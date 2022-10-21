Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване

Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.

Она является также одним из ведущих участников в производстве, оптовой и розничной продаже ювелирных изделий.

Компания недавно запустила систему DaVinci Diamond Factory, разработанную компанией Synova, в Ботсване, которая хорошо известна производством алмазов, но не созданием добавленной стоимости своих камней.

Бретт Чейтер (Brett Chater) из Stargem сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что приобретение первой в южноафриканском регионе системы DaVinci демонстрирует желание компании увеличить добавленную стоимость алмазов в регионе.

Эта технология, недавно представленная ​​в Дубае, позволяет проводить огранку и полировку бриллиантов быстрее и с меньшими затратами.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Stargems была первой компанией, ставшей использовать систему DaVinci Diamond Factory компании Synova в Ботсване. Что в ней уникального?

Приобретение этой беспрецедентной технологии отражает нашу приверженность бенефикации алмазов в Ботсване и во всем южноафриканском регионе и представление об этом.

Система DaVinci позволяет значительно сократить время производства и этапы процесса производства, а также значительно уменьшить занимаемое пространство.

Это, в свою очередь, повысит гибкость производства с точки зрения спроса и выбора местоположения.

В чем основное отличие системы DaVinci от обычного метода огранки и полировки алмазов?

Система DaVinci Diamond Factory сочетает в себе три основные операции: распиловку, обдирку и огранку. Она выполняет все основные производственные рабочие процессы, включая весь процесс превращения алмаза в бриллиант.

Инновационная 5-осевая технология с автоматизированным числовым управлением, а также с использованием управляемого водяной струей лазера позволяет проводить обработку алмазов в бриллианты круглой огранки с числом граней до пятидесяти семи за один автоматизированный процесс.

Кроме того, эта система также позволяет выполнять огранку фантазийных форм.





Фото: Stargems

Почему вы решили разместить в Ботсване систему DaVinci Diamond Factory, разработанную Synova?

Наша высокотехнологичная компания специализируется на проведении огранки и полировки крупных природных алмазов, что требует точности и в то же время максимального выхода продукции.

Система DaVinci была выбрана среди другого лазерного оборудования, поскольку она сочетает в себе новейшие технологии со скоростью и универсальностью, которые обеспечат более высокую производительность без ущерба для качества и выхода продукции.

Излишне говорить, что это будет первый случай, когда Ботсвана и Stargems будут с гордостью владеть ультрасовременным оборудованием, дающем компании преимущество над конкурентами.

Насколько благоприятна политика в отношении производства бриллиантов в Ботсване?

Алмазная политика Ботсваны была разработана таким образом, чтобы точно достичь равновесия в цели правительства по бенефикации своих природных ресурсов, а также предложить равные условия для своих инвесторов.

Это мотивирует молодое поколение выбирать эту отрасль для своей карьеры.

Сколько каратов вы будете обрабатывать в месяц?

Ожидается, что первоначально Stargems будет обрабатывать 2 000-3 000 каратов.

Где вы будете закупать алмазное сырье?

Вероятно, Stargems будет закупать алмазное сырье у DeBeers и Okavango Diamond Company, а также импортировать алмазы у других дочерних компаний.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished