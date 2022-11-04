Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение

Максим Селихов - основатель бренда Selikhov Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик.

Он также известен как коллекционер уникальных и крупных ювелирных камней, считающий их, в том числе, надежным инвестиционным инструментом.

Максим Селихов рассказал R&P о своих приобретениях, последних драгоценных коллекциях, об участии в аукционах и выставках, а также поделился планами на будущее.

Ваш роман с камнем – это романтическое увлечение или, как принято говорить, “ничего личного, чистый бизнес”?

В 2006 году в связи с неустойчивой экономической ситуацией в мире я решил попробовать инвестировать в драгоценные камни и драгметаллы. В то время в магазинах Москвы можно было купить однокаратные бриллианты за десять тысяч рублей примерно; через четыре года их цена возросла до 65 000 рублей. Мне понравилось такое инвестирование. Аналогичная ситуация была и с золотыми слитками: стоимость их в Сбербанке была 800 рублей за грамм, а через три года цена за грамм возросла до 1200 руб. С учетом всех этих факторов в 2008 году я решил организовать свой ювелирный бренд Selikhov Diamonds.

Я с самого начала решил заняться покупкой редких драгоценных камней. В том же 2008 году я приобрёл несколько натуральных зеленых бриллиантов. Первый небольшой бриллиант весом 0.60 карата я приобрёл в Москве, а через год мне повезло с покупкой зелёного бриллианта насыщенного цвета, весом 18 каратов, добытого в Якутии. До огранки его вес был 61,18 карата - таких крупных алмазов подобного цвета не встречалось за последние сто лет. В 2017 году в лаборатории GIA подтвердили натуральность цвета и отсутствие признаков воздействия на него. Таким образом, в 2008-2012 годах большую часть денег я инвестировал в бриллианты. Позже, в 2016-2019 годах меня захватила страсть к изумрудам, в основном колумбийского происхождения, и почти все лучшие изумруды, которые появлялись в Москве, проходили через меня, благодаря знакомству с человеком, часто бывавшим в Колумбии и очень хорошо разбиравшимся в них. Я привлек его в качестве консультанта. Тогда за четыре года изумруды подорожали в три-четыре раза.

А ещё несколько лет назад я приобрёл на аукционе лот из 17 голубых турмалинов Параиба: эти камни были собраны по нескольким шахтам в Африке за четыре года. Один из турмалинов был замечательный: очень крупный, весом 93 карата. Из него получился после огранки камень изумительной чистоты и красоты, весом 21,42 карата.

Камни, которые я коллекционирую, в основном, покупаются на мировых аукционах, и поскольку они являются редкостью, приходится за ними гоняться, иногда в течение нескольких лет.

Изготовленные из них украшения одновременно являются и прекрасной инвестицией.





На что похожа страсть к приобретению редких камней?

Пожалуй, это можно сравнить с охотничьим азартом. В прошлом интервью R&P я уже рассказывал, как мне удалось приобрести редкую шпинель 46.31 карата, редкого пурпурно-красного цвета. Она была добыта ещё в 90-х годах прошлого века на Памире на месторождении шпинели «Кухилал» («Рубиновая гора») и изначально весила 174 карата. Я гонялся за ней около трёх лет, потом ее огранкой занимались в Дубае лучшие огранщики из России. Спустя два года после её приобретения было создано изумительное кольцо.

Это, должно быть, невероятно кропотливая работа?

Конечно. Три месяца длилась дизайнерская огранка, в результате которой шпинель приобрела грушевидную форму и вид дерева сакуры с птицей; очень правильно и красиво был собран цвет камня. Кольцо «Сакура» с этой шпинелью украшают дополнительно 276 розовых бриллиантов, 107 белых бриллиантов и 36 изумрудов.

На изготовление некоторых изделий требуется более десяти лет - так было и с кольцом «Искушение» с тем самым темно-зеленым бриллиантом из Якутии. В этом году за это украшение - в рамках XXI международной выставки «ИнтерЮвелир-2022» мой бренд занял первое место в номинации «Россия-душа моя».

Как обычно происходит работа над украшениями?

Всё начинается с камней, именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение, - рулят, одним словом. В декабре 2021 года компания Selikhov Diamonds участвовала в закрытом аукционе, где приобрела четыре лота желтых бриллиантов - около 190 камней общим весом более 100 каратов. И сразу же началась работа над дизайном новых изделий с желтыми и розовыми бриллиантами. Так, к 8 марта, почти за два месяца было изготовлено 18 изделий. Коллекция получила название «Золотая осень».

Когда приобретаешь красивый камень, постепенно приходят мысли о том, что может выйти из него, потом начинается интенсивная работа с дизайнерами, потом с ювелирами над воплощением. Иногда создание нового украшения занимает до полугода и больше.





Ваша компания часто принимает участие в ювелирных выставках и конкурсах. Что вам даёт такая активность?

Скажем так: мною движут и коммерческие устремления, и эстетические. Помимо пиара, хочется признания, само собой. Но участие в конкурсах даёт в том числе и импульс к творчеству, достижению новых целей, созданию красоты в разных формах. В конкурсе «Русская бриллиантовая линия», где наши изделия стали победителями, мы представили два кольца: «Искушение» и «Секрет Императрицы» с редким турмалином параиба весом 21.42 карата. Оба наши кольца стали лауреатами и финалистами, завоевав почетные места - во многом, благодаря крупным камням редкой красоты, на которые делался основной акцент.

Кольцо «Секрет императрицы» создавалось для конкурса «Современное наследие России», темой которого были «Любимые цветы императрицы». Наши ювелиры разработали несколько вариантов дизайна, работа по изготовлению заняла около трёх месяцев. Кольцо «Секрет императрицы» из белого золота 750 пробы украшают россыпь (числом 354) природных бриллиантов, 16 природных необлагороженных сапфиров и центральный камень – турмалин. Украшение напоминает озеро в окружении маленьких примул - любимых цветов Екатерины II. После выставки в Санкт-Петербурге это кольцо в ноябре 2019 года было также представлено на выставке Jewellery Arabia в столице Бахрейна Манаме.

Там же была представлена коллекция с розовыми бриллиантами?

Да, наша первая коллекция розовых бриллиантов, и это был большой успех. Они пользовались большим спросом, поскольку это редкие камни. До открытия австралийского рудника Argyle розовые бриллианты были диковинкой и почти не попадали в поле зрения ювелиров.

В 2021 году сбылась еще одна моя мечта - покупка розовых бриллиантов на мировых аукционах (их цена с 2020 года после закрытия шахт Argyle компании Rio Tinto на сегодня выросла в 5-10 раз за два года).

Сейчас у Selikhov Diamonds самая большая коллекция розовых бриллиантов в России - их около 70 каратов разных размеров и насыщенности.

Над чем сейчас работает ваша компания, какие у вас планы на ближайшую и дальнесрочную перспективу?

Совсем недавно - этой весной - мы возили нашу коллекцию розовых, жёлтых и зелёных бриллиантов - самую большую в России - на международную ювелирную выставку в Сочи. Там мы демонстрировали свои эксклюзивные украшения - ручной работы, с редчайшими камнями. Выставка прошла с таким успехом, что сейчас, по приглашению Московского экспортного центра, Selikhov Diamonds готовит коллекцию для участия в выставке Jewellery Salon, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В новую коллекцию войдут изделия с розовыми и желтыми бриллиантами, колье с розовыми бриллиантами, украшения с редкими изумрудами, а также демантоидами и александритами нашего, российского происхождения.

Как санкции влияют на производство, на приобретение камней и их сертификацию?

Все приобретенные компанией камни должны проходить проверку в зарубежных и (или) российских лабораториях. В 2022 году санкции внесли изменения и негативно сказались на отечественном ювелирной индустрии. В основном, это связано с работой лабораторий в США и Евросоюзе, которые отказались сертифицировать драгоценные камни российских производителей. Но положительная динамика затмила негативную - в том плане, что мировые ювелирные бренды ушли из России, и освободилась большая ниша, которую постепенно занимают отечественные ювелиры и российские марки.

Галина Семенова для Rough&Polished