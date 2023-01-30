De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока.

Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства было запланировано на 2021 год.

Представитель группы Дэвид Джонсон (David Johnson) сказал в эксклюзивном интервью Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из агентства Rough&Polished, что намеченная дата начала производства была пересмотрена в основном из-за воздействия пандемии Covid-19 на их рабочую силу, проливных дождей и задержек в цепочке поставок.

Проект направлен на перевод рудника с добычи открытым способом на подземную разработку, что позволит продлить срок эксплуатации рудника на 23 года, до 2046 года.

Предполагалось, что в рамках подземного проекта будет переработано около 130 млн тонн руды, содержащей около 96 млн каратов алмазов.

На существующей обогатительной фабрике будет перерабатываться не менее 5,9 млн тонн руды для производства около 4,5 млн каратов алмазов в год.

Джонсон сказал, что De Beers завершила подготовительные работы в Анголе в прошлом году и с тех пор создала совместное предприятие (СП) с государственной алмазодобывающей компанией Endiama.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Как далеко вы продвинулись на подземном проекте Венеция?

Этот проект продолжает успешно развиваться, и в 2022 году будет достигнуто несколько ключевых вех.

Что это за ключевые вехи?

Две основные вехи были достигнуты, касающиеся нижней части рудника. Ввод в эксплуатацию скипового ствола и 1-й этап замены системы вентиляции - оба эти достижения позволяют продолжить разработку.

Продолжалось продвижение программы оперативной готовности, которая включает все аспекты готовности людей, систем, активов и процессов к подземной эксплуатации. Также хорошо продвинулись в обучении имеющихся сотрудников и переводе их на подземную работу. При этом особое внимание уделяется найму и обучению местных сотрудников.

Когда вы планируете начало производства в рамках этого проекта?

Начало производства состоится в конце этого года.

Что заставило вас отойти от своего первоначального плана по началу производства в 2021 году?

Запланированная дата начала производства была пересмотрена из-за ряда факторов, в первую очередь из-за воздействия Covid-19 на нашу рабочую силу, сильных дождей и задержек в цепочке поставок.

В прошлом году De Beers подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на горные работы с целью разведки месторождений алмазов в провинциях Лунда Норте (Северная Лунда) и Лунда Сул (Южная Лунда). Ранее вы сообщали о планах начать работу до конца 2022 года. Удалось ли это сделать?

Да, подготовительные работы были завершены в 2022 году.

Можете ли вы сказать, какая новая работа еще проведена в Анголе?

Были зарегистрированы два наших новых юридических лица и создано совместное предприятие с Endiama, а также завершены мероприятия по планированию и оперативной подготовке. Начало полевых работ было отложено из-за национальных выборов в Анголе и начала сезона дождей.

Какими вам показались условия ведения деятельности в Анголе после вашего возвращения?

Нас по-прежнему воодушевляет достигнутый прогресс, в том числе повышение прозрачности в алмазодобывающем секторе и разграничение полномочий между соответствующими государственными органами. Также было приятно видеть, что в 2022 году Ангола присоединилась к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Мы продолжаем работать с правительством над созданием условий ведения деятельности, благоприятных для инвестиций.

Каковы шансы того, что De Beers подаст заявку на дополнительные лицензии на геологоразведочные работы в Анголе?

В настоящее время мы сосредоточены на завершении рабочих программ на существующих лицензионных участках.

По вашим прогнозам, каким будет состояние алмазодобывающей отрасли в этом году?

Последние годы доказали, что чрезвычайно сложно делать прогнозы во все более нестабильном мире. После двух рекордных для потребительского спроса лет алмазная отрасль сталкивается с новыми трудностями, такими как высокий уровень инфляции на ключевых рынках, что может повлиять на потребительский спрос в 2023 году.

Тем не менее, нас по-прежнему воодушевляет запас прочности потребительского спроса на бриллианты и возобновление работы в Китае после локдаунов, связанных с Covid-19.

Как всегда, мы внимательно следим за влиянием этих макрофакторов и будем реагировать соответствующим образом.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished