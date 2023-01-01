Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого на руднике Орапа (Orapa) компании Debswana в 2018 году.

Из него был получен овальный бриллиант насыщенного голубого цвета, чистоты VV51 и весом 20 каратов.

Управляющий директор компании Мметла Масире (Mmetla Masire) недавно сказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished в кулуарах конференции по инвестициям в горнодобывающую отрасль Mining Indaba, состоявшейся в Кейптауне, Южная Африка, что из-за текущего вялого рынка они отложили продажу самого большого голубого алмаза из когда-либо обнаруженных в этой южноафриканской стране.

Хотя и признав, что предложения на специальные камни обычно определяются не рыночными условиями, управляющий директор ODC сказал, что решающее значение имеет время проведения аукциона.

Между тем, они зарегистрировали снижение спроса на алмазы со второго полугодия 2022 года, а самые низкие показатели были зафиксированы в декабре.

Он сказал, что спрос сохраняется в сегменте недорогих товаров на рынке и что у производителей бриллиантов имеются большие запасы дорогих товаров, которые им сейчас трудно выгодно продать.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Каким был уровень спроса на алмазы в прошлом году?

Он сначала был очень хорошим в первом квартале и середине года, спад мы наблюдали в самом конце года. Самые низкие показатели были у нас в декабре, а наши показатели в январе (2023 год) были немного выше показателей декабря, но они все еще находятся в сегменте недорогих товаров на рынке.

Что способствовало падению спроса?

Ну, мы считаем, что самый большой вклад внесли завышенные цены или оживление рынка в начале прошлого года и ближе к концу предыдущего года. Так что мы считаем, что у производителей бриллиантов много дорогих камней, которые им сейчас трудно продать с прибылью.

Каковы ваши наблюдения относительно вида камней, пользующихся спросом?

Совершенно очевидно, что вид камней, которые пользуются спросом и обеспечивают достойную прибыль, - это более мелкие камни и технические алмазы. Но камни весом два карата и выше в большинстве случаев не имеют хорошей стоимости, вы либо достигаете безубыточности, либо работаете с небольшим убытком.

Сколько каратов вы продали в прошлом году и сколько заработали?

В прошлом году мы продали около 6 млн каратов, и это в среднем тот объем, который мы продаем. Я имею в виду, не секрет, что продукция компании Debswana доступна в Интернете, и мы берем 25%. Так что это именно тот объем, который мы продали. Мы продали все, что мы купили в прошлом году…. Мы заработали около $1,1 мдрд.

Так как же определяются цены на алмазы, которые вы покупаете у Diamond Trading Company Botswana (DTCB)?

Что ж, цены, по которым мы покупаем у DTCB, устанавливаются компанией DTCB, но с участием государственных оценщиков алмазов, потому что государственные оценщики должны убедиться, что все продаваемое алмазное сырье продается по справедливой цене. И правительство заинтересовано в справедливых ценах, потому что они будут претендовать на роялти и налоги. Таким образом, государственные оценщики алмазов вместе с DTCB подтвердят, что цены, установленные командой, верны, а затем, основываясь на этой информации, мы покупаем их по справедливой цене. Наша работа состоит в том, чтобы посмотреть, как можно добавить некоторую стоимость с точки зрения их маркетинга и продажи таким образом, чтобы это приносило прибыль.

Как вы получаете специальные или цветные камни от DTCB?

Мы покупаем их, но помните, мы имеем право на 25%. Таким образом, между нами и De Beers существует механизм, который мы используем для определения того, какие специальные и исключительные камни поступают к нам, а какие - к ним. Используя это соглашение, структурированное таким образом, чтобы быть как можно честнее, мы затем получаем наши специальные и исключительные камни.

Говоря об исключительных камнях, я понимаю, что вы решили не продавать голубой алмаз Окаванго, а превратить его в бриллиант. Что заставило вас принять такое решение?

Когда у вас есть камень такой величины, такого цвета и размера (это не идеальный размер), нет простого способа решения, как лучше его продать. Вы можете продать его в виде алмаза или провести его огранку и полировку, потому что в конечном итоге в большинстве случаев он окажется бриллиантом. Итак, если вы можете провести его огранку и полировку самостоятельно, то стоимость, которую вы получаете, должна увеличиться, при прочих равных условиях. Очевидно, это также зависит от того, как вы проводите его огранку и как проводите полировку, собираетесь ли вы сделать один большой камень или несколько камней, или что-то еще. Это трудные решения, отдел планирования должен рассмотреть вопрос и принять решение о том, что, на их взгляд, даст максимальную стоимость, потому что в конечном итоге покупатель алмаза будет делать то же самое.

Итак, вы закончили огранку и полировку камня?

Мы давно закончили его огранку и полировку, он выставлялся в Американском музее естественной истории (American Museum of Natural History) в Нью-Йорке в течение примерно восьми месяцев с ноября 2021 года по июль 2022 года, и мы довольны экспозицией и положительными отзывами, которые мы получили.

Что получилось из камня после его огранки и полировки?

Получился овальный бриллиант фантазийного насыщенного голубого цвета чистоты VV51, весом 20 каратов.

Какую форму он принял?

У него огранка «овал». Посчитали, что этот вид огранки даст максимальную стоимость.

Когда вы планируете продать этот бриллиант?

Мы еще не определились со стратегией его продажи. Знаете, у человека бывает несколько вариантов, как говорится, аукцион - это вариант, когда вы выставляете его в крупных аукционных домах предметов роскоши, или продаете его напрямую, или продаете его через партнерство, где вы работаете с партнером. Так что окончательная стратегия продажи не выбрана. Поэтому мы все еще работаем над окончательным выбором стратегии.

Что вызывает задержку окончательного выбора стратегии продаж?

Если вы посмотрите, какова была ситуация с большими камнями и некоторыми фантазийн ыми камнями в конце прошлого года, это объяснит, почему мы, возможно, решили воздержаться выставлять его на продажу. В настоящее время общий рынок бриллиантов вялый. Хотя я должен подчеркнуть, что эта тенденция не распространяется на специальные алмазы и бриллианты и исключительные камни, для них характерны другие тенденции. Поэтому необходимо посмотреть дальше поведения общего алмазного рынка. Так что эти два вида не связаны. Но что касается выбора времени, если посмотреть на рынок для того вида камня, который у нас есть, то мы чувствовали, что он не даст нам оптимальной стоимости при его размещении в то время. Небольшое исследование последнего квартала 2022 года: если посмотреть на некоторые из этих камней, которые были выставлены на продажу, можно понять причину, по которой мы, возможно, решили воздержаться.

Предусматриваете ли вы более высокий порог для алмазов, которые вы покупаете у DTCB?

Порог в 25% зависит не от того, с каким объемом мы можем справиться или сколько мы хотим купить, он зависит от соглашения, которое правительство Ботсваны и De Beers заключили в ходе переговоров. Действительно, вопрос в том, хочет ли ODC получать больший объем. Да, ODC хотела бы больше, и ODC может и готова справиться с бόльшим объемом. Так что, если бы объем увеличился, скажем, до 30% или 40%, то ODC была бы более чем счастлива получить его, потому что мы получали очень хорошую прибыль при 25%, и мы верим, что можем сделать то же самое при увеличении выделенного объема. Но вопрос не в том, способны ли мы или есть ли у нас финансы и т. д. Это зависит от соглашения между правительством Ботсваны и De Beers. Так что, поскольку ведутся переговоры и они все еще продолжаются, мы можем только надеяться, что исход переговоров будет для нас благоприятным.

Каков уровень бенефикации в вашей стране?

Уровень бенефикации зависит от определения бенефикации. Но если посмотреть на тот факт, что в Ботсване сейчас около 35 гранильных и полировальных фабрик, принадлежащих разным компаниям, это само по себе можно рассматривать как некоторое положительное движение в сторону бенефикации. Так что с этой точки зрения создается более 3 000 прямых рабочих мест, а также множество дополнительных рабочих мест, связанных с этим. Поэтому я не знаю, считаете ли вы это достаточным или успехом, но это бенефикация, потому что они производили бриллианты. Мы знаем, что еще многое предстоит сделать. Мы не участвуем и не проявляем активность в других частях цепочки создания стоимости бриллиантов. Нам, как стране, еще предстоит проделать большую работу в этой области.

Как вы поддерживаете стратегию Ботсваны в отношении бенефикации?

Как ответственная компания, работающая в Ботсване, мы поддерживаем правительство. Мы пересматриваем нашу модель продаж. Затем мы будем выделять некоторые из наших алмазов с особым расчетом на продажу ботсванским компаниям, занимающимся бенефикацией. Поэтому, если вы создадите компанию, занимающуюся огранкой и полировкой в Ботсване, мы будем в состоянии оказать вам поддержку в отношении алмазной продукции, как это делают другие наши конкуренты.

Как ботсванские компании конкурируют с иностранными покупателями с точки зрения цен?

Нет, нет, покупатель не влияет на ситуацию, потому что цены на бенефикацию алмазов одинаковы, разница в том, где они обрабатываются. Поэтому я думаю, что вопрос должен заключаться в том, что у производителей бриллиантов, работающих в Ботсване и в Индии, большая разница в прибылях. Но с точки зрения продажи алмазного сырья, они покупают его по той же цене у ODC. Нет никакого преимущества в цене бенефикации, потому что вы обрабатываете их на месте.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished