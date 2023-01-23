«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара является также членом правления Ассоциации экспортеров Перу (Exporter’s Association of Peru, ADEX).

В условиях постоянно растущей отрасли ювелирная отрасль Перу сталкивается с противоречием: несмотря на то, что они занимают седьмое место в мире по производству золота (127 тонн в год), производители ювелирных изделий не имеют доступа к этому металлу.

Как вы начали работать в этой отрасли?

Я родился в семье, не связанной с ювелирным делом, и судьба заставила меня начать заниматься ювелирным делом. В 1976 году я жил в Квебеке, Канада, и после успешного опыта работы с рестораном, в котором мой партнер, наконец, выкупил мою долю, я увидел возможность приобрести ювелирный магазин. Таким образом, не имея никакого опыта, я начал работать в этом мире, заниматься покупкой и продажей ювелирных изделий в Канаде.

Поэтому я начал контактировать с производителями бриллиантов, и именно поставщик научил меня делать «звездный» продукт, цепочки и браслеты кордового плетения, и тогда мы начали производить изделия своего собственного дизайна.

Вернувшись в Перу в 1995 году, мы расширили свое производство и основали нынешнюю компанию New Fashion Peru. Мы расширили наш ассортимент новыми продуктами, с тех пор цепочки и браслеты кордового плетения составляет всего 30% от общего дохода, и мы также работали с другими мастерами из провинций, чтобы закончить сборку изделий. В нашей отрасли можно нанимать много людей для выполнения работы.

Каковы ваши основные рынки?

Мы в значительной мере работаем по всей стране, и бόльшая часть нашей продукции из серебра экспортируется в страны Латинской Америки, такие как Чили, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Боливия или Эквадор. Мы почти не экспортируем серебро в Соединенные Штаты, поскольку нам сложнее конкурировать с более специализированными странами-производителями, такими как Италия, Турция или Юго-Восточная Азия.

А вот в изготовлении ювелирных украшений из 9-каратного золота у нас нет конкурентов. В США мы экспортируем 100% нашей продукции в такие штаты, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Флорида и Техас. По сути, всю нашу продукцию мог бы купить один импортер, хотя мы предпочитаем иметь несколько клиентов в стране.

В этой области Перу имеет преимущество перед другими конкурентами, так как наше Соглашение о свободной торговле (Free Trade Agreement) с Соединенными Штатами позволяет нам экспортировать без налогов, в то время как другие конкуренты должны платить налог в размере 5%.

Я посетил ваши объекты и смог увидеть очень важные инвестиции в оборудование и технологии...

Более 160 человек работает на наших предприятиях, а также в мастерских, которые предоставляют нам услуги по сборке. Но по мере того, как рабочая сила становится дороже, а производственные потребности увеличиваются, важно повышать наш технологический уровень, чтобы обеспечить прибыль. Основные наши поставщики технологий находятся в Италии и Турции.

Хотя в настоящее время вы не производите элитные ювелирные изделия, есть ли покупатели дорогостоящих ювелирных украшений в Перу?

Есть. После более чем 20 лет устойчивого экономического роста в Перу появился высший класс, который сильно вырос, и они покупают блестящие изысканные ювелирные украшения местных ювелиров, а также импортируют изделия с ярмарок, которые проводятся в Виченце или Лас-Вегасе.

Спрос на украшения с бриллиантами высок, но европейский рынок достиг такой зрелости. Мы все еще не достигли его. Как производители мы можем сказать, что находимся на первых этапах создания ювелирных изделий.

Есть ли этот сегмент в ваших среднесрочных и долгосрочных планах?

Мы активно занимаемся модернизацией и реинвестированием. Если мы хотим выжить, то должны проводить модернизацию, покупать технологии и следить за новыми модными тенденциями. Конкурировать, одним словом. Потому что, если мы этого не сделаем, то за нас это сделают другие. Мы должны обновлять продукцию, производить новые изделия, отвечающие изысканному вкусу, включая более эксклюзивные дизайны с драгоценными камнями. Такова природа ювелирных изделий.

Помимо инвестиций в технологии, вам также нужны квалифицированные работники. Достаточно ли центров подготовки рабочих в стране?

Есть великие ювелиры, и у нас существует тысячелетняя традиция ювелирного дела, но, к сожалению, нам очень не хватает образовательных центров, как государственных, так и частных. Как всем известно, для правильного развития любой отрасли должна быть очень хорошо организована теоретическая и практическая подготовка, как это происходит в других сферах деятельности. К сожалению, мы еще не достигли такого уровня зрелости.

Этот путь нужно пройти в сотрудничестве с администрациями, потому что в конце концов все это богатство возвращается государству. У нас есть замечательные традиции предков, но нам не хватает движущей силы сильной политики, направленной на более быстрое развитие нашей отрасли, создание рабочих мест, увеличение богатства страны и повышение ее престижа.

Получает ли эта отрасль в Перу какую-либо государственную поддержку?

Очень мало, и она специально ориентирована на развитие экспорта, а не производства. Большой проблемой, с которой сталкиваются производители ювелирных изделий, является дефицит сырья, нехватка золота. Несмотря на то, что Перу занимает седьмое место в мире по добыче золота, мы не можем купить здесь металл для производства ювелирных изделий. Мы должны импортировать его из Соединенных Штатов, от наших клиентов. Это ужасно, это невозможно себе представить, но это так.

Как это возможно? Какие решения вы обдумываете?

Горнодобывающие компании экспортируют все сырье за границу и ничего не оставляют для внутреннего рынка, так как экспорт золота не облагается налогами. Но если они продают его в Перу, они должны платить обязательный НДС.

Таким образом, мы вынуждены просить наших клиентов покупать металл в США, и мы должны оплачивать международные перевозки, страховку, таможенную очистку, а также терять производственное время. Поэтому отрасль становится менее конкурентоспособной, и рост мелких производителей практически невозможен.

Мы более 10 лет боролись за достижение соглашения между правительством и производителями для решения этой проблемы. В стране много золота. Мы считаем, что задача правительства состоит в том, чтобы заставить оставлять в стране часть этого объема производства с целью повышения нашей цепочки создания добавленной стоимости.

Сальвадор Эрнандес, директор журнала DiarioJoya, Испания. www.diariojoya.com