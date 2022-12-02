Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»).

Эта ассоциация объединяет более 1 000 женщин, работающих в секторе торговли золотом и бриллиантами, в основном из Латинской Америки, а также из Турции, Испании, Италии и Германии.

Миссия Mujeres Brillantes (Mubri) состоит в том, чтобы помочь женщинам в секторах ювелирной и часовой индустрии консолидировать свой бизнес с целью обмена профессиональными навыками и опытом.

Можно ли инвестировать в драгоценные камни? Какие недостатки такого капиталовложения?

Это возможно, и это все еще хорошая инвестиция, но, как и при любой инвестиции, необходимо знать, куда и как инвестировать, чтобы не попасть в ловушки и не получить ложную прибыль.

Важно знать, что драгоценные камни менее рискованны как капиталовложение из-за их низкой волатильности, что также означает, что прибыль не так высока по сравнению с другими видами инвестиций, такими как фондовая биржа.

Моя рекомендация состояла бы в том, чтобы инвестировать в драгоценные камни, но варьировать, а не просто оставаться в этом виде инвестиций.

Украшения с какими драгоценным камнями наиболее популярны в Бразилии?

Украшения с драгоценными камнями довольно популярны, но главным образом - с традиционными, такими как изумруд, сапфир и рубины. Интересно, что несмотря на то, что Бразилия является одной из основных стран, производящих и экспортирующих цветные драгоценные камни, бразильский потребитель склонен покупать украшения с бриллиантами или с традиционными драгоценными камнями, упомянутыми выше.

На недавних выставках, в которых участвовали члены Mubri, одной из крупнейших ювелирных ассоциаций в мире, многие экспоненты заметили, что бразильские посетители стремились покупать больше классических изделий средних размеров с традиционными камнями. Возможно, также из-за текущей экономической ситуации в мире, которую все еще характеризует некоторая неопределенность, потребитель ищет более определенные вещи, предпочитая не идти на риск с чем-то новым, чтобы гарантировать свою прибыль, даже если она невелика.

Я наблюдаю, что потребители из таких регионов, как Саудовская Аравия, ищут больше камней разных цветов или стилей, которые не часто встречаются на рынке.

Кто сегодня является основным потребителем ювелирных изделий с бриллиантами?

Из моего недавнего опыта как владелицы бренда, консультанта для некоторых стран и основываясь на наблюдениях за членами MUBRI, я вижу, что лучшие потребители ювелирных изделий с бриллиантами сегодня находятся на Ближнем Востоке, в дополнение к Турции (удивительно), России и Индии, которая значительно увеличила свое потребление в некоторых регионах страны.

Можно ли проверить подлинность ювелирных изделий с бриллиантами без помощи специалиста?

Нет. Технология для значительно продвинулась вперед, чтобы помочь установить это. Вам всегда будет необходима помощь эксперта. Вероятность того, что вы сможете обнаружить это без помощи эксперта, увеличивает вероятность совершения ошибок и покупки продукта низкого качества. Необходимо понимать важность и ценить работу эксперта. Эксперты помогают вам всегда иметь продукты правильного происхождения, высокого качества, и те, кто также выиграет от этого решения, будут вашими потребителями.

Как вы оцениваете состояние спроса и предложения на алмазном рынке?

Я очень оптимистична, хотя некоторые авторы статей относятся к этому скептически. На мой взгляд, который основывается на наблюдениях и практике, бизнес имеет место, и довольно часто.

Недавно мы отказались от участия в ярмарке в Дубае, организованной Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC India), и наши покупатели не только обновили свои запасы на ярмарке, но и продали то, что было запланировано только на Рождество, а это значит, что они уже размещают новые заказы в декабре месяце, что обычно приходится на январь.

Неслучайно, некоторые ярмарки уже связались со мной именно для того, чтобы помочь в этом, так как было замечено, что происходят масштабные закупки. Что нужно связать, так это правильную ярмарку с правильным покупателем.

Это мое утверждение может показаться немного очевидным и наивным, но такая самоотверженность и терпение в общении с нужными людьми приносят отличные результаты в бизнесе и прибыль.

Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, проведенных Mubri в этом году, и планах на предстоящий год.

В этом году мы завершили мероприятия в 24 странах, некоторые из которых проводились одновременно. Мы в очередной раз расширили наше членство, и в 2022 году производители стали теми, кто присоединялся к нам больше всего.

В 2023 году партнерские отношения 2022 года будут продолжены, и у нас есть две замечательные инновации с регионами, признанными в этом секторе во всем мире. Один из них уже является нашим партнером, но мы будем развивать наше соглашение, увеличивая количество совместных действий. Другое партнерство является новым, но оно окажет большое влияние на сектор. Скоро мы объявим об этом.

Идея состоит в том, чтобы расширить число мероприятий с 24 до 40 на 4 континентах, обслуживая производителей, розничных торговцев и независимых художников, занимающихся как классическими, так и современными ювелирными изделиями.

Алекс Шишло для Rough&Polished