Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам

по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними

Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета(Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением сектора выращенных в лаборатории бриллиантов (Lab Grown Diamond, LGD) и ювелирных изделий с ними, распространяя информацию о синтетических бриллиантах, а также помогая в обучении трейдеров, работающих в этом секторе.

Самостоятельный бизнесмен Шашикант Д. Шах является основателем и владельцем компании DM Gems, основанной в 2003 году. Уже на следующий год компания была назначена дистрибьютором компании Gemesis Cultured Diamonds (Gemesis Corp.) и вошла в мир выращенных в лаборатории бриллиантов.

Имея диплом в области коммерции, Шашикант Шах вошел в алмазную торговлю, открыв в 2003 году выставочный зал ювелирных изделий с бриллиантами исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывался назад.

В эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Шашикант Шах рассказывает о недавно завершившейся в Мумбаи выставке выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewellery Exhibition, LDJS), а также прогнозирует большое будущее для сектора синтетических бриллиантов во всем мире.

Ниже приводятся некоторые выдержки их интервью:

Как вы оцениваете вторую Выставку выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними Lab Grown Diamond & Jewellery Exhibition (LDJS 2022) с точки зрения посетителей, объема бизнеса, достигнутого на ней, и заказов, поступающих после выставки?

В этом году у нас был огромный отклик и более 11 000 посетителей со всей страны, а также из Дубая, Гонконга, США и Антверпена. Что касается бизнеса, было заключено много сделок и подписано много протоколов о намерениях с индийскими производителями, которые при правильном выполнении могут достичь общего объема бизнеса более 50 млрд.

Можете ли вы сказать приблизительное количество лабораторий по производству синтетических алмазов, а также подразделений по огранке и полировке в Индии в настоящее время? Каков объем производства в обоих этих видах предприятий?

Существует около 8-9 крупных производителей синтетических алмазов, а в процессе огранки и полировки задействованы сотни подразделений. В Индии, должно быть, производится более 150 тысяч каратов синтетических драгоценных камней, обрабатываемых и экспортируемых в основном в США, Гонконг, Дубай и т. д., а также более 200 тысяч каратов синтетических алмазов проходят обработку, включая импортные синтетические алмазы, и алмазы, выращенные в Индии.

Каков объем импорта выращенных в лаборатории алмазов и из каких стран? Какой объем выращенных в лаборатории бриллиантов экспортируется из Индии; и в какой стране существует основной спрос?

В прошлом году, в апреле 2021 года, общий импорт выращенных в лаборатории алмазов составил более $80 млн, и за тот же период в апреле 2022 года импорт выращенных в лаборатории алмазов составил более $100 млн; аналогичным образом, экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за апрель 2021 года составил $90 млн, а в апреле 2022 года экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил почти $150 млн. Основной спрос мы видим со стороны Соединенных Штатов Америки.

Какой процент этих бриллиантов потребляет индийский рынок? Какова нынешняя структура спроса на ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами в Индии?

Доля выращенных в лаборатории бриллиантов, потребляемых в Индии, в данный момент, слишком низкая по сравнению с экспортом, но действительно осведомленность о них растет, и со своей задачей отлично справляются новые ювелирные гиганты, занимающиеся выращенными в лаборатории бриллиантами, такие как Sonani Jewels, Bhanderi Lab Grown Diamonds, Maitri Lab Grown Diamonds, GoGreen Diamonds, Wonder Diamonds, Fiona Solitaire, Limelight и многие другие.

Сектор синтетических бриллиантов растет в Индии как на дрожжах. По сообщениям СМИ, Государственный банк Индии (State Bank of India) начал финансирование этого сектора. Что вы об этом думаете?

Лучше поздно, чем никогда. Это было необходимо, но я понимаю, что из-за пандемии финансирование было отложено почти на 2 года. Это большое благо, и оно поможет, поскольку мы все знаем, что первоначальные капитальные затраты огромные.

Какой будет в будущем тенденция для выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними во всем мире? Учитывая, что поколение Z также проявляет интерес к синтетическим бриллиантам и ювелирным изделиям с ними, видите ли вы сдвиг интереса от добытых из недр камней, учитывая разницу в цене? Каково ваше мнение?

Я пока не уверен по поводу сдвига интереса от природных бриллиантов, добытых из недр. Но если рассматривать синтетические бриллианты как новый продукт, люди действительно проявляют растущий интерес, поскольку выращенные в лаборатории бриллианты доступны по цене, и можно реализовать множество новых дизайнов, учитывая вкусы поколения Z, а также можно ориентироваться на огромную клиентскую базу.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished