«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC

Международным геммологическим институтом (International Gemological Institute,

Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы в том виде, как «как они выращены», неоправленные бриллианты собственной огранки и полировки, сертифицированныеIGI), и высококачественные «затравки».

Арно начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в European Gold Company CLAL, где он руководил международными брендами, такими как Cartier или VCA, и работал с их субподрядчиками.

Позже он присоединился к Scintilla Monaco в качестве генерального директора и акционера для разработки новых линий для азиатского и европейского рынков. Он открыл офисы в Монако, Дубае и Токио. Он был членом правления Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) с 2007 по 2013 год.

В этом эксклюзивном интервью, Арно Фламбо подробно рассказывает о планах компании 2DOT4 Diamonds на будущее.

Ниже приводятся выдержки из интервью...

Расскажите, пожалуйста, о компании 2DOT4 Diamonds с момента ее основания, о применяемой технологии, производственных планах и о будущем расширении, если оно планируется.

2DOT4 является полностью интегрированной компанией по выращиванию алмазов. Мы разрабатываем наши реакторы, выращиваем алмазное сырье с помощью запатентованной технологии, а также собственными силами проводим огранку и полировку «затравок» и бриллиантов в компании.

У нашей компании есть два основных отделения:

- Отделение систем 2dot4, которое разрабатывает и производит наши установки химического осаждения из паровой фазы (chemical vapour deposition, CVD), а также будет предлагать CVD-установки на мировом рынке,

- Отделение 2dot4 Diamonds, которое занимается выращиванием камней, производством алмазных «затравок», огранкой и полировкой камней, а также продажей их нашим клиентам.

В компании также есть отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), занимающийся разработкой нашей CVD-установки следующего поколения и параллельно работающий над развитием технологий для отрасли драгоценных камней и других отраслей.

Мы планируем установить 200 с лишним реакторов на нашем объекте в ОАЭ и создать образовательный центр для наших будущих клиентов, чтобы повысить ценность нашего предложения и помочь нашим клиентам развиваться. Мы искренне верим, что обучение является необходимостью, то есть, когда мы продаем наши CVD-установки, мы также проводим обучение персонала наших клиентов методикам выращивания, что является уникальным на рынке. То же самое касается наших ритейлеров: мы подробно знакомим их персонал с полными процессами культивирования бриллиантов.

Что касается расширения, мы хотим дублировать свой центр передового опыта в ОАЭ, где отмечаем спрос и видим потенциал для роста. Мы хотим приблизить «”рудник” к потребителям». Мы рассматриваем другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также Европу.

Что касается вашего продукта, может ли он отличаться от продуктов множества компаний по производству выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD), появляющихся по всему миру?

Мы видим, что наша вертикальная бизнес-модель и продуктовое предложение сегодня уникальны на рынке. Мы производим наши CVD-установки благодаря нашим исследованиям и разработкам, и у нас есть своя технология выращивания. И это имеет большое значение. LGD являются результатом технологического бизнеса, где ключом к успеху являются НИОКР и способность к инновациям.

Мы видим два рынка для выращенных алмазов. Одним из них является массовый рынок бриллиантов, прошедших последующую обработку, камни более низкого качества и меньшей стоимости, а также рынок бриллиантов «белого цвета, полученного при выращивании». У бриллиантов «белого цвета, полученного при выращивании» лучше сверкание и цвет и, таким образом, они продаются по более высоким ценам. Мы нацелены на производителей ювелирных изделий и розничных продавцов, которые хотят предложить своим клиентам лучшее, как и в случае с природными бриллиантами. Никакой облагораживающей обработки после выращивания, только белый цвет и чистота VVS. Это наш стандарт и стандарт рынка для высококачественных камней.

Наши технологии, включающие CVD-установки и технологии выращивания, меняют правила игры. Мы искренне верим в качество и устанавливаем новый стандарт подлинности в глазах потребителей. Мы хотим, чтобы потребитель гордился тем, что носит ювелирные украшения с нашими бриллиантами.

С этим новым стандартом мы уверены, что потребитель предпочтет наши выращенные бриллианты вместо природных бриллиантов по той же цене, но гораздо меньшего размера и более низкого качества.

И наш подход к рынку заключается в том, чтобы вывести производство - так называемый «рудник» - на региональный рынок, где продаются камни. Мы приносим пользу региону, где мы занимаемся производством и продажей, и таким образом мы сможем снизить свой углеродный след.

Каков общий объем производства, к которому компания стремится, скажем, через год, какие планы в отношении размеров, показателей цвета и т. д.?

Каковы будут плюсы «бриллиантов 2DOT4», чтобы выделиться на переполненном рынке?

Мы хотим иметь около 200 реакторов в ОАЭ и производить около 40 000 каратов необработанных камней каждый месяц, часть из них пойдет для нашего производства неоправленных бриллиантов, и часть - на рынок алмазов.

Мы ориентируемся на алмазы размером 6 с лишним каратов, только цвета G и выше, который получен «при выращивании», и чистоты VVS. Наше отделение огранки и полировки также будет делать только «идеальную» (Ideal) или «превосходную» (Excellent) огранку. Мы также будем предлагать наши CVD-установки по всему миру. Это поможет нам улучшить НИОКР за счет увеличения производства этих установок.

Что касается переполненного рынка, мы не считаем его «переполненным», мы считаем, что он быстро развивается!!! Фактическое потребление стремительно растет на рынке драгоценных камней и растет применение в промышленности.

Поставщики культивированных алмазов и бриллиантов сосредоточены на Северной Америке, но очень быстро растет признание их и в других регионах. Таким образом, мы не видим никаких проблем с избыточными мощностями как минимум в ближайшее десятилетие.

Для нас это очень просто, что касается конечного потребителя: за одинаковую цену (за весь камень) потребитель будет иметь выбор между культивированным бриллиантом большого размера, высшей категории цвета и чистоты или не совсем белым природным бриллиантом меньшей чистоты и меньшего размера.

В конце концов, бриллиант должен быть красивым и впечатляющим, а культивированные бриллианты являются красивыми, впечатляющими и доступными по цене.

К тому же, промышленный сектор также имеет большой потенциал для технологий. И наши CVD-установки спроектированы так, чтобы быть многоцелевыми, что открывает несколько участков роста и делает потенциал еще более интересным.

Если ваши маркетинговые схемы уже намечены, будут ли они изначально использоваться в глобальном масштабе или в отдельных странах-потребителях LGD? Какие шаги вы намерены предпринять?

Мы нацелены на регион Ближнего Востока и Северной Африки в первую очередь для рынка драгоценных камней, а для CVD-установок мы выходим на глобальный уровень.

Наш центр передового опыта в Дубае является идеальным инструментом маркетинга и продаж с образовательными программами для персонала наших клиентов и большим объемом пиар-работы с целью повысить ценность нашей продукции для конечных потребителей. Образование важно, чтобы помочь рынку расти, и наш офис предназначен для этого.

В то время как спрос на ювелирные изделия с выращенными бриллиантами растет во всем мире, количество крупных производителей LGD также значительно увеличивается. Бизнесмены предвидят избыток складских запасов LGD, падение цен и снижение спроса в будущем. Как вы прокомментируете это?

Да, число производителей растет, но это совершенно нормально для рынка товара, который 5 лет назад почти не был представлен на мировом алмазном рынке, а сейчас составляет более 15%. Конкуренция растет, но потенциал огромен, и рост только начинается.

Падение цен также является нормальным явлением, когда рынок начинает входить в фазу массового потребления, цены адаптируются к покупательной способности потребителя, и мы всё еще привязаны к ценам на природные бриллианты, эта ситуация изменится, я думаю, уже через несколько лет. Мы относимся к промышленности, и цены будут такими же, как и на любом другом промышленном рынке, они будут зависеть от затрат и качества, а не от изменчивых данных. Возьмем, к примеру, часовую промышленность, там существует конкуренция, ее создают люди с помощью промышленных процессов, но окончательная цена очень высока в зависимости от брендов или производителей, качества и благодаря маркетингу.

Кроме того, есть 3 фактора, которые будут стабилизировать цены:

- Человеческий фактор: для выращивания алмазов нужен очень квалифицированный персонал, а найти его очень сложно и, конечно, он будет стоить все дороже. Это ресурс, который вовсе не безграничен.

- CVD-установки: даже если многие аналитики на бумаге думают, что мы можем производить неограниченное количество установок, на самом деле обстановка совсем другая. Существует менее 20 производителей установок (включая нас) с очень ограниченными мощностями. Компоненты для наших установок трудно найти, и они производятся не только для наших установок, но и для многих других рынков. Таким образом, производство камней в больших количествах с ограниченным количеством установок будет проблемой. Мы видим большой разрыв между потребностями и возможностями.

- Установки по выращиванию алмазов по методу CVD или методу высокого давления и высокой температуры (high pressure and high temperature, HPHT) используются далеко не только для производства драгоценных камней. Большая часть установок будет предназначена для промышленных применений, таких как производство полупроводников, оптики и аккумуляторов, каждый день появляется новая область применения. У любого производителя культивированных бриллиантов будет выбор между множеством различных рынков, что ограничит объем производства алмазов для получения драгоценных камней.

И наконец, я не отмечаю угасания спроса на культивированные бриллианты. Потребитель все больше и больше принимает их, и я не вижу, чтобы рынок ограничился 15-20 процентами от мирового объема, с какой стати? Что касается отрасли производства жемчуга, то она будет использоваться всеми различными участниками отрасли или брендами; с макроэкономической точки зрения, что касается жемчуга с истощившимися природными запасами устриц, то закрытие ферм не вызывает сомнений. С потребительской точки зрения, как объяснялось ранее, у нас есть простое предложение, которое особенно интересно новому поколению потребителей.

Сектор LGD уже сталкивается с конкуренцией со стороны отрасли природных бриллиантов. Но поскольку цветные драгоценные камни в последнее время захватывают воображение ценителей ювелирных изделий, какую конкуренцию вы ожидаете в будущем? Каково ваше мнение?

Я бы сказал, что алмазодобывающая отрасль сталкивается с конкуренцией со стороны LGD, а не наоборот. Хорошим примером является рост культивированных бриллиантов на рынке свадебных ювелирных украшений. Культивированные бриллианты красивые, подлинные и имеют ценность для потребителей. Опять же, возьмем пример с жемчугом. Сегодня культивированный жемчуг присутствует в коллекциях всех брендов. Тот жемчуг, что из Южного моря или с Таити, считается предметами роскоши. Я вижу очень верное сравнение между культивированными и выращенными, когда речь идет о деле рук человеческих и о природном процессе.

В будущем, я предполагаю, что элитный рынок также примет их и будет производить очень большие комплекты, имеющие очень интересный дизайн с использованием цветных культивированных бриллиантов.

Конечно, мы столкнемся с конкуренцией на рынке драгоценных камней, но, если мы будем следовать высоким стандартам в производстве, брендинге и маркетинге, то наша доля на рынке ювелирных изделий будет безграничной, что сулит хорошее будущее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished