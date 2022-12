«Да, мы поставляем оборудование для производства бриллиантов по всему миру, но сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении мировой отрасли по обработке алмазов. STPL, компания с 25-летней историей, которой руководит Рахул Гайвала, предлагает алмазной отрасли высокотехнологичные решения с внедрением искусственного интеллекта, а также предоставляет технологические решения с использованием 3D-печати.

Рахул Гайвала отвечает за деятельность компании по всему миру, включая развитие бизнеса, НИОКР, производство и цепочку поставок. Он обладает обширным межкультурным опытом и глобальным опытом работы в области алмазных технологий, промышленных лазеров, медицинских устройств и в медико-биологической отрасли. Он сочетает в себе дальновидного человека, убежденного новатора, мотиватора и технократа, что редко встречается. Он внес огромный вклад в революционное развитие алмазной отрасли, начиная с трудоемкого ремесленного сектора и кончая высокотехнологичной автоматизированной машиностроительной промышленностью.

Рахул Гайвала связан со многими учебными заведениями и техническими университетами, такими как Университет Ука Тарсадия (Uka Tarsadia University), Инженерно-технологический колледж Сарваджаника (Sarvajanik College of Engineering & Technology) и Технологический институт Свами Атмананд Сарасвати (Shree Swami Atmanand Saraswati Institute of Technology, SSASIT). Он также работает в тесном сотрудничестве с STPL и Технологическим институтом Свами Атмананд Сарасвати, находящемся в Сурате, по подготовке квалифицированных кадров в области инженерии и науки и преодолению разрыва между промышленностью и академическими кругами. Он был награжден премией «За выдающиеся достижения» (Man of Excellence) в 2014 году и наградой «Самый выдающийся генеральный директор» (Most Enterprising CEO) в 2013 году, присуждаемые жюри института Академии брендов (Brand academy) и Индийским форумом достижений (Indian Achievers Forum), соответственно, за выдающийся вклад в мировую алмазную отрасль.

В этом эксклюзивном интервью Рахул Гайвала рассказывает Rough&Polished не только об установках компании STPL для производства бриллиантов, но и об «установке для выращивания алмазов», которая применяется в отрасли.

Ниже приводятся некоторые выдержки из этого интервью:

Поскольку беседа Rough&Polished с вами состоялась в 2020 году, не могли бы вы сообщить что-то новое о внедрении нового оборудования компании STPL и усовершенствовании передовых технологий и т. д., которые проведены вашей компанией с тех пор?

Как почти во всех отраслях, технологии, связанные с обработкой алмазов и бриллиантов, стремительно развиваются. Для обработки добытых из земных недр алмазов STPL является первопроходцем в области использования робототехники и новейших технологий на основе искусственного интеллекта, способных улучшить общее качество обработки алмазов и дать улучшение количественных показателей.

Если говорить о выращенных в лаборатории бриллиантах (lab-grown diamond, LGD), это еще одна область, в которой мы лидируем на глобальном уровне, предлагая новые способы автоматизированной обработки выращенных алмазов. За прошедшие годы мы еще больше расширили свой опыт в области оптимизации подготовки «затравок», а также распила, чтобы производители выращенных алмазов получали максимальную отдачу от своих инвестиций в выращенные алмазы. Помимо этого, остальные технологии обработки природных алмазов, такие как планирование, придание формы и огранка, также могут быть применены к выращенным алмазами и бриллиантам.

Используют ли и предприятия, занимающиеся огранкой и полировкой природных и выращенных алмазов одно и то же оборудование? Если да, то какова сейчас ситуация со спросом на такое оборудование​​?

Действительно, почти все требования к обработке природных и выращенных алмазов идентичны. Мы должны понимать, что выращенные в лаборатории алмазы с точки зрения оптических, химических и физических свойств не уступают алмазам, добытым из земных недр. Таким образом, когда у нас в руках оказывается алмаз, будь то добытый из недр или выращенный в лаборатории, его огранка, полировка и другие виды обработки остаются прежними. Только необходимо учитывать некоторые специфические требования, предъявляемые на разных этапах.

По мере развития рынка выращенных в лаборатории бриллиантов мы в STPL совершенствуем наши технологии и решения для удовлетворения потребностей. Например, роботы, технология движущегося луча и технология зеленого лазера с длиной волны 532 нм помогают сделать обработку и производство бриллиантов намного проще, быстрее и качественнее.

Индустрия выращенных в лаборатории бриллиантов росла с годами и в настоящее время продолжает расти во всем мире. Что вы думаете о перспективах и потенциале роста мирового рынка выращенных бриллиантов?

Видите ли, выращенные в лаборатории бриллианты останутся навсегда, потому что практически во всех смыслах они не уступают бриллиантам, добытым из земных недр. Они даже являются бесконфликтной и экологичной альтернативой, поэтому можно не сомневаться, что отрасль выращенных бриллиантов останется и будет быстро расти. В глобальном масштабе выращенные алмазы и бриллианты обладают огромным потенциалом, и самое приятное то, что мир только начал осознавать достоинства синтетических бриллиантов, поэтому существует огромный рынок для их использования.

Поставляет ли STPL оборудование для выращивания алмазов также и в Индии? Какой спрос на него сейчас? Исходит ли спрос от существующих компаний по огранке и полировке бриллиантов и компаний по производству бриллиантов или исключительно от предприятий по огранке и полировке выращенных бриллиантов?

Как я уже сказал, глобальная индустрия синтетических бриллиантов растет, и аналогичным образом сейчас мы наблюдаем очень здоровый рост спроса на решения, относящиеся к работе с выращенными алмазами и бриллиантами также и в Индии. Новые участники отрасли присоединяются к гонке за обработку выращенных бриллиантов, и ветераны обработки природных алмазов и бриллиантов также очень хотят «запрыгнуть в вагон».

Мы в STPL работаем над очень удобной и точной установкой для выращивания алмазов, которая уменьшит зависимость от технических знаний, и она будет иметь встроенные навыки на основе искусственного интеллекта для выращивания алмазов. Это даст новый толчок для всего процесса обработки выращенных алмазов.

Поставляет ли STPL все свое оборудование по всему миру? Какова текущая ситуация и какие страны являются основными покупателями? И какого оборудования - для производства бриллиантов или установок для выращивания алмазов? На ваш взгляд, являются ли выращенные алмазы и бриллианты более экологичными?

Да, мы поставляем оборудование для производства бриллиантов по всему миру, но сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов, поскольку они доверяют технологии компании STPL и верят в нее. Мы также изучаем способы установления связей с другими глобальными игроками, чтобы ускорить распространение наших решений по всему миру.

Действительно, выращенные алмазы более экологичны. Они выращиваются полностью в лаборатории, в контролируемой среде, поэтому их производство не оказывает негативного влияния на общество или окружающую среду.

Недавно правительство Индии приняло решение отменить пошлину на электроэнергию для алмазной отрасли Сурата, занимающейся выращенной в лаборатории алмазной продукцией. Ожидаете ли вы, что в секторе синтетических алмазов и бриллиантов будет создано больше новых предприятий или даже будет проводиться их расширение? Какие возможности роста могут появиться в будущем?

Да, действительно так. Это очень обнадеживающий шаг правительства, направленный на развитие индустрии выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов. Я уверен, что с увеличением числа таких инициатив в сочетании с другими преимуществами выращенной алмазной продукции в этом секторе будет создано больше подразделений. Сейчас немного рано оценивать рост, но я предвижу огромный рост в ближайшие годы.

В последнее время с потребительских рынков выращенных бриллиантов приходят противоречивые сообщения о том, что цены на выращенные бриллианты и ювелирные изделия с ними падают. Некоторые утверждают, что главной проблемой являются перепроизводство и большие запасы. Каково ваше мнение?

Я не думаю, что такой негатив повлияет на реальный потенциал синтетических бриллиантов. Слова «выращенные в лаборатории» могут создать впечатление, что это не настоящие камни, но это не так. Это уже установленный, проверенный и сертифицированный факт, что выращенные, и добытые из недр алмазы имеют одинаковые физические, химические и оптические свойства. И поэтому я уверен, что мир осознает важность синтетических бриллиантов, и вместе с этим спрос будет только расти.

Оснащено ли ваше оборудование для выращивания алмазов надлежащим образом для контроля вредных выбросов углерода, образующихся в процессе? Можете ли вы дать нам более подробную информацию об установках?

У нас есть лучшие в своем классе и самые экологичные установки, которые легко использовать любому оператору установки по выращиванию алмазов. При обработке синтетических алмазов и бриллиантов крайне важно понимать, как подготовить «затравки», используемые в процессе выращивания, а также как оптимизировать выход за счет эффективного планирования выращенного алмаза и его распила. Это необходимо для обеспечения оптимального выхода бриллиантов. Наши решения сосредоточены именно на этих аспектах выращивания и обработки синтетических алмазов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished