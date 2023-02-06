Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал свою универсальность и впоследствии запустил стартап в области медицинских изделий народного потребления по всей Индии.

Получив образование в Дубае и Канаде, не говоря уже о том, что он получил степень магистра делового администрирования в престижной Индийской школе бизнеса, в 2020 году Рохан присоединился к бизнесу своего отца Чанду Сирои (Chandu Siroya). Привнеся в Siroya мировоззрение представителей поколения двухтысячных - миллениалов, Рохан сыграл важную роль в создании совместного предприятия между Siroya Jewellers и ALTR, лидером в области выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов (LGD). В предприятии Siroya ALTR Рохан и его талантливая команда вскоре запустят собственный бренд выращенных в лаборатории бриллиантов - Evermore.

В этом эксклюзивном интервью Рохан Сироя рассказывает о своих планах и перспективах вывести бренд Evermore на новый уровень.

Всплеск роста выращенных в лаборатории бриллиантов в последнее время был огромным не только в разных странах, но и в Индии, где многие компании по производству природных алмазов и бриллиантов также вошли в сектор синтетических бриллиантов. Что вы думаете об этом явлении?

В любой крупной отрасли неизбежны сбои. Выращенные в лаборатории бриллианты существуют уже некоторое время, но многие участники отрасли ждали и наблюдали за тем, как они себя поведут. Компания De Beers, которая диктует цены на природные алмазы, подтвердила эту категорию в 2018 году, запустив собственный бренд Lightbox для выращенных в лаборатории бриллиантов. Был ясен сигнал, который был послан миру.

С появлением большинства игроков это была прямая диверсификация их существующего портфеля. В компании Siroya мы посмотрели на то, что, вероятно, будет спрос со стороны будущих потребителей, и тоже решили заняться этим. Категория отвечает всем трендовым требованиям; это экологически устойчивый и социально значимый продукт, это экономически значимый продукт (более высокая маржа для всех участников торговле и максимальная выгода для потребителей), а также он является культурно значимым товаром.

Пожалуйста, расскажите нам о вашей компании Evermore, начиная со времени ее образования и до настоящего времени; о ваших планах на будущее с точки зрения расширения и т. д. На какие рынки Evermore поставляет продукцию в настоящее время и на какие потребительские рынки вы планируете выйти в будущем?

Во время пандемии я присоединился к ювелирному бизнесу моей семьи с серьезной миссией найти место для нового потребителя. Выращенные в лаборатории бриллианты привлекли наше внимание благодаря невероятной технологии для их производства. Это поистине замечательное чудо - иметь возможность вырастить алмаз. Кроме того, компании в США изменили правила игры на потребительском уровне. В этих усилиях мы связались и в конечном итоге стали партнерами с ALTR, глобальным пионером на рынке выращенных в лаборатории бриллиантов.





Фото: Evermore

Evermore начала свою деятельность в мае 2019 года, когда мы начали работать над концепцией, направленной на то, чтобы сделать эту историю больше о ювелирных изделиях и потребителе, чем о сырье. В октябре 2019 года мы подписали контракт с нашим первым розничным партнером в Лондоне. Затем мы открыли собственный магазин в районе Бур-Дубай. Наш рост был стремительным благодаря положительному отклику, и сегодня вы можете найти продукцию Evermore в Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ, Индии и Великобритании. Мы продолжаем развивать нашу сеть на международном уровне, и теперь нас считают глобальной ювелирной компанией.

Мы уделяем особое внимание рынкам Ближнего Востока, Индии и Европы и собираемся открыть еще одну серии магазинов в 2023 году.

Аналитики отмечают резкое падение цен на выращенные в лаборатории бриллианты, что объясняется массовым производством. Считаете ли вы, что сектор LGD сохранит движение вперед в будущем по сравнению с природными бриллиантами? По вашему мнению, на каком рынке или в какой стране сейчас хорошо продаются выращенные в лаборатории бриллианты?

Совокупные темпы годового роста выращенных в лаборатории бриллиантов во много раз превышают этот показатель для природных бриллиантов. Этот сектор меньше и растет в геометрической прогрессии, хотя я считаю, что сравнивать его с рынком природных бриллиантов было бы несправедливо, их следует рассматривать как отдельные категории, которые сосуществуют.

Выращенные в лаборатории бриллианты не только сохранят свои показатели, но и продолжат рост, и в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру. Цены становятся более выгодными для потребителей, которые могут получить невероятный предмет роскоши, которым является бриллиант. Глобальные рынки уже открылись, и в качестве следующих крупных рынков мы видим Ближний Восток, Китай и Индию.

В то время как аналитики не видят никакой дифференциации продукции в секторе LGD, какую уникальность вы планируете привнести в свои ювелирные украшения на уже переполненных ювелирных рынках?

Мы являемся ювелирной компанией, использующей экологически чистые материалы для создания продуктов мирового класса. Прежде всего, мы исходим из того, что ювелирные украшения и бриллианты будут доступны каждому без ущерба для дизайна. В Evermore дизайн каждой коллекции связан с приятной человеческой эмоцией, чтобы сделать ее вдохновляющей и особенной. Вы всегда будете слышать об этом на протяжении всей коммуникации нашего бренда, который отличает нас и выделяет нас в этом секторе.





Фото: Evermore

Сообщается, что индийское поколение Z открыто для того, чтобы принять ювелирные украшения с LGD, но их процент невелик. Как вы планируете укреплять свое присутствие среди потребителей, в основном выступающих за природные бриллианты? Насколько успешен ваш бренд в Дубае сейчас?

По моему опыту, молодые потребители, будь то в Индии или в Дубае, чрезвычайно умны и осведомлены. Они технологически продвинуты и составляют основную часть потребительского рынка в этих регионах. Они изучают вопрос, используя для этого средства массовой информации, и могут делать осознанный выбор. Когда бренд представляет себя комплексно, на всех стадиях, потребители имеют заметный голос; они приветствуют перемены. Мы успешно наблюдаем это в Дубае, а теперь и в Пуне, где мы недавно открыли магазин в сотрудничестве с известным ритейлером.

Считаете ли вы интернет-торговлю ювелирными изделиями жизнеспособным бизнесом? Планируете ли вы выйти на платформы электронной коммерции с ювелирными украшениями Evermore?

Мы уже работаем по многим каналам, общаясь онлайн в офлайн. Электронная коммерция интересна на многих рынках, где сбыт фрагментирован. По мере того, как люди приобретают доверие к определенным брендам и рынкам, через этот канал будет проводиться все больше сделок. Ювелирные изделия, дающие тактильные ощущения, по-прежнему будут требовать многоканального подхода.

Какие шаги вы предпринимаете, чтобы поддерживать интерес миллениалов к выращенным в лаборатории бриллиантам и ювелирным изделиям с ними? Какой уровень роста вы ожидаете для своего бизнеса ювелирных изделий с LGD в ближайшие, скажем, 5 лет?

Отрасль в США растет в среднем на 25-30 процентов по объему в годовом выражении. Наша цель - превысить этот показатель для начала. Миллениалы имеют важное значение, как и поколение Y, поскольку они реагируют на культуру и актуальные тенденции сегодняшнего дня. Бриллианты занимают особое место в сознании владельца, и среди предметов роскоши важно, чтобы принципы нашего бренда были хорошо донесены до этой категории потребителей. Если у них будет выбор, я твердо верю, что они выберут более новые и модные бренды, такие как Evermore.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished