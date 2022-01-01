Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей и развитием.

Серхио также является генеральным директором High-Tech Concepts Marketing (HTC Marketing), частной корпорации в Германии, которая почти 12 лет занимается поставкой модульных систем хранения энергии. HTC также производит конструкции для систем хранения.

Ранее, в качестве директора по производству JHG GmbH в Германии, Серхио за десять лет накопил обширные знания и опыт в области проектирования и горной добычи, но до этого он работал в области исследований и разработок зеленых технологий в течение трех лет на должности генерального директора компании Lightstone Technologies Inc, базирующейся в Лондоне.

В этом эксклюзивном интервью Серхио Калькейро рассказывает о своей мечте превратить Foz Gold & Diamonds в ведущую торговую компанию с помощью тех возможностей, которые предоставляет дубайский хаб.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью.

Расскажите, пожалуйста, вашу историю с самого начала. Как, где и когда вы пришли в бизнес по торговле золотом и бриллиантами? И как все развивалось?

Мой путь начался еще в 2006 году, когда мы начали свою деятельность в Сьерра-Леоне и Южной Африке с CS Roberts Group. Мы стали покупать товар (алмазы и золото) непосредственно у старателей. Нашим основным бизнесом на этом этапе была покупка алмазов и экспорт товаров в США и Дубай, где большинство наших клиентов проводили просмотр товара в местном офисе в Дубае или в компании Brinks, а позже мы готовились к экспорту товара к месту назначения покупателей. Бизнес-модель была очень простой и понятной: мы покупали на месте в Африке и перепродавали товары нашим клиентам с прибылью. После вспышки лихорадки Эбола в 2013 году мы начали искать новый хаб для работы, где затем стали работать с дубайской компанией, которую мы в конечном итоге выкупили и взяли на себя управление этой компанией.

Дубай для нас был одним из лучших принятых нами решений. Мы оптимизировали свои операции, и Дубай стал центром нашей деятельности. За последние несколько лет мы расширили свой бизнес в США (Нью-Йорк и Лос-Анджелес), а также в Азию (Гонконг).

Наше путешествие продолжалось, и со временем наша бизнес-модель изменилась с целью адаптации к нынешним временам, что, на мой взгляд, было нашей сильной стороной, и благодаря этому мы смогли остаться на этом рынке. Это было невероятное путешествие со взлетами и падениями. Новые правила сделали процесс экспорта и импорта более сложным, и он занимает больше времени, но эти новые правила помогли отрасли поддерживать более безопасный и прозрачный поток товаров от источника (места горной добычи) к конечному потребителю. Эти новые программы «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) и «Противодействие легализации преступных доходов» (Anti–Money Laundering, AML) затрудняют поиск покупателя для нелегальных товаров.

Сколько лет Foz Gold работает в Дубае? Не могли бы вы рассказать нашим читателям о вашей компании и ее деятельности в Дубае?

Мы работаем в Дубае с 2013 года и предлагаем следующие услуги:

Услуги по импорту - Foz может предоставить услуги аккредитованным покупателям и продавцам по импорту в Дубай для легальных поставок золота и алмазов, имеющих полную документацию.

Безопасное хранение - Foz может обеспечить краткосрочное безопасное хранение алмазов и золота в своем безопасном хранилище в Almas Tower в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) в Дубае), и является оптовым поставщиком физических слитков драгоценных металлов, включая золото, серебро, платину и палладий. Весь товар поставляется известными аффинажными заводами и биржами, утвержденными для ведения торговли на любых рынках по всему миру. Foz предлагает только физические слитки и не занимается фьючерсами, опционами, ценными бумагами или деривативами. В большинстве юрисдикций не требуется специального лицензирования для торговли физическими слитками.

Новая будущая платформа Foz предоставляет нашим клиентам возможность торговать и хранить свои товары или использовать их в качестве реального обеспечения при финансировании, в то время как их активы остаются ликвидными на всех рынках. Она также обеспечивает безопасность полностью застрахованных, прошедших проверку, распределенных и сегрегированных товаров в дополнение к безопасности и конфиденциальности торговли в ОАЭ, и предлагает программу залогового финансирования для клиентов за пределами США, а также складские запасы, проверенные крупной бухгалтерской фирмой, и возможность хранить товар наших клиентов в застрахованных хранилищах по всему миру. Являясь оптовым поставщиком драгоценных металлов, Foz не продает драгоценные металлы напрямую населению. В целях соблюдения требований Foz предлагает свои товары и услуги через независимых розничных дилеров по всему миру, предоставляя проверенный способ торговли и безопасного хранения драгоценных металлов как их клиентам, так и своим.

Финансирование полезных ископаемых, находящихся в недрах - финансируйте свою горную добычу полезных ископаемых, не создавая финансового бремени для вашей компании или предприятий. Мы будем финансировать согласно техническому отчету 43 101 с проверкой третьей стороной с использованием Geo-scan. Это уникальная программа, в которой у каждого проекта есть свои потребности и к которой предъявляются свои требования.

Преимущества ведения бизнеса в Дубае:

· Безналоговый режим, то есть отсутствие подоходного налога с физических и юридических лиц;

· Безопасное и надежное управление;

· Финансовый центр мирового класса;

· Предоставление подготовленного человеческого капитала, имеющего разнообразный профессиональный опыт и прибывшего со всех уголков земного шара;

· Нет ограничений на репатриацию капитала;

· Нет требований к акционерному капиталу;

· Более низкие учредительские издержки по сравнению с другими оншорными юрисдикциями.

Вы занимаетесь торговлей золотом и бриллиантами по всему миру или только партиям в определенных странах? Насколько успешной была работа Foz Gold в Дубае, и каково ее уникальное торговое предложение?

Нашими рынками являются Дубай, США и Европа (Бельгия, Лондон, Германия и Швейцария). Мы рады сообщить, что у нас был постоянный рост на 20% в год, за исключением 2 лет пандемии Covid-19. Мы рады сообщить, что вернулись к нормальной жизни. Мы считаем себя успешными в нашем маленьком мире, поскольку мы не являемся огромной компанией и на данный момент не планируем дальнейшее расширение, а вместо этого планируем развиваться с каждым годом с помощью новой финансовой программы, которую мы запустили в начале 2022 года. Чтобы избежать каких-либо юридических проблем, мы особенно следим за тем, чтобы все новые клиенты или поставщики соответствовали существующим требованиям KYC и AML.

Занимается ли Foz Gold цветными бриллиантами? Каков ваш прогноз будущего цветных бриллиантов по сравнению с бесцветными бриллиантами, с точки зрения спроса?

Да, мы занимаемся цветными бриллиантами. Это лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты. Объемы покупки и хранения цветных камней за последние 10 лет выросли на целые 350% до 400%, поэтому доходность составляет от 35% до 40% в год. Покажите мне инвестицию лучше этой. Мы продолжим инвестировать в цветные камни и надеемся, что сможем вырасти на этом рынке.

В наши дни миллениалы, проявляющие озабоченность вопросами охраны окружающей среды и заинтересованные в соблюдении прав человека, предпочитают вообще избегать добытых из недр драгоценных камней, а проявляют интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам. Считаете ли вы, что эта тенденция негативно повлияет на бизнес природных бриллиантов? Поделитесь своим мнением, пожалуйста.

Да, эта тенденция уже оказывает влияние на бизнес, связанный с природными бриллиантами. Многие традиционные торговцы бриллиантами говорят, что выращенные в лаборатории бриллианты не имеют ценности, но, к сожалению, это не так, потому что стоимость перепродажи выращенных в лаборатории бриллиантов будет такой же, как у природного бриллианта, но розничные продавцы не говорят вам, что стоимость кольца при перепродаже составляет 30%, как только вы выходите из магазина со своим обручальным кольцом, поэтому потеря составляет 70%, и мы говорим это о природных бриллиантах, не являющихся хорошим вложением средств при перепродаже с инвестиционной точки зрения. Но если учесть, что перепродать с прибылью можно только редкий или действительно особенный камень, то не имеет значения, что вы покупаете в розничной торговле, то есть, природные бриллианты или выращенные в лаборатории, это просто плохая инвестиция. Теперь, покупая в розницу выращенные в лаборатории бриллианты, вы будете платить на 40% меньше, чем за природные бриллианты. Вот почему выращенные в лаборатории бриллианты так хорошо зарекомендовали себя на этом рынке. Мы считаем, что этот рынок будет продолжать расти.

Выращенные в лаборатории бриллианты являются относительно новым товаром на рынке, и требуется больше времени, чтобы увидеть, как он будет развиваться, так было когда-то и с природными бриллиантами. Таким образом, выращенные в лаборатории бриллианты являются активным товаром с точки зрения розничной торговли, который оказал влияние на природные бриллианты.

Foz не работает на розничных рынках, мы продаем на инвестиционный рынок.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished