Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки.

Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной добычей металлов платиновой группы (МПГ), сообщила в эксклюзивном интервью Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из агентства Rough&Polished, что они применяют дифференцированный подход к этому вопросу.

Она сказала, что они делали инвестиции и работали в сотрудничестве с другими с целью создания «Водородной долины» (Hydrogen Valley) в Южной Африке, а также инвестирования в возобновляемые источники энергии и в технологические разработки, такие как карьерный самосвал, работающий на водородном топливе.

Между тем, Ндвалаза сказала, что в первой половине 2022 года Anglo American Platinum продемонстрировала устойчивую цену на корзину МПГ на уровне $2 671 за унцию, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений благодаря высоким фундаментальным показателям для МПГ.

Она сказала, что они продолжают сталкиваться с давлением на цены на МПГ, но качество имеющихся у них активов показывает, что у компании есть диверсифицированная корзина металлов и устойчивая крепкая цена на корзину металлов.

Ниже приведены выдержки из этого интервью.

Какой объем производства вы прогнозируете на год?

Наш план по объему производства рафинированных металлов на 2022 год составляет от 3,7 млн до 3,9 млн унций МПГ. Мы планируем продать 3,7-3,9 млн унций МПГ. Наш план по производству металла в концентрате составляет от 3,9 млн до 4,3 млн унций МПГ, и мы планируем достичь себестоимости от 14 000 до 15 000 рэндов за унцию металлов платиновой группы, исходя из цены на нефть около $100 за баррель. Все планы рассчитаны с условием работы без сбоев в электроснабжении.

Какие факторы повлияли на ваши объемы производства?

В первом полугодии 2022 года мы в значительной степени смягчили производственные проблемы, связанные с Covid-19, уменьшили глобальные сбои в цепочках поставок, повысили надежность электроснабжения, а также решили ряд социальных и геополитических вопросов, чтобы добиться еще более высоких финансовых результатов, принимая во внимание рекордные результаты в первом полугодии 2021 года, когда мы переработали и продали большую часть запасов, накопленных во время реконструкции конвертерного цеха Anglo Converter Plant (ACP) в 2020 году. Наши результаты в первом полугодии этого года представляют собой более нормализованные уровни объемов продаж и, как следствие, EBITDA.

Цепочка поставок по-прежнему оказывает на нас влияние, а из-за поставки некондиционных материалов еще на два месяца затянулась реконструкция плавильного завода в Полокване, что заставило нас пересмотреть свои планы. Хотя это и вызвало разочарование, но это временная задержка производства рафинированных металлов, и проблема скорее связана со сроками выполнения, а не с потерями объемов производства.

Некоторые компании в последнее время фиксируют более низкие средние цены на металл. Какие у вас были цены в первом полугодии этого года?

У нас была устойчивая цена на корзину МПГ на уровне $2 671 за унцию, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений благодаря высоким фундаментальным показателям для МПГ. Мы по-прежнему сталкиваемся с давлением на цены на МПГ, но качество имеющихся у нас активов означает, что у нас есть диверсифицированная корзина металлов и устойчивая крепкая цена на корзину металлов.

Каков ваш прогноз цен на МПГ на оставшуюся часть года?

Прогнозируется, что на рынках МПГ избыток платины постепенно сместится в сторону дефицита из-за значительного увеличения спроса на платину, используемую в автомобильной промышленности, поскольку некоторое количество платины заменит палладий в бензиновых катализаторах. Скорее всего, будут излишки палладия, возникающие по противоположной причине, хотя в какой-то степени это будет зависеть от того, что произойдет в автомобильном производстве. Должен возникнуть дефицит родия после двух лет его избытка. В более долгосрочной перспективе мы воодушевлены той динамикой развития, которую мы наблюдаем в развитии водородной экономики: по мере того, как все больше стран объявляют о стратегиях, связанных с использованием водорода, увеличивается объем инвестиций, направленных на более широкую водородную инфраструктуру и увеличивается объем производства экологически чистого водорода, что позволит нам увидеть растущий спрос на МПГ в новых сегментах, таких как производство и хранение водорода, а также мобильность.

Как вы повышаете добавленную стоимость металлов, которые вы производите в Южной Африке?

Мы считаем, что горнодобывающая промышленность должна сыграть свою роль в решении экологических проблем создания мира с ограниченным выбросом углерода, продолжая при этом удовлетворять постоянно растущий спрос на свою продукцию. ЮАР является крупнейшим в мире производителем МПГ и местом сосредоточения большей части известных ресурсов МПГ. Металлы, которые мы добываем, открывают широкие возможности для экономического развития, включая создание новых рабочих мест и развитие сектора МПГ, а также способствуют достижению целей Южной Африки по декарбонизации.

Мы стремимся превратить имеющиеся у нас конкурентные преимущества в реальную экономическую деятельность.

Мы проделываем значительную работу в этой области благодаря нашим инвестициям и партнерским отношениям, направленным на создание «Водородной долины» в Южной Африке, на инвестиции в возобновляемые источники энергии и в технологические разработки, такие как карьерный самосвал на водородном топливе, который в настоящее время используется на руднике Могалаквена (Mogalakwena).

Мы продолжаем вкладывать значительные средства в водородную экономику и применяем дифференцированный подход к этому. Этот подход не уникален для водорода и используется для всех мероприятий по развитию рынка. Развитие рынка сегодня сосредоточено на трех основных темах: 1) МПГ в рамках перехода к «зеленой» энергии, 2) МПГ для повседневной жизни и 3) МПГ для создания богатства/значительных предметов роскоши и инвестиций:

- Инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки для создания новых проектов, которые потенциально могут быть преобразованы в коммерчески жизнеспособные технологии и предприятия.

- Наращивание капитала роста за счет наших инвестиций, а также через венчурный фонд AP Ventures, ориентированный на МПГ.

- Привлечение дополнительных инвестиционных партнеров.

- Обеспечение коммерческого сотрудничества за счет использования наших сетей и опыта для ускорения внедрения соответствующих технологий и продуктов.

Ожидается, что «зеленый» водород, производимый электролизерами с платиновыми протонообменными мембранами, позволит сократить глобальные выбросы углекислого газа. Как вы участвуете в «зеленой» водородной экономике?

Водород играет важную и широкомасштабную системную роль в достижении низкоуглеродного будущего, включая его использование в транспортном секторе, для производства тепловой энергии, в энергетике, промышленных процессах, а также в качестве энергоносителя и накопителя, что позволит развивать системы по производству электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии.

Для производства «зеленого» водорода необходимо использовать возобновляемую энергию. Поэтому наше внимание сосредоточено не только на водородной части уравнения, но и на инвестициях в возобновляемые источники энергии, которые позволят нам производить экологически чистый водород.

В марте Anglo American объявила о партнерстве с EDF Renewables для совместной работы над развитием региональной экосистемы возобновляемых источников энергии в Южной Африке, чтобы к 2030 году обеспечить постоянное круглосуточное снабжение наших предприятий возобновляемой энергией. Инициатива основана на огромном природном потенциале возобновляемых источников энергии в Южной Африке и потребует строительства сети солнечных и ветряных электростанций на ее территории и за ее пределами, а также гидроаккумулирующих систем.

Мы по-прежнему являемся основным инвестором AP Ventures - фонда, ориентированного на МПГ, существующий портфель которого ориентирован преимущественно на «зеленую» водородную экономику.

Помимо этого, мы сосредоточены не только на водороде, мы также инвестируем в другие технологические разработки, например, через компанию Lion Battery Technologies, которая работает над областями применения, требующими использования МПГ в аккумуляторах.

Что вы делаете для сохранения окружающей среды?

Один из наших стратегических приоритетов в Anglo American Platinum - стать лидером в ESG (environment, social and governance, экологических, социальных и управленческих вопросах). Для достижения этого, наша стратегия заключается в полной реализации трех основных направлений нашего плана устойчивой добычи полезных ископаемых путем:

- Развития доверия к компании, выступающей в качестве корпоративного лидера, а также обеспечение этических цепочек создания стоимости и повышение ответственности перед сообществами, с которыми мы работаем;

- Обеспечения процветания местного населения благодаря укреплению его здоровья, повышения качества образования, занятости и с помощью других возможностей; а также

- Поддержания здоровой окружающей среды путем создания безводных, углеродно-нейтральных рудников и достижения положительных результатов в отношении биоразнообразия.

Наш проект nuGen™, например, ориентирован на комплексную интегрированную систему производства «зеленого» водорода, заправки и транспортировки, разработанную Anglo American в сотрудничестве с различными сторонними партнерами. В этом году компания nuGen™ запустила свою пилотную инициативу - крупнейший в мире карьерный самосвал ультра-класса с водородным двигателем, способный работать с полной нагрузкой (510 т = 290 т полезной нагрузки + 220 т в порожнем состоянии) в реальных шахтных условиях на руднике Могалаквена в провинции Лимпопо. После испытания Anglo American планирует поэтапно внедрять эту технологию в наш глобальный парк, состоящий примерно из 400 самосвалов.

Поскольку на долю наших самосвалов приходится до 80 % выбросов дизельного топлива на наших объектах, эта технология внесет значительный вклад в выполнение наших обязательств по достижению углеродной нейтральности. Помимо преимуществ, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, водородные комплексы для самосвалов на наших объектах могут служить местными и региональными центрами для развивающейся водородной экономики в Южной Африке и за ее пределами.

Помимо этого, следует признать ценность и дефицит природных ресурсов нашей страны, особенно энергии и воды. Наша приверженность охране окружающей среды выходит за рамки этого и включает в себя соблюдение природоохранного законодательства, наш подход к изменению климата, использованию энергии, воды и воздуха, включая ответственное управление земельными ресурсами и прекращение производства.

В рамках инициативы «Водородной долины» мы сосредоточены на инициативах по декарбонизации, которые выходят за рамки наших объектов, где мы сосредоточены на создании экологически чистых энергетических решений для транспорта, таких как первый водородный грузовой коридор в стране, а также использование водорода и топливных элементов для промышленного применения и внутри помещений.

Насколько вы обеспокоены безопасностью условий работы ваших работников и каковы ваши показатели по технике безопасности в этом году?

Вопросы соблюдения техники безопасности, охрана здоровья и благополучие наших сотрудников являются нашими главными ценностями. Наши надежные стратегии в области охраны здоровья и обеспечения безопасности лежат в основе наших ведущих мер по борьбе с инфекционным коронавирусным заболеванием (Covid-19) на всех наших предприятиях и нашей неизменной направленности на устранение смертельных случаев за счет снижения (и, в конечном итоге, сведения к нулю) травм на рабочем месте, а также смягчения любых неблагоприятных воздействий на здоровье человека. Мы стремимся постоянно создавать и прививать корпоративную и отраслевую культуру, которая защищает людей от причинения вреда, улучшает охрану их здоровья и повышает благополучие.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished