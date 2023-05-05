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05 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Сегодня
Эксклюзив
paul_zimnisky_2022_xx.pngПравительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам.

Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне хочет изменить структуру своего партнерства с целью увеличения поступлений.

Через государственную алмазную компанию Okavango правительство в настоящее время получает 25% товаров компании Debswana для самостоятельной продажи.

Ранее в этом году были процитированы слова президента Мокветси Масиси (Mokgweetsi Masisi), который заявил, что его правительство хочет увеличения доли местного производства и что оно готово выйти из переговоров, если его требования не будут выполнены.

Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из агентства Rough&Polished в эксклюзивном интервью, что угрозы Масиси были просто демонстрацией позиции, поскольку отношения между Ботсваной и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу».

NB: Зимниски публикует профессиональный ежемесячный отраслевой отчет по подписке под названием «Состояние алмазного рынка», который включает все его данные, прогнозы и анализ.

Он также публикует индекс цен на необработанные алмазы.

Ниже приведены выдержки из этого интервью.

Каково ваше мнение о сообщениях со ссылкой на слова президента Мокветси Масиси о том, что правительство Ботсваны хочет увеличить долю местной добычи алмазов или что оно может прекратить переговоры с De Beers, если его требования не будут выполнены?

Я действительно думаю, что в высказываниях имеет место некоторая демонстрация позиции. Тем не менее, Ботсвана и раньше была бескомпромиссным переговорщиком, и на карту поставлено многое для обеих сторон. Помните, что эти переговоры имеют два аспекта и включают 10-летнее маркетинговое соглашение, а также 25-летнее лицензионное соглашение.

Но в целом, несмотря на то, насколько долгими и затянутыми до сих пор были переговоры, я буду очень удивлен, если в этом году сделка не будет заключена. Я думаю, что отношения «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» для обеих сторон.

Насколько De Beers может уступить требованиям правительства Ботсваны?

С точки зрения De Beers, я думаю, они искренне верят, что нынешние соглашения сбалансированы и справедливы и что для дальнейших уступок не так много возможностей. Кроме того, вскоре De Beers потребуется взять на себя многомиллиардные обязательства, чтобы продлить срок службы рудников Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa), поэтому они, по понятным причинам, хотят, чтобы долгосрочное соглашение было заключено заранее. Так что опять многое поставлено на карту.

Каковы последствия угроз прекращения отношений с De Beers для инвестиционного климата в стране?

Опять же, я вижу в этом в основном демонстрацию позиции. Я думаю, что за кулисами переговоры, вероятно, носят конструктивный и в основном искренний характер. Отношения между двумя сторонами, вероятно, одни из лучших во всей горнодобывающей промышленности (между корпорацией и правительством). Я действительно думаю, что они ценят друг друга и стремятся к расширению отношений. Хотя эти соглашения длинные и сложные, поэтому по своей природе всегда будет много проблем, с которыми нужно разобраться.

Я думаю, когда они будут достигнуты, Ботсвана останется одним из лучших оправданий в Африке для ведения бизнеса. Для примера посмотрите, что произошло в Танзании с компанией Barrick Gold несколько лет назад, и что происходит сегодня в Чили с литием. В отличие от этого, правительство Ботсваны имеет историю сильной защиты своего народа, но в то же время, похоже, понимает ценное значение иностранных и частных инвестиций. Всегда существует здоровый баланс, и Ботсвана, похоже, это понимает.

Если Южная Африка, Намибия и Канада потребуют прекратить агрегацию алмазов в Ботсване, какое влияние это окажет на экономику страны?

У Ботсваны больше всего рычагов, потому что ее активы очень хорошие. Например, только на руднике Жваненг производится 17% мирового объема предложения в стоимостном выражении и 10% по объему. Такие показатели сложно найти где-либо еще.

В настоящее время Ботсвана получает 25% продукции компании Debswana для самостоятельной продажи через полугосударственную компанию Okavango Diamond Company. Как вы думаете, что Ботсвана получит от текущих переговоров?

Я думаю, что Ботсвана ясно выразила желание повышения прозрачности в ценообразовании на алмазное сырье и расширение бенефикации. Тем не менее, бриллианты как товар уникальны тем, что существует 10 000 различных категорий алмазов, так что способ продажи через контракты, используемые компанией De Beers в настоящее время, существует не просто так. Я предполагаю, что в переговорах есть больше возможностей для дальнейшей бенефикации, чем для увеличения объемов самостоятельной продажи. Но, вероятно, обеим сторонам придется идти на уступки.

Если Ботсвана получит бόльшую долю, чем нынешние 25%, как это повлияет на будущие переговоры De Beers с Намибией?

Объем производства алмазов в Намибии довольно мал по сравнению с объемом, обеспечиваемым Ботсваной. Тем не менее, оффшорная добыча в Намибии идет очень хорошо, и алмазы совершенно особенные. Но я не считаю, что переговоры между De Beers и Ботсваной окажут большое влияние на отношения между De Beers и Намибией, которые кажутся довольно прочными.

В конце прошлого месяца правительство Ботсваны сообщило, что планирует приобрести 24% акций компании HB Botswana, созданной три года назад. Какую пользу это принесет стране?

Я думаю, что Ботсвана рассматривает это как способ поставить галочку в графе «дополнительная прозрачность цен», а также обеспечить ценность за пределами верхней части алмазопровода, то есть, бенефикации. В конце концов, эти отношения (и финансовая доля) довольно малы по сравнению с отношениями между De Beers и Ботсваной. Однако Ботсвана, вероятно, видит в этом способ немного разнообразить свои отношения. Кроме того, HB заявила, что в рамках этого предприятия они наймут более 500 человек. Если они доведут это дело до конца, это послужит хорошим стимулом для повышения занятости в стране, связанной с более высокой квалификацией работников.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

 

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