Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman Hari Pethe & Sons с 1995 года.

Получив степень бакалавра B. E. (по электротехнике) в технологическом институте Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI) в Мумбаи, и затем с отличием защитив степень магистра делового администрирования (по маркетингу) в Symbiosis Institute of Business Management в Пуне, Ашиш Пете также прошел курс по сертификации бриллиантов в Международном геммологическом институте (International Gemological Institute) и получил диплом. Кроме того, занимаясь ювелирным бизнесом, Ашиш Пете активно сотрудничает с различными торговыми организациями.

До недавнего времени Ашиш Пете занимал пост председателя Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), и работая в этой должности, он предпринял все шаги для преобразования и активизации деятельности ювелиров по всей Индии, а также обеспечения большей синергии в местной отрасли.

В этом эксклюзивном интервью для агентства Rough&Polished Ашиш Пете знакомит нас с компанией Waman Hari Pethe, отечественным ювелирным сектором Индии и разъясняет нюансы традиционного ювелирного рынка.

Можете ли вы рассказать нам о Waman Hari Pethe Group и ее росте? Какие дополнительные проекты или меры по диверсификации были проведены с момента ее основания?

Ювелирная компания Waman Hari Pethe (WHP) была создана в 1909 году нашими основателями Ганешем Хари Пете (Ganesh Hari Pethe) и Ваманом (Waman) Хари Пете. Бизнес, начинавшийся с небольшого выставочного зала в Гиргауме в Южном Мумбаи, превратился в розничную сеть ювелирных изделий с 25 выставочными залами в нескольких штатах.

Члены семьи Пете на протяжении многих лет занимались другими областями деятельности, такими как инженерное дело, строительство и образование, но основным бизнесом семьи оставалась главным образом розничная торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями.

Мы уже достигли отметки в 25 выставочных залов и в ближайшие 5 лет планируем довести сеть до 50 выставочных залов.

Дайте нам общее представление о виде и дизайне ювелирных изделий, предлагаемых WHP. Каков спрос на традиционные украшения по сравнению со спросом на современные украшения; в ваших магазинах предлагаются чисто золотые украшения или украшения с цветными камнями и бриллиантами?

Ювелирная компания Waman Hari Pethe Jewellers известна как универсальный магазин, где можно найти все необходимое, что касается драгоценных камней и ювелирных изделий. Мы предлагаем дизайны и изделия из золота, серебра, бриллиантов и платины. WHP - компания Waman Hari Pethe Jewellers широко известна под этим названием - славится традиционными украшениями в стиле штата Махараштра.

Люди преодолевают большие расстояния, чтобы приехать в WHP для покупки наших особых традиционных украшений в стиле штата Махараштра. Поскольку наш потребитель со временем изменился, то изменилась и WHP.

За последние 12 лет мы создали уникальную линию дизайнерских коллекций под названием «Коллекция Navinya» (Navinya Collection), которая предлагает коллекции «фьюжн», сочетающие разные стили. Эта коллекция черпает вдохновение из традиционных мотивов украшений штата Махараштра и сочетает их с современным дизайном. Все коллекции пользовались огромным успехом, в том числе Navinya Tushi, Navinya Tanmani и Navinya Nath.

WHP предлагает эксклюзивные коллекции как украшений из чистого золота, так и украшений со вставками.

Поставляет ли WHP ювелирные изделия во все регионы Индии? Каковы региональные тенденции в отношении золотых украшений? Планируете ли вы экспортировать в другие регионы по всему миру, где живут индийцы?

Компания Waman Hari Pethe Jewellers известна по всей Индии. Опрос, проведенный Economic Times пару лет назад, назвал компанию WHP одной из 10 ведущих ювелирных брендов Индии.

Наши украшения покупают по всей Индии. У нас есть реальные магазины в трех штатах - Махараштра, Гоа и Мадхья-Прадеш. Каждый штат и регион отличается своими особыми ювелирными тенденциями и дизайнами.

Между прочим, мы видим, что тенденции различаются от района к району в штате Махараштра, а также от района к району в городе Мумбаи. У нас есть полноценная команда по мерчендайзингу и дизайну, которая отслеживает тенденции и заботится о правильном предложении.

У нас есть специальный онлайн-портал www.whpjewellers, который обслуживает онлайн-спрос на ювелирные изделия и обслуживает покупателей со всего мира.

Считаете ли вы, что спрос на платину и другие драгоценные металлы, включая украшения из белого золота, растет в Индии потому, что представители поколения Z не очень любят кричащее желтое золото? Есть ли спрос на такие украшения в ваших фирменных магазинах и в каком объеме по сравнению с обычными золотыми украшениями?

Постепенно популярность набирают платина и другие металлы, но по сравнению с изделиями из золота она все еще низкая.

Помимо того, что золото является украшением, оно удовлетворяет многие другие потребности, такие как страхование, защита от инфляции, сохранение стоимости, и это лишь некоторые из них. Я думаю, что трудно оспорить значение золота.

Помня о чувствительности поколения Next, мы используем различные окончательные отделки, цвета, текстуры и стили золотых украшений.

Занимается ли WHP также и ювелирными изделиями с выращенными в лаборатории бриллиантами (LGD)? Согласно сообщениям, спрос на ювелирные изделия с LGD в Индии растет за счет интереса к ним поколения Z. Каково ваше мнение?

В настоящее время в WHP мы не занимаемся выращенными в лаборатории бриллиантами. Этот сектор только начинает развиваться, особенно, что касается экспорта.

В Индии было создано несколько брендов с использованием выращенных в лаборатории бриллиантов.

Мы вырабатываем свое взвешенное решение о запуске собственного бренда с LGD. Решение еще не принято.

Поскольку цена на выращенные в лаборатории бриллианты составляет малую долю от стоимости природных бриллиантов, они образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью, в том числе и компанией WHP.

Правительство Индии намерено с 1 апреля запретить продажу золотых украшений и золотых изделий без указания Уникального идентификационного номера клеймения (Hallmark Unique Identification Number, HUID). Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об этом.

Мне посчастливилось быть частью Экспертного комитета, созданного Министерством по делам потребителей для внедрения обязательного клеймения, а затем Консультативного комитета высокого уровня, созданного министерством.

HUID был запущен в июле 2021 года сразу после введения обязательного клеймения в 256 районах. Это позволило автоматизировать процесс в Центре пробирного анализа и клеймения (Assaying and hallmarking centre, AHC). Ювелирные изделия являются товаром, реализация которого может занять 8-10 лет.

Поэтому мы обратились в Бюро индийских стандартов (Bureau Of Indian Standards, BIS) с просьбой разрешить продажу имеющихся ювелирных изделий с клеймом из 4 знаков. BIS и Министерство удовлетворили нашу просьбу. В марте этого года министерство выступило с уведомлением о запрете продажи и хранения ювелирных изделий с прежним клеймом из 4 знаков.

Поскольку времени было очень мало, все ассоциации обратились к Министерству с просьбой предоставить больше времени для указания HUID на существующих запасах, и они согласились предоставить еще три месяца для указания HUID на ювелирных изделиях с прежним клеймом. Я думаю, что времени должно быть достаточно, чтобы указать HUID на имеющихся запасах.

Согласно сообщениям, в этом году спрос на золото в Индии вырастет более чем на 800 тонн. Ожидаете ли вы рост контрабанды золота в ближайшие месяцы? Каково ваше мнение?

В последние годы импорт золота в Индию колеблется в районе 700-800 тонн. Недавно импортная пошлина была увеличена до 15% плюс налог на товары и услуги, в результате получается около 18,45%. Это побуждает недобросовестных людей заниматься контрабандой золота. Было замечено, что контрабанда увеличивается с повышением импортной пошлины.

Все ассоциации обратились к правительству с просьбой логически обосновать импортную пошлину на золото. Контрабанда и параллельная торговля создают проблемы для официальной и организованной торговли, участники которой инвестировали в акции и недвижимость и пользуются крупными банковскими услугами. Они привлекли значительную рабочую силу, средства к существованию которой поставлены на карту.

Мы также ценим озабоченность правительства по поводу платежного баланса и валютных резервов. Мы обратились к правительству с просьбой пересмотреть Схему монетизации золота (Gold Monetisation Scheme, GMS) и сделать ее более удобной для инвесторов, внеся необходимые операционные изменения в работу Резервного банка Индии (Reserve Bank of India, RBI), чтобы можно было использовать внутренние золотые резервы, снижая зависимость от импорта золота.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished