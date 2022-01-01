Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу.

Дамба заброшенного рудника содержала жидкие отходы от установки переработки хвостов.

В 2010 году De Beers продала рудник и хвостохранилище консорциуму Superkolong Consortium, в который входили чернокожие инвесторы.

Однако в апреле прошлого года Stargems купила рудник и прилегающие сухие хвостохранилища и в настоящее время является владельцем и оператором через свою южноафриканскую дочернюю компанию Jagersfontein Developments.

Директор компании Vietti Slurrytec Эндрю Виетти (Andrew Vietti) в эксклюзивном интервью Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished сообщил, что поведение хвостов можно изменить так, чтобы глины оседали, а сгуститель работал должным образом.

Он сказал, что, к сожалению, персонал рудника не знал, что изменение химического состава технологической воды могло бы решить эту проблему.

Ниже приведены выдержки из интервью.

На ваш взгляд, что пошло не так на законсервированном алмазном руднике Ягерсфонтейн?

Я считаю, что к обрушению привели несколько факторов.

Во-первых, глины в мелких хвостах на руднике Ягерсфонтейн коллоидно стабильны, это означает, что они не оседают естественным образом в сгустителе. Это свойство означает, что не любой сгуститель способен загущать хвосты, поэтому в хвостохранилище откачивали очень обводненные хвосты. Это вызывает сожаление, поскольку, во-первых, сгуститель на перерабатывающей установке на руднике Ягерсфонтейн был предназначен для обезвоживания хвостов до пастообразного состояния и, во-вторых, поведение хвостов можно было изменить так, чтобы глины оседали и сгуститель мог действовать должным образом. К сожалению, персонал рудника не знал, что изменение химического состава технологической воды могло бы решить эту проблему.

Во-вторых, хвостохранилище с кольцевой дамбой на руднике Ягерсфонтейн не подходит для хранения обводненных хвостохранилищ, поскольку чаша хранилища приподнята над окружающей землей и может легко стать неустойчивой при заполнении большими объемами воды.

По моему мнению, руководство и операторов рудника Ягерсфонтейн можно извинить за непонимание коллоидных свойств материала их хвостохранилища, однако их следует привлечь к ответственности за то, что они позволили продолжать эксплуатацию, когда было очевидно, что дамба была переполнена водой.

На алмазном руднике Ягерсфонтейн зафиксирован второй прорыв стены дамбы на руднике. Что нужно сделать, чтобы избежать дальнейшего обрушения?

Судя по последней информации, второе разрушение не связано с хвостохранилищем.

Каково ваше мнение о недавнем решении Южноафриканского агентства по ресурсам наследия (South African Heritage Resources Agency, SAHRA) разрешить засыпку карьера на алмазном руднике Ягерсфонтейн отходами из второго отсека хвостохранилища?

Я вообще не думаю, что это представляет проблему. Уже есть пример из практики, когда мелкие кимберлитовые хвосты засыпались в открытый карьер. На месторождении Кимберли (Kimberley) так называемый карьер De Beers был засыпан в 2004 году мелкими хвостами, образовавшимися в результате повторной разработки старых отвалов (так же, как это происходило на руднике Ягерсфонтейн). В этом случае глины естественным образом оседали и могли сгущаться до плотного пастообразного состояния перед закачкой в ​​карьер. Это сделано для стабилизации и предотвращения падения государственной железнодорожной линии в карьер. Это имело огромный успех (см. прилагаемую презентацию).

Критики выступили против обратной засыпки, утверждая, что это разрушит объект наследия. Вас убедил этот аргумент, учитывая опасность для окружающей среды?

Нет, вовсе нет, учитывая вышеприведенный пример. Я был бы против заполнения «Большой дыры», которая является исторической и туристической достопримечательностью, но я не думаю, что карьер Ягерсфонтейн относится к этой группе.

Какие меры, по вашему мнению, необходимо принять Претории, чтобы избежать подобных аварий на рудниках в будущем?

Власти должны быть в курсе усовершенствований в технологии обезвоживания хвостов; использование этих технологий следует поощрять на всех новых проектах; они должны строго относиться к закрытию небезопасных предприятий при получении информации от стороннего консультанта.

Как лучше содержать хвостохранилища?

Большинство хвостов можно разделить либо на крупные твердые фракции, либо на мелкие. Крупные твердые фракции обычно хранятся в отдельных отвалах, которые являются сухими и самонесущими. Мелкие твердые фракции образуются в виде жидкой суспензии, которую необходимо обезвоживать с помощью сгустителя перед отправкой в ​​хвостохранилище.

Лучший способ хранения мелких твердых фракций - это использовать как можно меньше воды. В наши дни специальные сгустители могут уменьшить количество воды, так что хвосты будут иметь пастообразное состояние. Еще больше воды можно удалить, если пастообразную массу отфильтровать до сухой «лепешки». Однако получить сухой пласт из всех хвостов не всегда просто из-за содержания глины в хвостах.

Каков идеальный способ формирования хвостохранилища?

Я не думаю, что существует единственный идеальный способ создания дамбы хвостохранилища, так как это зависит от многих факторов, таких как свойства хвостохранилища, топография земли и т.д. Даже если хвостохранилища содержат много воды, при правильном хранении они могут быть совершенно безопасными (взгляните, например, на обычную водяную плотину). Тем не менее, очевидно, что подавляющее большинство хвостов необходимо максимально обезвоживать перед хранением, это означает, что принятые методы создания хвостохранилища с использованием очень жидких хвостов (восходящие методы; нисходящие методы) должны быть постепенно заменены на методы, при которых используются суспензии повышенной плотности.

Философия проектирования этих объектов опирается не только на геотехнические данные, но и на знание свойств глин в хвостохранилищах. Этот аспект в значительной степени игнорировали, потому что в жидких хвостах глины слишком разбавлены, чтобы оказывать влияние на поведение хвостов, однако по мере дальнейшего обезвоживания хвостов (для снижения риска разрушения плотины) влияние глин повышается.

Идеальный способ создания современного хвостохранилища заключается, во-первых, в знании типов и свойств глин в хвостохранилищах; затем нужно убедиться, что они оседают и образуют грязевой пласт при загустении; затем выбрать сгуститель для обеспечения наилучшего обезвоживания с целью предоставления инженерам-геотехникам самых плотных хвостов, чтобы можно было спроектировать подходящее хранилище и управлять им.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, Зимбабве