Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.

Расскажите, пожалуйста, об истории премии HRD Design Awards.

Это будет 18-й сезон премии HRD Design Awards. Но истоки конкурса восходят к 1984 году. Тогда она называлась «Премия Высшего совета по бриллиантам Антверпена» и была ориентирована на продвижение бриллиантов в Бельгии.

Только с 2003 года было решено поднять состязание на международный уровень. Это было разумное решение, потому что оно внезапно дало нам гораздо более широкую платформу и возможность налаживать международные связи. Состязание также стало крупнейшим конкурсом дизайна. В нашем последнем сезоне участвовали более 800 конкурсантов, и их число постоянно растет.

С какой целью были расширены номинации конкурса?

Мы хотели предоставить больше возможностей молодым дизайнерам. Мы действительно хотим приложить усилия, чтобы дать возможность тем дизайнерам, которые еще не знают о конкурсе, принять участие и сделать это в большем количестве категорий.

Кто войдет в состав жюри?

Состав жюри будет объявлен 11 сентября на ювелирной выставке-продаже VINCENZAORO в итальянском городе Виченца. У нас есть несколько известных имен, которые представляют ювелирную индустрию.

Сколько заявителей и из каких стран уже представили свои работы?

У нас, конечно, хорошая репутация в Азии и Европе, но к нам поступают заявки из более чем 38 стран. В этом сезоне мы действительно хотим приветствовать больше заявок из США и Африки. Они недопредставлены на конкурсе, вот почему мы очень усердно работаем над привлечением дизайнерских школ, подключая к этому авторитетных персон на местном уровне и наших клиентов и партнеров - чтобы привлечь этих молодых и инновационных дизайнеров.

Вот почему так важно донести мысль о том, что у нас есть фантастическая возможность для молодых людей создать ювелирное изделие, увидеть, как оно воплощается в жизнь, и благодаря нашему сообществу продемонстрировать его лидерам ювелирной индустрии в Италии и во всем мире. На данный момент регистрацию уже оформили тысяча человек, так что это уже рекордный год.

Но мы хотим быть более амбициозными и собрать не менее 2500 участников.

Есть ли среди них дизайнеры из постсоветских стран, Африки и Латинской Америки?

У нас есть заявки из ЮАР, Бразилии, Колумбии, Венгрии ... Нам очень повезло, что у нас такая разнообразная группа людей, и моя цель - расширять ее все больше и больше. Дизайн ювелирных изделий часто связан с культурой и ценностями.

У бразильского дизайнера совсем другое восприятие мира, чем у азиатского дизайнера. То, как они интерпретируют такую тему, как “Мир”, даст/породит совсем другие результаты, и в этом сила нашей инициативы. Мир - эклектичное место: дизайнеры воплощают свой опыт в индивидуальный художественный взгляд-интерпретацию. Это дает вам представление о разных культурах и объединяет нас. Это помогает нам лучше понимать друг друга. В этом истинная сила сообщества молодых дизайнеров ювелирных изделий.

Насколько популярна в наши дни профессия ювелира?

Мы живем во времена, когда творчество является нормой. Наше молодое поколение знает, как выразить себя, и они любят творить. Таким образом, мы видим, как многие молодые люди, не обязательно имеющие формальное дизайнерское образование, открывают свои собственные ателье. Но дизайн ювелирных изделий - это дорогостоящий бизнес.

Например, начинающему дизайнеру практически невозможно работать с бриллиантами. Стоимость просто слишком высока, чтобы они могли себе это позволить. Вот почему я запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру.

Было бы большой ошибкой для нашей отрасли, если бы молодые умы перестали проектировать или им пришлось бы ограничивать себя в своем творчестве. «Новая кровь» необходима для инноваций в нашей отрасли, поэтому я хочу принять этот вызов и поддержать их. Считаю своей обязанностью поддержать это.

Какие награды ждут победителей и финалистов конкурса?

Самая большая награда, помимо того, что вы видите, - как ваш дизайн воплощается в жизнь, когда вы выигрываете в одной из категорий. Это то, что вы представляете свое творение лучшим специалистам отрасли на выставке Vicenzaoro в Италии.

Кроме того, я твердо верю в создание глобального сообщества, где мы, лаборатория HRD Antwerp, станем платформой для поддержки этих молодых умов в построении их карьеры и продвижении ювелирных дизайнов, как мы будем это делать на Vicenzaoro и по всему миру.

Какое значение имеют участие и победы в конкурсе в жизни молодых дизайнеров?

Это может изменить всю жизнь. Очевидно, что это единственная в жизни возможность начать свою деятельность в отрасли или создать свой собственный бренд. Связи, которые вы наладите на этом мероприятии, обратная связь, которую вы получите, бесценны. Они имеют первостепенное значение и помогут вам сделать карьеру на фундаменте вашего пристрастия.

Алекс Шишло для Rough&Polished