Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей!

В начале семидесятых годов прошлого столетия старшие братья Гханшьяма переехали в Сурат и занялись бриллиантами. Гханшьям, не имевший интереса к продолжению учебы, в 1989 году решил оставить ее и пойти по стопам своих старших братьев в сфере производства бриллиантов. В течение следующих 2 лет он работал день и ночь и овладел тонкостями производства и торговли бриллиантами.

Затем, во главе со своим старшим братом Савджибхаем (Savjibhai) Дхолакией, в 1992 году они основали компанию «Hari Krishna Exports». С тех пор компания не оглядывалась назад, начав с оборота в $20 000 в 1992 году и достигнув колоссального оборота в $1,5 млрд в 2022 году.

В 2005 году у Гханшьяма Дхолакии возникла идея запустить свой розничный бренд KISNA на внутреннем индийском рынке ювелирных изделий с бриллиантами, который в настоящее время представлен более чем в 3 300 магазинах по всей Индии.

В настоящее время Hari Krishna Exports связана со всеми крупнейшими алмазодобывающими компаниями мира и экспортирует бриллианты в 81 страну мира. За последние 30 лет компания преобразовалась и адаптировалась к изменяющимся тенденциям в отрасли, чтобы оставаться конкурентоспособной.

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Гханшьям Дхолакия, гордясь достижениями компании, говорит о планах на будущее, стремлении расширить деятельность и расти по мере появления возможностей...

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Hari Krishna Exports (HK) достигла больших результатов за эти 30 лет существования компании. Не могли бы вы рассказать о пути и достижениях вашей компании за эти годы?

У нас есть богатое наследие, охватывающее более трех десятилетий работы в алмазной отрасли, и сегодня, по милости Божьей, Hari Krishna Exports является ведущим производителем бриллиантов в Индии.

Начало нашего пути было скромным. Мы основали Hari Krishna Exports в 1992 году как небольшое предприятие по огранке и полировке бриллиантов в Сурате.

Все крупные рудники являются официальными поставщиками алмазного сырья для Hari Krishna Exports.

В 2005 году мы запустили бренд KISNA, который является ведущим розничным продавцом ювелирных изделий в Индии благодаря большому доверию наших клиентов.

Наши бриллианты экспортируются более чем в 80 стран, включая несколько розничных сетей в США, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии.

Компания сертифицирована Советом по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и за 18 лет была удостоена 22 наград, присуждаемых Индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Мы благодарны семейству компаний Hari Krishna Exports за все, чего мы достигли за эти годы.

Поскольку Hari Krishna Exports занимается производством бриллиантов, а также ювелирных изделий с ними, расскажите нам об обоих предприятиях с точки зрения обслуживания как международного, так и внутреннего рынка?

Будь то международный или внутренний рынок, краеугольными камнями нашего ассортимента являются опыт и точность. Каждый бриллиант, продаваемый Hari Krishna Exports, подтверждается внутренним сертификатом оценки «Faith» (Доверие) и сторонними сертификатами от ведущих организаций, таких как Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) и Национальный центр исследования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC).

Благодаря послепродажному обслуживанию и нашей системе, удобной для клиентов, 75% нашего бизнеса приходится на постоянных клиентов.

KISNA является флагманским брендом ювелирных украшений с бриллиантами, запущенным компанией H. K. Jewels, входящей в состав Hari Krishna Group. Наше внимание к деталям, инновационный подход и высокое качество изготовления принесли нам множество наград, от премии Brand of the Year Award (Бренд года) до награды Paramparik Jewellery of the Year (Традиционные ювелирные изделия года).

Начиная со скромных результатов, сейчас компания имеет более 3 500 физических магазинов в 29 штатах и ​​400 городах страны. У бренда KISNA свыше 2 000 уникальных дизайнов украшений с бриллиантами, представленных на официальном сайте и в реальных магазинах. Благодаря нашей мощной сети дистрибьюторов и розничных продавцов мы проложили путь к сердцу всех наших клиентов.

Помимо De Beers и АЛРОСА, откуда вы получаете необходимое алмазное сырье? Повлияла ли на вашу компанию недавняя проблема дефицита алмазного сырья, связанная с геополитическими проблемами, и как вы справились с ситуацией?

Мы гордимся своей дальновидностью, но иногда, как вы упомянули, мы не можем контролировать ситуацию на рынке из-за геополитических проблем и экологических ограничений.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы покупаем алмазы на открытых торгах и на вторичном рынке.

В какие страны мира вы в настоящее время экспортируете бриллианты и ювелирные изделия? Какие другие международные рынки, по вашему мнению, имеют хороший потенциал для экспорта ювелирных изделий из Индии?

Наша компания имеет лояльную базу клиентов, которым мы экспортируем наши превосходные ювелирные изделия, включая США, Канаду, Австралию, ОАЭ, а также экспортируем во Францию, Данию, Швейцарию, Австрию и во многие другие страны.

В целом, мы присутствуем более чем в 80 странах мира, и за эти годы повсюду выросло доверие к нам.

Мы очень хотим выйти на еще неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами, чтобы раскрыть их потенциал и расширить наше глобальное присутствие. Если бы у нас была подходящая возможность, мы, безусловно, пошли бы дальше и изучали бы другие возможности.

Каковы ваши предложения по увеличению спроса на бриллианты и ювелирные изделия на переполненном внутреннем рынке, любящем золотые украшения?

Это правда, что традиционно спрос на золотые украшения в Индии был значительным. Но было бы неправильно говорить, что спрос на золото отрицательно влияет на спрос на бриллианты.

Они оба имеют крупные рынки и соответствующих клиентов. Изделиям из золота миллениалы сейчас предпочитают украшения с бриллиантами. Выбор меняется, особенно среди молодого поколения.

Мы используем возможности социальных сетей для расширения нашего охвата, энергично продвигая товар на всех платформах, а также используем другие каналы.

В заключение можно сказать, что спрос на выращенные в лаборатории бриллианты и ювелирные изделия с ними растет как на международном, так и на внутреннем рынках. Считаете ли вы, что сектор синтетических бриллиантов является серьезным конкурентом для природных бриллиантов и ювелирных изделий с ними? Каково ваше мнение?

Мы считаем, что спрос на природные и на синтетические бриллианты на рынке существует параллельно.

В глобальном контексте мы считаем, что огромного населения, насчитывающего свыше 8 миллиардов человек, более чем достаточно для того, чтобы рынки природных бриллиантов и выращенных в лаборатории бриллиантов сосуществовали и росли одновременно.

Хочется добавить, что семейство компаний HK - это одна трудолюбивая команда. Я твердо верю в нашу способность продолжать расти и достигать новых высот.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished