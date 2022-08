De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году

De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды.

Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David Johnson) сказал Мэтью Ньяунгва (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished в эксклюзивном интервью, что De Beers может сыграть важную роль в выработке решений и внедрении передового опыта в своей цепочке поставок.

Он сказал, что корпорация активно управляет биоразнообразием и защищает виды, находящиеся под угрозой исчезновения, примерно на 500 000 гектаров охраняемых территорий на юге Африки, повторно интродуцировала популяцию буйволов в природном заповеднике Венеция Лимпопо и сотрудничает с National Geographic по оказанию помощи в защите критически важных исходных вод дельты р. Окаванго на юге Африки.

De Beers также инвестировала $2 млн в инновационную стартап-компанию Kelp Blue для финансирования пилотного проекта по посадке гигантских подводных массивов водорослей, первоначально у побережья Намибии.

Это должно помочь улавливать углекислый газ.

Джонсон сказал, что экологическая политика (Environmental Policy) компании De Beers и Стандарт планирования и управления жизненным циклом (Lifecycle Planning and Management Standard) требуют, чтобы все ее операции имели подробные планы закрытия с достаточным финансированием.

Он сказал, что они также регулярно пересматривают свои риски безопасности в рамках своего процесса управления операционными рисками, и их показатели безопасности постоянно пересматриваются.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Насколько вы обеспокоены вопросами сохранения биоразнообразия?

Биоразнообразие является основным направлением деятельности корпорации De Beers Group. Одна из наших 12 целей в области устойчивого развития Building Forever (Строим навсегда) на период до 2030 года предусматривает оказание положительного влияния на биоразнообразие. При добыче алмазов мы зависим от мира природы и влияем на него. Мы хотим помочь защитить природу и ее величественные творения, поэтому мы взяли на себя обязательство продемонстрировать достигнутый нами прогресс в области положительного воздействия на биоразнообразие к 2030 году.

Какие программы вы внедрили для сохранения окружающей среды?

Основные достижения в 2021 году в этой области включают следующее:

Запущено Okavango Eternal (Вечная Окаванго) - наше пятилетнее партнерство с National Geographic, направленное на защиту важнейших исходных вод дельты р. Окаванго на юге Африки.

Через партнерство получают поддержку еще восемь аспирантов, проводящие исследования в Ботсване, Намибии и Анголе.

Продолжается активное управление биоразнообразием и охрана исчезающих видов примерно на 500 000 гектаров охраняемых территорий в южной части Африки (известных как Алмазный путь (Diamond Route)).

В природный заповедник Венеция в провинции Лимпопо вновь интродуцирован буйвол, ключевой вид, который улучшает среду обитания для других пастбищных видов.

Что вы делаете, чтобы ваши предприятия стали углеродно-нейтральными?

Изменение климата является серьезной проблемой, стоящей перед всеми нами. Потребители, бренды и общество в целом ожидают более быстрых, глубоких действий и ощутимых результатов. Существует также осознание того, что каждый должен сыграть свою роль в переходе к углеродной нейтральности.

В De Beers Group мы признаем, что разделение этой ответственности является правильным решением как для будущего планеты, так и для долгосрочной экологической устойчивости нашего бизнеса. Мы также понимаем, что, будучи транснациональной компанией, работающей на всех этапах алмазопровода, от геологоразведки до розничной торговли, мы можем сыграть важную роль в выработке решений и внедрении передового опыта в нашей цепочке поставок.

Мы сосредоточены на стратегии «трех R» для достижения углеродной нейтральности в своей корпорации:

Снижение энергоемкости (Reduce) позволит нам повысить эффективность и использовать передовые технологии и цифровизацию для изменения способа добычи, сделав ее более эффективной, производительной и экологически устойчивой, в соответствии с программой FutureSmart Mining™, реализуемой в компании Anglo American.

Замена (Replace) ископаемого топлива и электроэнергии, получаемой за счет ископаемого топлива; замена топлива, используемого в наших грузовиках и судах, на экологически чистые альтернативные виды топлива и замена почти всей электроэнергии, получаемой за счет ископаемого топлива, с помощью разработки специальных ветряных и солнечных электростанций. Мы уже используем солнечную энергию на некоторых наших предприятиях в Индии и Великобритании, а страны на юге Африки, где мы работаем, идеально подходят для максимального использования этих источников возобновляемой энергии, поэтому мы будем сотрудничать с правительством и другими партнерами по реализации этих планов.

Прекращение (Remove) всех остальных выбросов углерода с помощью инновационных природосберегающих и технических решений.

Стать углеродно-нейтральной компанией - важная цель, стоящая перед De Beers Group. Мало того, что мы поставили один из самых ранних сроков для любой горнодобывающей компании - 2030 год, этот срок также становится еще более амбициозным из-за сложности, связанной с разработкой новых источников возобновляемой энергии в странах, где такой инфраструктуры в настоящее время не существует. Нам необходимо развивать эту инфраструктуру самостоятельно или работать с партнерами по ее развитию. При этом мы не только добиваемся прогресса в выполнении нашего обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2030 году, но также обеспечиваем рост инвестиций, создаем рабочие места и обеспечиваем дополнительные выгоды для местного населения, проживающего рядом с нашими предприятиями, поскольку мы поддерживаем принимающие нас страны в переходе к низкоуглеродному будущему.

Прогресс, достигнутый с момента запуска работы по достижению нашей цели, включает в себя:

Уменьшение:

- В 2021 году мы снизили энергоемкость на 11 % благодаря усилиям по сокращению выбросов углерода.

Замену:

- Мы разрабатываем солнечную электростанцию мощностью около 60 МВт на нашем руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке и активно изучаем возможность создания ветровой электростанции в Намибии. В настоящее время на стадии планирования находятся несколько других проектов ветровой и солнечной энергетики, в том числе в Ботсване. - Шесть наших производственных площадок в Великобритании и Индии оснащены панелями солнечных элементов. - Мы закупаем возобновляемую энергию для наших предприятий розничной торговли в Великобритании и США. - Мы сотрудничаем с Anglo American, чтобы изучить возможность использования самосвалов, работающих на водородном топливе, на подходящих рудниках, опробовав их на руднике Жваненг (Jwaneng).

Удаление:

- Мы инвестировали $2 млн в инновационную стартап-компанию Kelp Blue для финансирования пилотного проекта по посадке гигантского подводного массива водорослей, первоначально у побережья Намибии. Выращивание этих крупных морских водорослей представляет собой новаторское природосберегающее решение для борьбы с изменением климата, поскольку исследования показывают, что заросли водорослей улучшают состояние океана и могут поглощать CO2 со скоростью, намного больше, чем наземные леса.

Общий аспект

- Мы работали с Carbon Trust над разработкой подробной стратегии по сокращению выбросов «сферы охвата 3» (Scope 3) из нашей цепочки поставок и привлекаем наших партнеров по цепочке поставок для продвижения этой стратегии, опираясь на уже завершенное детальное планирование. - Мы также намерены установить научно обоснованные цели (Science Based Targets, SBTi) для наших выбросов сфер охвата (Scope) 1, 2 и 3.

Вы инвестировали $2 млн в Kelp Blue, новаторское подводное решение для улавливания углекислого газа. Как далеко вы продвинулись с этой инициативой?

Мы инвестировали $2 млн в инновационную стартап-компанию Kelp Blue для финансирования пилотного проекта по посадке гигантского подводного массива водорослей, первоначально у побережья Намибии. Выращивание этих крупных морских водорослей представляет собой новаторское природосберегающее решение для борьбы с изменением климата, поскольку исследования показывают, что заросли водорослей улучшают состояние океана и могут поглощать CO2 со скоростью, намного больше, чем наземные леса.

Хотя основное внимание в нашей компании по достижению углеродной нейтральности сосредоточено на сокращении и замене ископаемого топлива, потенциальные квоты на выброс углерода, полученные благодаря нашим инвестициям в Kelp Blue, помогут устранить оставшиеся выбросы от нашей деятельности, которые трудно сокращать.

Часть инвестиций будет направлена на разработку аккредитованной методологии для расчета способности водорослей поглощать углерод. Взамен, в случае успеха, De Beers Group будет иметь права на квоты на выброс углерода, полученные в результате работы Kelp Blue на этом начальном этапе. Кроме того, у нас будет право на преференциальный доступ к квотам на выброс углерода на будущих этапах работы.

Водоросли являются одним из самых быстрорастущих организмов на Земле, а также удивительно эффективным поглотителем углерода, постоянно удерживающим CO2. Исследования показали, что водоросли также помогают поддерживать морские экосистемы в нормальном состоянии, предоставляя пищу и убежище многим видам.

Помимо поддержки этого новаторского природосберегающего решения по улавливанию углерода, наши инвестиции помогут получить технические специальности и создать рабочие места в Намибии, что будет полезно для достижения наших целей в области обеспечения средств к существованию, обучения техническим специальностям и обеспечения образования.

Это захватывающий проект. Тем не менее он находится на ранней стадии, поэтому мы с нетерпением ждем результатов этого пилотного проекта.

Как далеко вы продвинулись в своей программе CarbonVault™, которая является новаторской исследовательской программой по улавливанию и хранению углерода?

Работа над нашим инновационным проектом CarbonVault™ по исследованию потенциала кимберлитовой породы по улавливанию углерода, проводимому в сотрудничестве с группой ученых канадских и австралийских университетов продолжалась в 2021 году, но проведению испытаний на месте помешал Covid-19. Поэтому программы исследований в 2021 году были сосредоточены на анализе образцов, собранных в ходе полевых испытаний, начатых в первом квартале 2020 года с использованием обработанного кимберлита с рудника Венеция. Эти эксперименты были разработаны для проверки физических, химических и биологических технологий повышения карбонизации минералов. Предварительные результаты свидетельствуют об эффективном улавливании углерода в ходе экспериментов. Планы по проведению крупномасштабного эксперимента по закачке дымовых газов с использованием отработанного кимберлита с рудника Гахчо Куэй (Gahcho Kué) в настоящее время отложены до тех пор, пока исследователи не получат более полное представление о реакционной способности отработанного кимберлита.

Что вы делаете для восстановления заброшенных алмазодобывающих районов?

Везде, где работает De Beers Group, мы хотим оставить положительное долговременное наследие как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения устойчивого будущего для местного населения. Мы знаем, что последствия закрытия рудников могут ощущаться на многих уровнях - от сокращения государственных доходов, поступающих от роялти и налогов, до потери рабочих мест и поступлений в местные сообщества. Поэтому мы начинаем планировать возможное закрытие рудника еще до того, как рудник открывается.

В соответствии с нашей Экологической политикой (Environmental Policy) и Стандартом планирования и управления жизненным циклом (Lifecycle Planning and Management Standard) требуется, чтобы все предприятия De Beers Group имели подробные планы по закрытию с достаточным финансированием. Наше планирование жизненного цикла основано на подходе «иерархии мер смягчения последствий» (mitigation hierarchy) на каждом этапе: сначала мы стремимся избежать воздействия нашей горнодобывающей деятельности на окружающую среду, а затем свести его к минимуму и, наконец, провести восстановительные работы. Планы по закрытию уточняются в течение всего срока эксплуатации и становятся все более подробными по мере того, как рудник достигает последних лет эксплуатации. Департамент выбытия активов в De Beers Group разрабатывает все планы по закрытию производств в соответствии с набором инструментов компании Anglo American по закрытию рудников (Mine Closure Toolbox).

Поскольку три наших рудника - Виктор (Victor) и Снэп Лейк (Snap Lake) в Канаде и рудник Вурспоэд (Voorspoed) в Южной Африке - находятся на разных стадиях закрытия, мы в настоящее время пересматриваем наш подход и задаемся вопросом: «Как можно внести вклад в изменение к лучшему для всех заинтересованных сторон, используя совместные усилия по планированию закрытия с учетом более широких потребностей и возможностей?»

Взаимодействие и участие заинтересованных сторон являются важной частью нашего процесса планирования закрытия, и мы гарантируем, что все местные участники могут с самого начала сообщать о проблемах и потенциальном воздействии или возможностях. При необходимости мы взаимодействуем с представителями местного населения на их родном языке через переводчиков и предоставляем документацию и визуальные средства на нескольких языках для обеспечения эффективного общения.

В 2020 году мы запустили нашу инициативу Новый подход к выбытию активов (Reimagining Asset Retirement) в партнерстве с рудником Даявик (Diavik), еще одной компании, принадлежащей алмазодобывающей компании, в Северо-Западных территориях Канады. Этот проект направлен на вовлечение заинтересованных сторон в процесс сотрудничества для изучения инновационных способов, с помощью которых закрытие рудников может принести пользу социально-экономическому развитию в настоящее время и в будущем. Мы хотим заглянуть «за рамки» предприятия и окружающего региона, работая с заинтересованными сторонами с целью согласования возможностей. Через наши рабочие группы мы надеемся поделиться уроками, извлеченными из опыта закрытия предприятий, внедрить нашу программу по передовым методам ведения бизнеса (Best Practices Principles, BPP), понять тенденции в сфере труда и вместе работать над созданием постоянного позитивного наследия в Северо-Западных территориях.

В 2021 году взаимодействие с владельцами доли началось с группы владельцев доли и правительств, в которую входили правительства и сообщества коренных народов, участники отрасли из числа северных и коренных народов, Йеллоунайф, территориальные и федеральные правительства, а также алмазодобывающие компании. Мы уже обсудили 40-50 идей по передаче земли для использования ее после завершения добычи полезных ископаемых и возможности для получения других доходов. И мы работаем над внедрением принципа закрытия рудников «от колыбели до колыбели» (cradle to cradle), сосредоточив внимание на будущем после прекращения добычи. Окончание горной добычи можно рассматривать как возможность для реализации новых инициатив. Примеры создания положительного социального воздействия от новых видов деятельности после добычи полезных ископаемых включают туристическую деревню Биг Хоул в центре Кимберли и важную селекционную работу, проводимую экологическим подразделением De Beers Group на фермах, прилегающих к действующим и закрытым рудникам корпорации De Beers Group.

Кратко о ходе восстановительных работ на предприятиях в процессе закрытия:

Рудник Вурспоэд - Кронстад, ЮАР

- В декабре 2018 года мы прекратили добычу на нашем руднике Вурспоэд, расположенном недалеко от г. Кронстада в Южной Африке. С тех пор мы провели детальное инженерно-техническое проектирование, чтобы разработать план устойчивого закрытия, который позволяет восстановить нашу алмазодобывающую и вспомогательную инфраструктуру экологически безопасным способом. В настоящее время завершены восстановительные работы на отвале шахтной пустой породы, включающие придание окончательной формы и нанесение плодородного слоя почвы и смесей семян. На руднике проведено восстановление 207 из 501 га нарушенной площади вокруг рудника. - Мы продолжаем разрабатывать вариант с карьерным озером, как это было предложено в заявке на получение экологического разрешения (Environmental Authorization, EA) алмазного рудника Вурспоэд, и в настоящее время оцениваем возможность создания плавучего заповедника для птиц, имитирующего природные болота. Это решение ограничит испарение и транспирацию, обеспечит среду обитания для диких птиц и улучшит качество воды. Также изучаются другие виды землепользования карьерного озера после закрытия.

