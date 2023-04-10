«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange), некоммерческих ассоциаций, осуществляющих надзор за торговлей алмазной продукцией из зон конфликтов, чтобы предотвратить их поступление на основные рынки.

В 2016 году Чечере получил Почетный диплом Международной полицейской ассоциации (International Police Association) в Княжестве Монако за свой вклад в этическое ведение бизнеса, а в 2006 году он был награжден в Соединенном Королевстве Ее Королевским Высочеством старшей дочерью короля за заслуги перед отраслью.

Консультативная деятельность Антонио Чечере включает предоставление консультаций крупным корпорациям в различных секторах, таким компаниям как Lamborghini и Bentley Motors, Microsoft и HSBC; его более чем двадцатилетний опыт включает репозиционирование ювелирных брендов Swarovski Group и Richemont Group. Он был профессором Международного университета Монако и лектором в Миланском университете Бикокка.

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished, Антонио Чечере объясняет, как этический подход к выбору поставщиков изменился за последнее десятилетие и как он распространился на промышленный сектор, связанный с добычей полезных ископаемых.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Насколько важны сегодня этические аспекты ведения бизнеса поставщиками товаров и услуг, связанными с добычей полезных ископаемых?

Мир горной добычи полезных ископаемых довольно сложен, и есть много составляющих, необходимых для создания рудника, и может пройти до десяти лет до его запуска в эксплуатацию. Это справедливо как для алмазов, так и для большинства полезных ископаемых в странах, богатых природными ресурсами. Большинство проектов начинаются с геологического отчета, на основании которого начинается процесс принятия решений и выбираются партнеры.

Финансирование является следующим шагом; проверка юридического и финансового статуса инвесторов в целях противодействия отмыванию денег необходима для обеспечения того, чтобы средства поступали из чистых источников; на этом этапе, скорее всего, участвуют центральные банки и правительственные органы. Затем подбираются специалисты по горной добыче и закупается промышленное оборудование.

В какой степени выбор надежных с этической точки зрения поставщиков применяется к горнодобывающей отрасли? Что входит в процесс выбора правильных поставщиков и промышленного оборудования?

Я участвую в различных проектах по добыче полезных ископаемых в Африке, где работы, связанные с выемкой грунта, являются неотъемлемой частью процесса и общей практики горной добычи. Выбор правильных партнеров даже для поставки оборудования важен не только с технической точки зрения, но и как этический приоритет.

Приведу пример из жизни: Deriplast Group, возглавляемая Марио Чирино Помичино (Mario Cirino Pomicino), является поставщиком землечерпалок и труб из ПЭВП (полиэтилена высокой плотности), необходимых для дальнейшего осуществления работы на этих проектах. Они были выбраны не только за превосходное качество своей продукции; сегодня этого просто недостаточно. Мы знаем, что они ответственно подходят к выбору поставщиков полиэтиленовых гранул из известных прослеживаемых источников, являются экологически устойчивой компанией, которая использует экологически чистую энергию в процессе производства, компенсируют выбросы CO 2 и активно способствуют лесовосстановлению, а также вносят социальный вклад в восстановление местной экономики. Это специализированная компания, входящая в группу компаний System Group, являющуюся лидером европейского рынка по производству труб, первоначально основанную дальновидным Альваро Боскарини (Alvaro Boscarini).

Все это для того, чтобы объяснить, что выбор правильных партнеров сегодня не просто связан с самыми конкурентоспособными ценами, это, безусловно, означает высокие стандарты в производстве, отчетности и послепродажном обслуживании, но одновременно мы смотрим на этическое ведение бизнеса и их приверженность экологически устойчивому развитию.

Речь идет о знании истории компании, ее корпоративной философии и воплощении ее ценностей через цепочку поставок. Если мы начнем с выбора правильного оборудования, это послужит четким сигналом для всего процесса, и он дойдет до человеческих ресурсов и условий труда, чтобы установить стандарты для содействия местной экономике, развития образования и повышения благосостояния.

Могли бы вы сказать, что выбор надежных с этической точки зрения поставщиков начинается не с торговли «неконфликтными» алмазами и Сертификационной Схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), а задолго до того, как происходит добыча полезных ископаемых?

Да, поиск надежных с этической точки зрения поставщиков начинается с первой трубы и самого первого сотрудника. Это образ мышления. Социальная ответственность и экологическая устойчивость должны стоять во главе каждого нашего выбора. Даже труба может иметь значение, так что идея такова: давайте все начнем с выбора правильных труб.

Сегодня потребители вознаграждают такое мышление и соответственно выбирают свою продукцию. Доказательством этого являются Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Организация по стандартам для бриллиантов (Diamonds Standards Organization). Такое поведение не ограничивается отдельными людьми; правительства сегодня поддерживают такое изменение отношения. Я являюсь советником совета директоров Paladeri, высоко инновационной компании, занимающейся проблемами изменения климата и предлагающей решения по организации работы с дождевыми сточными водами, начиная от стратификации и консервации и кончая контролируемым рассеиванием. Когда я описываю ее как инновационную компанию, я не ограничиваюсь ее продукцией, а говорю о ее образе мышления. Это высоко социально-ответственная компания, которая поддерживает местное население, компенсирует свои выбросы CO 2 , использует электроэнергию от солнечных батарей и является работодателем, предоставляющим равные возможности при найме.

Все эти факторы стали катализаторами наряду с высокими стандартами в производстве и прекрасными инновациями и смогли привлечь интерес Министерства промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, а также их коллег в Европе. Это прекрасный пример, показывающий, что сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и понимание того, как вы влияете на окружающую среду и какой вклад вы можете внести в развитие общества. Это отношение в равной степени справедливо и для алмазодобывающей отрасли, и для сектора производства бриллиантов, а также для сегмента производства ювелирных изделий.

Насколько сложно привить этичное корпоративное поведение в отдаленных странах, богатых природными ресурсами, но где часто процветает коррупция и существует имущественное неравенство?

Это сложная и важная задача, решением который стоит заниматься; когда я попросил Думани Манделу (Dumani Mandela), внука покойного Нельсона Манделы (Nelson Mandela), присоединиться к нашему совету директоров Женевской алмазной биржи, это было сделано для того, чтобы убедительно показать нашим собеседникам на африканском континенте, что мы выступаем за бескомпромиссные социальные ценности и привержены построению устойчивого общества, гарантируя, что корпоративный мир, а также промышленный и алмазный секторы будут с ответственностью подходить к выполнению своей роли.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished