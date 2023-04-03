Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними.

Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах природных и искусственно выращенных бриллиантах, о будущих перспективах рынка созданных наукой камней и украшений с ними.

Чем именно занимается ваша довольно молодая компания?

Наш торговый дом занимается огранкой и продажей бриллиантов, выращенных на одном из предприятий НИЦ «Передовые синтетические исследования» методом HPHT. Ни для кого не секрет, что уже сегодня более 95% лабораторно выращенных алмазов используется в различных отраслях промышленности в виде порошков, пластин, линз и анвилов. Прогресс в науке позволил человеку управлять процессом «добывания» алмазов в лабораторных условиях, при которых камень обладает практически идеальной кристаллической решеткой. Безусловно, такой материал востребован в электронной или оптической отраслях промышленности. Ювелирная отрасль также не остается в стороне и является активным потребителем лабораторных бриллиантов.

«Диатек» занимаемся этим направлением, который, можно сказать, только зарождается в России. Да и в мире он только начинает развиваться - около 2-3 процентов общего мирового рынка бриллиантов составляют лабораторно выращенные. И спрос на этом рынке довольно быстро растет, и это факт.

Кто является вашим потребителем?

У каждого продукта есть своя целевая аудитория. В последнее время к нам все чаще стали обращаться ювелиры и ценители бриллиантов с просьбой подобрать лабораторные камни для того или иного украшения. Сегодня мы можем удовлетворить любые потребности рынка будь то бриллиант для будущего ювелирного изделия или непосредственно само украшение, созданное нашими ювелирами на заказ. К бриллиантам и изделиям из них мы прилагаем сертификат, выданный независимой геммологической лабораторией, в котором указаны все характеристики камня. Все как у природного бриллианта.

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше. Выбор потребителя в пользу лабораторного бриллианта чаще основывается на понимании, что если такой бриллиант идентичен натуральному и по цене он намного дешевле, то зачем платить больше? Покупатель понимает, что за те же деньги, которые он готов потратить на изделие с природным камнем, он может купить то же самое изделие, но с бриллиантом в три раза больше по размеру и зачастую лучше по характеристикам.

Есть ли вероятность, что лабораторно выращенные бриллианты постепенно потеснят природные? Пока они существуют как два разных рынка, но конкуренции им в любом случае не избежать?

Если сравнить лабораторный и природный бриллианты, то никакой разницы между ними нет. Алмазы образуются глубоко в недрах Земли. Принято считать, что алмазы растут миллиарды лет. На самом деле это не совсем так. Для их формирования необходимы высокое давление, высокая температура, и другие физико-химические условия. Процесс создания природой алмаза происходит на глубине от 100 км. На такой глубине температура достигает 1500 C и давление составляет более 40 000 атмосфер –высокое давление/высокая температура (HPHT). Данные условия запускают процесс перехода углерода из графита в алмаз. Процесс этот не сильно долгий. Миллиарды лет нужно природе для доставки алмаза на такую глубину, из которой его может извлечь человек. Алмазы доставляются на поверхность кимберлитовой магмой во время вулканических извержений, образуя при этом кимберлитовые трубки – основные месторождения алмазов. Короче говоря, логистика у алмаза слишком сложная и долгая. Добыча также занимает больших временных и трудовых затрат. Например, чтобы получить бриллиант ювелирного качества в один карат, нужно переработать около 250 тонн породы.

На сегодняшний день ученым удалось с точностью перенести природные процессы создания алмаза в лабораторию. Наши алмазы также формируются с помощью HPHT. Этот метод аналогичен естественным геологическим факторам, которые формируют алмазы, как я упоминал ранее, на глубине более 100 км в недрах Земли. Для этого используется очень сложная и дорогая аппаратура. Конечно же, знания и опыт технологов, которые следят за синтезом и контролируют процессы роста будущего бриллианта, также играют большую, если не сказать основную роль в создании алмаза. Лабораторно-выращенный алмаз идентичен природному по всем характеристикам. У них абсолютно одинаковая кристаллическая решетка. Даже самый опытный геммолог не сможет отличить природный бриллиант от лабораторного. Тестеры, которыми пользуются ювелиры для определения подлинности бриллианта, также не могут отличить природный бриллиант от лабораторного. Только спектральный анализ в специализированной лаборатории сможет показать происхождение камня и то, такие приборы стоят не в каждой лаборатории.

Технологи НИЦ выращивают в лаборатории алмазы Тип 2А, которые являются самыми чистыми. Если обратиться к классификации как природного, так и лабораторного бриллианта, то существует два основных типа их химического состава – Тип1 и Тип2.

И в чем их отличия?

Эти два типа отличаются по своим химическим и физическим свойствам, что соответственно, влияет на их цену. Тип1 это самый распространённый химический тип среди бриллиантов. Такие бриллианты содержат в своей атомной решетке азот и около 95% от всех камней ювелирного качества относятся к этой категории. Их цвет варьируются от практически бесцветных до светло желтых. Как я уже говорил, наши бриллианты относятся к Типу 2А. В них практически нет азота и поэтому такие бриллианты в природе считаются очень редкими. Лишь 1-2% от добываемых алмазов относятся к этому типу камней. Такие природные камни считаются инвестиционными и среди самых известных бриллиантов этого типа можно назвать Куллинан массой 530 каратов и Кох-и-Нур массой 105 каратов. Технологии, которые применяют наши специалисты НИЦ на предприятии, уже сегодня позволили поставить 2 мировых рекорда в росте лабораторных алмазов. Из алмаза весом 50.39 каратов, который они смогли синтезировать в ноябре 2022 года, был огранен бриллиант ювелирного качества в 16.04 каратов с высокими характеристиками D/VS1, а уже в начале 2023 года им удалось вырастить алмаз весом 57.28 каратов относящегося к Типу 2а – чистый монокристалл без атомов азота и полным отсутствием структурных дислокаций, что позволяет использовать такой алмаз в электронной или лазерной промышленности. Эти экземпляры были исследованы в Геммологичекой лаборатории МГУ, специалисты которой подтвердили высокие характеристики представленных на экспертизу бриллианта и алмаза.

То есть перспективы у рынка лабораторно выращенных бриллиантов самые благоприятные?

Я считаю, что у лабораторных бриллиантов очень высокая этическая ценность. Выращивая камень в лаборатории, человек не наносит ущерб природе при добыче алмазов в виде огромных кратеров или глубоких шахт. Лабораторные условия синтеза не подвергают опасности жизнь и здоровье людей задействованных в добыче камней и, при этом, алмазы «добытые» в лаборатории также индивидуальны, ведь их рост аналогичен тому, как камень растет в недрах Земли, поэтому украшения из таких бриллиантов также нравятся тем, кто бережно относится к окружающей природе. Наши бриллианты растут благодаря зеленым технологиям - Born Green.

Покупателям необходимо объяснять и рассказывать, что такое лабораторный бриллиант. Некоторые покупатели бриллиантов считают, что природный камень «живой» по сравнению с его лабораторным аналогом. Однако, на мой взгляд «живым» любой камень делает огранщик и ювелир. Это они вкладывают свой талант, опыт и усердие, чтобы бриллиант засиял всеми гранями. Есть такое понятие «русская огранка» - Russian Cut. Это своего рода бренд и этот бренд знают во всем мире. Русская огранка бриллиантов всегда славилась среди европейских и американских ювелирных домов и у нас на предприятии работают самые высококлассные огранщики с огромным опытом и навыками в области огранки бриллиантов.

Прогресс в науке постоянно улучшает нашу жизнь, и выращенные в лаборатории бриллианты — лишь один из множества продуктов, которые создаются за счет передовых современных технологий. Успех развития рынка лабораторных бриллиантов, как и многих других современных и высокотехнологичных продуктов, зависит от маркетинговой стратегии и заполнения пробелов знаний о том или ином продукте у потребителя.

Сегодня у покупателей ювелирной продукции есть выбор, о котором еще недавно мы себе и представить не могли. Настоящий бриллиант с высокими характеристиками становится доступен для более широкого круга потребителей.

Что происходит сейчас на мировом рынке ювелирных украшений с лабораторными и насколько успешно они конкурируют с классикой - натуральными бриллиантами?

Если взять рынок ювелирных украшений США, то крупнейшие игроки, такие как De Beers, в 2018 году запустила собственный бренд выращенных в лаборатории бриллиантов Lightbox. По состоянию на 2020 год доля выращенных в лаборатории бриллиантов на рынке достигла 3,5%. В 2021 году эта доля составляла уже 5% или 3,9 млрд долларов.

На мой взгляд, российские ювелирные бренды, работающие с лабораторными бриллиантами, должны просвещать потребителей. Вы знаете, иногда даже ювелиры не очень понимают разницу между лабораторным бриллиантом и муассанитом или фианитом. В магазине продавец зачастую не может толком объяснить покупателю что такое лабораторно выращенный бриллиант или вовсе называет бриллиантами фианиты или муассаниты. Потребителям необходимо рассказывать о процессах создания выращенных в лаборатории бриллиантов, демонстрировать как они растут и, тем самым, показывать их невероятное качество и ценность.

Сейчас большим спросом на рынке пользуются розовые бриллианты и вообще фантазийный цветов, которых в природу очень мало. Станут ли научные лаборатории восполнять этот пробел - точнее, спрос?

Да, наши технологи могут спрогнозировать цвет, массу, форму и чистоту будущего камня. Самым востребованным среди природных камней считается с легким голубым нацветом — это когда в кристаллическую решетку попадает бор. В силу того, что атомы бора легче атомов углерода, их крайне мало в недрах и их сложнее, грубо говоря, зацепить в момент роста. Но если частички бора все-таки попадают в решетку, то их сразу заметно. Мы эти процессы в лаборатории можем воссоздавать, и они могут иметь у нас цвет даже ярко-синий, либо темно-синий — это будет зависеть от концентрации, которую добавить. Также мы можем создать цвета желтого спектра. Азот в чистом виде не добавишь, но если добавить в атомы азота какое-то количество атомов алюминия либо схожего материала, то они встраиваются в решетку и дают возможность получить желтый цвет - бледный или насыщенный. Атомы азота могут замещаться и можно красить наши камни. Существует уже очень много технологий по так называемому тритменту как природных алмазов, так и лабораторно выращенных - когда мы можем облагораживать цвета. А в будущем это позволит получить розовый цвет. Мы уже проводили ряд экспериментов по получению рубиново-красных и зеленых цветов…

Технологии постоянно улучшают нашу жизнь, и выращенные в лаборатории бриллианты — лишь один из бесчисленного множества продуктов, которые делают возможными передовые технологии. Но их успех, как и многих других продуктов, зависит от образованности потребителя. Теперь у всех нас есть выбор, о котором мы не могли мечтать несколько лет назад. Мне кажется, что день, когда выращенные в лаборатории бриллианты будут сиять для потребителей ярче, чем добытые, наступит очень скоро. Успех выращенных в лаборатории бриллиантов и других инновационных продуктов зависит от информированности клиентов и прозрачности бренда, и кто знает, может лет через 10-15 человечеству уже не понадобится добывать алмазы в природе.

Галина Семенова для Rough&Polished