, и они останутся и будут обслуживать потребителей, которых интересуют доступные цены.

В конечном счете, успех отрасли заключается в том, чтобы найти баланс между этими двумя категориями и предложить потребителям ряд вариантов на выбор.

Индия в первую очередь является производителем и экспортером природных бриллиантов, и, по прогнозам, она столкнется с проблемами, особенно при экспорте мелких бриллиантов категории «меле» из-за смешивания с синтетическими бриллиантами. Можно ли что-нибудь сделать, ведь честность не преподают в учебных заведениях?

Нельзя стричь всех участников отрасли под одну гребенку. Несправедливо обобщать и обвинять всю отрасль в действиях, совершенных немногими. Кроме того, было бы неправильным заранее предполагать такую негативную ситуацию.

GJEPC усердно работала с правительством над созданием отдельных кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) для импорта и экспорта выращенных в лаборатории бриллиантов, что было требованием самой отрасли. Это помогло контролировать эти два отдельных алмазопровода и поддерживать их репутацию.

Кроме того, в 2015 году GJEPC также создала Комитет по мониторингу природных алмазов (Natural Diamond Monitoring Committee) для обеспечения соблюдения строгих правил по предотвращению загрязнения между двумя категориями.

Как основное агентство для Сертификационной Схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), GJEPC несет ответственность за все сертификаты Кимберлийского процесса в стране. Эти меры демонстрируют приверженность отрасли прозрачности и честности, а также ее готовность принимать активные меры для поддержания своей репутации.

Как на индийскую алмазную отрасль повлияет открытие китайского рынка?

Ожидается, что открытие китайского рынка окажет положительное влияние на спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия из Индии, особенно на бриллианты. Китай является вторым по величине потребителем бриллиантов в мире и одним из ведущих потребителей драгоценных камней и ювелирных изделий.

Поскольку рынок США является основным потребителем синтетических бриллиантов благодаря поколению Z, считаете ли вы, что спрос на природные бриллианты падает и, таким образом, ударяет по спросу на природные бриллианты, поступающие из Индии, а также по объему их экспорта?

Как упоминалось ранее, эти две категории служат разным целям и удовлетворяют потребности разных потребителей. Индия является ведущим центром производства, огранки, полировки и экспорта выращенных в лаборатории бриллиантов, поэтому возросший потребительский спрос на рынке США приведет к дальнейшему увеличению объемов экспорта. Это беспроигрышный вариант для Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished