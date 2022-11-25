Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов.

Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес, связанный с выращенными в лаборатории драгоценными камнями.

В эксклюзивном интервью Пол Зимниски (Paul Zimnisky), аналитик алмазной отрасли, сказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished о своем прогнозе, что продажи ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10% от общего объема мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами.

Однако он сказал, что хотя рост спроса на выращенные в лаборатории бриллианты остается устойчивым, рост предложения превышает спрос, что оказывает давление на цены.

Примечание: Зимниски публикует профессиональный ежемесячный отраслевой отчет, распространяемый по подписке, под названием «State of the Diamond Market» (Состояние алмазного рынка), который включает все полученные им данные, прогнозы и проведенный анализ.

Он также выступит с докладом на темы, связанные с алмазной торговлей, на Торговом симпозиуме ювелирной отрасли США и Индии (U.S./India Jewelry Industry Trade Symposium), организованном Индийской ассоциацией бриллиантов и цветных камней (Indian Diamond & Colorstone Association), который состоится 19 ноября в консульстве Индии в Нью-Йорке.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Вы как-то заметили, что искусственные камни составляют 5% от общего объема мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами. Каков ваш последний прогноз?

По моему прогнозу, продажи ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10% от общего объема мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами (природными плюс выращенными в лаборатории).

Тем не менее, я думаю, важно помнить, что лабораторные бриллианты создают дополнительный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, который в противном случае не существовал бы. В более долгосрочной перспективе, я полагаю, что этот дополнительный спрос будет продолжать расти, в то время как доля выращенных в лаборатории природных бриллиантов, непосредственно составляющих жесткую конкуренцию природным бриллиантам, становится устойчивой и стабилизируется.

Таким образом, отношение к спросу на выращенные в лаборатории бриллианты как к проценту от спроса на природные бриллианты в долгосрочной перспективе станет менее актуальным.

В конце концов, я думаю, лабораторные бриллианты повысят свою индивидуальность, и спрос будет в большей степени определяться независимым позиционированием продукта, а не как «более дешевой альтернативой природным бриллиантам».

Что вызывает снижение цен на выращенные в лаборатории бриллианты, несмотря на высокий спрос на ювелирные изделия с искусственными бриллиантами?

Судя по проведенному мною анализу, глобальные мощности по производству выращенных в лаборатории камней стремительно растут, и я ожидаю, что это продолжится, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Мощности, открывающиеся, в частности, в Индии, поразительны. Кроме того, Китай уже обладает огромными производственными мощностями, и как только экономика Китая вновь откроется для более регулярной торговли после пандемии, я думаю, что рынок выращенных в лаборатории бриллиантов может довольно быстро стать перенасыщенным.

Таким образом, хотя рост спроса на выращенные в лаборатории бриллианты остается высоким, я считаю, что рост предложения превышает спрос, что оказывает давление на цены.

Как сектор природных бриллиантов реагирует на высокий спрос на синтетические бриллианты?

Повышение доступности выращенных в лаборатории бриллиантов более высокого качества, безусловно, держит отрасль природных бриллиантов в напряжении. В последние годы активизировались инициативы, направленные на повышение прозрачности цепочки поставок и определение происхождения природных бриллиантов. Это должно помочь различать природные и выращенные в лаборатории драгоценные камни и их относительную потребительскую ценность.

Я думаю, что по мере повышения прозрачности отрасли природных и лабораторных бриллиантов, некоторые из наиболее шатких и общих нарративов о лабораторных бриллиантах, касающихся вопросов окружающей среды, социальных вопросов и внутрикорпоративных отношений (Environmental, Social and Governance, ESG), будут в пользу природных.

Тем не менее, стоит отметить, что многие из старых компаний, занимающихся природными бриллиантами, особенно в среднем сегменте отрасли, в настоящее время также занимаются бизнесом, связанным с выращенными в лаборатории драгоценными камнями. Так что, безусловно, есть некоторые компании, у которых есть стимул для достижения успеха обоими продуктами.

Какие возрастные группы покупают бόльшую часть ювелирных украшений с искусственными бриллиантами?

Создается впечатление, что их больше покупают люди от 25 до 40 лет. Этот возрастной диапазон, похоже, даже немного ниже на таких рынках, как США. Я думаю, это отчасти объясняется тем, что у молодых поколений меньше возможностей для дискреционных расходов, но также и тем, что они более открыты для новых товаров.

Кроме того, помните, что маркетинговая кампания, касающаяся природных бриллиантов, не велась примерно с 2005 по 2015 год, поэтому люди, достигшие совершеннолетия в этот период, вероятно, относятся к природным бриллиантам менее благосклонно, чем их родители.

Кто является ведущим производителем искусственных бриллиантов, и какая страна является ведущим потребителем?

Трудно сказать, так как почти все производители являются частными компаниями и публично не раскрывают свои производственные показатели. Тем не менее, я могу с уверенностью сказать, что Китай в настоящее время является крупнейшей страной-производителем. И я думаю, что в ближайшие годы Индия может догнать Китай.

США остаются де-факто крупнейшим потребительским рынком ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами.

Какие основные факторы, по вашему мнению, будут определять индустрию выращенных в лаборатории бриллиантов?

Я думаю, что все в конечном итоге сведется к ценообразованию, маркетингу и позиционированию продукта.

Каково качество синтетических бриллиантов, производимых в настоящее время, по сравнению с прошлыми годами?

Качество и вес бриллиантов постоянно повышаются по мере совершенствования производственных технологий благодаря расходам на НИОКР и инвестициям.

Почему так сложно сделать брендинг и фирменный дизайн ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами необходимыми для тех, кто хочет продавать их как предметы роскоши?

Успешный брендинг и маркетинг чрезвычайно дорого стоят, и на его развитие могут уйти годы или даже десятилетия. Однако, если бренд сможет достичь этого уровня, он может завоевать значительную лояльность клиентов и приобрести способность влиять на цены.

Ранее вы отмечали, что искусственный бриллиант как материал уникален, поскольку из него можно изготовить ювелирные изделия такими способами, которые невозможно или экономически невозможно применять при использовании природных бриллиантов. Можете ли вы пролить свет на это?

Во многом это связано с экономическими показателями работы с материалом. Например, природные алмазы слишком ценные, чтобы их разрезать на «экзотические» формы с малым выходом готовой продукции, а что касается лабораторных алмазов, то это не представляет такую уж большую проблему.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished