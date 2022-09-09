Новости

Компания Si6 Metals обнаружила возможные месторождения сульфида никеля в Ботсване

Компания Si6 Metals сообщила, что пробы почвы, взятые на месторождениях Майбеле Ист (Maibele East) и Машамбе (Mashambe) в Ботсване, показали высокие уровни содержания меди, цинка и никеля, что указывает на возможные залежи сульфида никеля...

Сегодня

Бриллианты: новые возможности для российских частных инвесторов

На полях Московского финансового форума прошла специальная сессия «Бриллианты как инвестиционный инструмент». Дискуссия с участием руководства Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, компании АЛРОСА и ведущих коммерческих банков стала...

09 сентября 2022

Компания Botswana Diamonds выпустила новые обыкновенные акции для увеличения оборотного капитала

Компания Botswana Diamonds выпустила 47 млн обыкновенных акций по 0,0025 фунта стерлингов каждая при цене реализации 0,6 пенса за новую акцию. Компания сообщила, что выручка в размере 282 000 фунтов стерлингов будет использована для увеличения оборотного...

09 сентября 2022

Kruger Diamond Traders проведет алмазный тендер в DMCC

24-29 сентября 2022 года Kruger Diamond Traders проведет свой первый тендер в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC). Также компания решила открыть вторую тендерную компанию в DMCC.  Kruger Diamond...

09 сентября 2022

IDC профинансирует 43,75% затрат на предварительную подготовку к созданию компании Okiep Mining в ЮАР

Корпорация промышленного развития ЮАР Industrial Development Corporation (IDC) заключила сделку с компанией Orion Minerals, занимающейся добычей меди, о финансировании 43,75% предварительных затрат на проект по созданию компании Okiep Mining...

09 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Сегодня
Эксклюзив
ellen_joncheere_xx.pngОб истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.

Расскажите, пожалуйста, об истории премии HRD Design Awards.

Это будет 18-й сезон премии HRD Design Awards. Но истоки конкурса восходят к 1984 году. Тогда она называлась «Премия Высшего совета по бриллиантам Антверпена» и была ориентирована на продвижение бриллиантов в Бельгии.

Только с 2003 года было решено поднять состязание на международный уровень. Это было разумное решение, потому что оно внезапно дало нам гораздо более широкую платформу и возможность налаживать международные связи. Состязание также стало крупнейшим конкурсом дизайна. В нашем последнем сезоне участвовали более 800 конкурсантов, и их число постоянно растет.

С какой целью были расширены номинации конкурса?

Мы хотели предоставить больше возможностей молодым дизайнерам. Мы действительно хотим приложить усилия, чтобы дать возможность тем дизайнерам, которые еще не знают о конкурсе, принять участие и сделать это в большем количестве категорий.

Кто войдет в состав жюри?

Состав жюри будет объявлен 11 сентября на ювелирной выставке-продаже VINCENZAORO в итальянском городе Виченца. У нас есть несколько известных имен, которые представляют ювелирную индустрию.

Сколько заявителей и из каких стран уже представили свои работы?

У нас, конечно, хорошая репутация в Азии и Европе, но к нам поступают заявки из более чем 38 стран. В этом сезоне мы действительно хотим приветствовать больше заявок из США и Африки. Они недопредставлены на конкурсе, вот почему мы очень усердно работаем над привлечением дизайнерских школ, подключая к этому авторитетных персон на местном уровне и наших клиентов и партнеров - чтобы привлечь этих молодых и инновационных дизайнеров.

Вот почему так важно донести мысль о том, что у нас есть фантастическая возможность для молодых людей создать ювелирное изделие, увидеть, как оно воплощается в жизнь, и благодаря нашему сообществу продемонстрировать его лидерам ювелирной индустрии в Италии и во всем мире. На данный момент регистрацию уже оформили тысяча человек, так что это уже рекордный год.

Но мы хотим быть более амбициозными и собрать не менее 2500 участников.

Есть ли среди них дизайнеры из постсоветских стран, Африки и Латинской Америки?

У нас есть заявки из ЮАР, Бразилии, Колумбии, Венгрии ... Нам очень повезло, что у нас такая разнообразная группа людей, и моя цель - расширять ее все больше и больше. Дизайн ювелирных изделий часто связан с культурой и ценностями.

У бразильского дизайнера совсем другое восприятие мира, чем у азиатского дизайнера. То, как они интерпретируют такую тему, как “Мир”, даст/породит совсем другие результаты, и в этом сила нашей инициативы. Мир - эклектичное место: дизайнеры воплощают свой опыт в индивидуальный художественный взгляд-интерпретацию. Это дает вам представление о разных культурах и объединяет нас. Это помогает нам лучше понимать друг друга. В этом истинная сила сообщества молодых дизайнеров ювелирных изделий.

Насколько популярна в наши дни профессия ювелира?

Мы живем во времена, когда творчество является нормой. Наше молодое поколение знает, как выразить себя, и они любят творить. Таким образом, мы видим, как многие молодые люди, не обязательно имеющие формальное дизайнерское образование, открывают свои собственные ателье. Но дизайн ювелирных изделий - это дорогостоящий бизнес.

Например, начинающему дизайнеру практически невозможно работать с бриллиантами. Стоимость просто слишком высока, чтобы они могли себе это позволить. Вот почему я запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру.

Было бы большой ошибкой для нашей отрасли, если бы молодые умы перестали проектировать или им пришлось бы ограничивать себя в своем творчестве. «Новая кровь» необходима для инноваций в нашей отрасли, поэтому я хочу принять этот вызов и поддержать их. Считаю своей обязанностью поддержать это.

Какие награды ждут победителей и финалистов конкурса?

Самая большая награда, помимо того, что вы видите, - как ваш дизайн воплощается в жизнь, когда вы выигрываете в одной из категорий. Это то, что вы представляете свое творение лучшим специалистам отрасли на выставке Vicenzaoro в Италии.

Кроме того, я твердо верю в создание глобального сообщества, где мы, лаборатория HRD Antwerp, станем платформой для поддержки этих молодых умов в построении их карьеры и продвижении ювелирных дизайнов, как мы будем это делать на Vicenzaoro и по всему миру.

Какое значение имеют участие и победы в конкурсе в жизни молодых дизайнеров?

Это может изменить всю жизнь. Очевидно, что это единственная в жизни возможность начать свою деятельность в отрасли или создать свой собственный бренд. Связи, которые вы наладите на этом мероприятии, обратная связь, которую вы получите, бесценны. Они имеют первостепенное значение и помогут вам сделать карьеру на фундаменте вашего пристрастия.

Алекс Шишло для Rough&Polished

Версия для печати