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11 ноября 2022

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

Сегодня
Эксклюзив
mike_aggett_xx.pngМайк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. Обладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии и ювелирных изделий, Майк является профессионалом, окончившим Дуврский колледж.

Майк Аггетт ранее в течение 32 лет работал в De Beers как за границей, так и в Великобритании, где он завершил свою деятельность в качестве руководителя подразделения по глобальным продажам сайтхолдерам Global Sightholder Sales (GSS).

В настоящее время Майк Аггетт, главный исполнительный директор и директор компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS), также является членом совета директоров Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange).

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished, Майк Аггетт рассказывает о деятельности и результатах работы TAGS в Дубае.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью.

Не могли бы вы рассказать об истории TAGS с момента основания компании до сегодняшнего дня? В какой стране она была зарегистрирована, какие услуги предлагались изначально и т. д.?

Trans Atlantic Gem Sales начала проводить тендеры и аукционы в 2017 году, и компания зарегистрирована в Дубае. Как первый тендерный дом, увидевший потенциал Дубая в качестве важного центра торговли алмазным сырьем, мы успешно проводили регулярные продажи, которые побудили Дубайскую алмазную биржу построить ультрасовременный тендерный комплекс в башне «Алмас» (Almas Tower) Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC). В 2017 году мы представили небольшой объем алмазов из Южной Африки на общую сумму $3,4 млн, а сегодня проводим ежемесячные мероприятия, предлагая в среднем алмазы на $30-40 млн.

Работает ли TAGS и в других странах? Или вы планируете начать работать в других странах в ближайшее время?

TAGS имеет представительство в Кейптауне.

В 2022 году правительство Анголы выбрало компанию TAGS из нескольких ведущих мировых тендерных домов для создания Ангольской алмазной биржи (Angolan Diamond Exchange) и организации управления и проведения алмазных тендеров от имени Sodiam в Луанде. В настоящее время завершается строительство тендерной площадки в здании компании Sodiam, и мы надеемся начать проведение тендеров в Луанде в начале 2023 года.

Какие еще услуги, помимо аукционов, предлагает TAGS в настоящее время? Есть ли планы по предоставлению дополнительных услуг в ближайшем будущем?

Дубай считает одной из своих сильных сторон гостеприимную и благоприятную среду для ведения бизнеса. Таким образом, большинство клиентов TAGS теперь ведут бизнес в Дубае, и многие семьи переехали из традиционных центров. TAGS предлагает несколько бизнес-услуг поставщикам, которые подробно описаны ниже.

Опять же, не могли бы вы вкратце перечислить другие услуги, предлагаемые Trans Atlantic Gem Sales в настоящее время в Дубае?

Мы предлагаем комплексное решение как для крупных производителей алмазов, так и для небольших старательских предприятий. Вкратце, мы можем предложить следующее:

Содействие частичному финансированию;

Сортировку товаров;

Оценку товаров;

Безопасное хранение в офисах TAGS;

Брендинг (производители могут использовать свои материалы для брендинга и логотипы во время тендера);

Управление мероприятиями и их проведение;

Полную отчетность и анализ продаж;

Выставление счетов и организацию расчетов;

Отгрузку товара компаниям, выигравшим торги.

Помимо Южной Африки, какие еще страны вы представляете на своих тендерах в настоящее время или планируете представлять в будущем? Если TAGS представляет мелких старателей, проводится ли комплексная проверка, что касается источника поставок?

Мы регулярно поставляем товары из всех южноафриканских стран и из Анголы.

В тех странах, где мы представляем небольшие кустарные предприятия, мы обязаны следовать строгим правилам, установленным соответствующим правительством.

Ожидается ли конкуренция для TAGS в Дубае со стороны организаторов аукционов драгоценных камней? Какой опыт получила компания, каких успехов и преимуществ достигла TAGS на сегодняшний день благодаря работе в Дубае?

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае. Эта деятельность и связанный с ней рост алмазного бизнеса привели к тому, что в 2022 году Дубай стал ведущим мировым центром торговли алмазным сырьем, а раньше это положение занимал Антверпен.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

 

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