Рудник Снэп Лейк - Северо-Западные территории, Канада

- Рудник Снэп Лейк прекратил свою работу в декабре 2015 года, и до начала 2022 года он находился в стадии расширенного ухода и технического обслуживания. Мы завершили технико-экономическое обоснование закрытия рудника. Окончательные планы по закрытию и рекультивации были представлены Совету по земельным и водным ресурсам долины Маккензи (Mackenzie Valley Land and Water Board, MVLWB) в сентябре 2020 года после того, как ранее в мае 2020 года MVLWB утвердил лицензию на закрытие водных ресурсов. Промежуточное утверждение окончательного плана закрытия и рекультивации (Final Closure and Reclamation Plan, FCRP) прошло в октябре 2021 года. - Назначен генеральный подрядчик для выполнения проекта по закрытию, а также создана группа по надзору со стороны собственника и офис управления проектом. В настоящее время рудник находится на пути к полному закрытию, один из наших партнеров по Соглашению о выгодах и льготах в результате воздействия осуществления проекта (Impact and benefits agreement, IBA) в качестве члена совместного предприятия предоставляет услуги генерального подрядчика для этих работ. В 2022 году мы рассчитываем передать участок генеральному подрядчику, начать снос и работу по восстановлению участка и получить полное одобрение от FCRP.

Рудник Виктор - провинция Северный Онтарио, Канада

- Несмотря на то, что рудник Виктор прекратил добычу в мае 2019 года, с 2015 года на руднике проводится постоянная работа по восстановлению. Восстановление шло стабильно, и к концу 2021 года были выполнены работы более чем на 40 % от общей площади растительного покрова. В конце 2020 года был назначен генеральный подрядчик, и с января 2021 года он руководит работами по закрытию рудника Виктор. - Подготовка зимней дороги к сезону 2022 года идет успешно, и ожидается еще одно успешное партнерство с коренным населением побережья залива Джеймс по строительству зимней дороги. Партнерство, действующее с разделением прибыли между коренным народом аттавапискат и компанией по сносу зданий в Онтарио - при содействии De Beers Group - планирует в 2022 году вывезти металлолом с производственной площадки для его транспортировки на рынок с целью перепродажи. - В дополнение к выполнению всех наших существующих обязательств, мы продолжаем тесно сотрудничать с местными властями, вождями и советами местных общин коренных народов для определения значимых существующих проектов социально-экономического развития.

Каковы ваши показатели по технике безопасности в этом году по сравнению с тем же периодом 2021 года?

Мы ежегодно открыто сообщаем данные по технике безопасности, но до сих пор мы обеспечивали высокие показатели по технике безопасности в 2022 году.

Какие меры вы приняли для минимизации травматизма сотрудников на производстве?

Во-первых, соблюдение требований по технике безопасности является нашей корпоративной задачей номер один. Мы учитываем все риски для людей и окружающей среды, особенно связанные с какой-либо деятельностью. Мы учитываем риски перед началом любой деятельности, даже если это означает остановку работы. Нулевой травматизм всегда является нашей целью.

В основе нашего подхода к вопросам техники безопасности лежит метод компании Anglo American по обеспечению промышленной безопасности, охране труда и защите окружающей среды (Safety, Health, Environment, SHE) и наш новаторский подход к обеспечению высокого уровня по технике безопасности Pioneering Brilliant Safety, введенный в 2020 году. Первый определяет наш системный подход к управлению рисками и возможностями, связанными с SHE, и его интеграцию с нашими бизнес-процессами.

У нашей корпорации есть политика устойчивого развития, а также стандарты и руководящие документы, которые закладывают основу для обеспечения высоких уровней соблюдения техники безопасности, лидерства и поведения во всей корпорации De Beers Group. Наша корпоративная рабочая группа по вопросам безопасности проводит встречи с целью обмена передовым опытом. Также была создана отдельная Рабочая группа по предотвращению смертельных случаев (Elimination of Fatalities, EoF) для проведения работы по сведению на нет числа смертельных случаев. Для осуществления надзора за этой работой наш Руководящий комитет по оперативной трансформации (Operational Transformation Steering Committee) также проводит ежемесячные встречи, и в них принимают участие различные управляющие директора и руководители старшего звена.

Кроме того, раз в два года мы проводим Саммит генеральных директоров по технике безопасности (CEO Safety Summit) для всех компаний, входящих в De Beers Group, под руководством генерального директора нашей корпорации Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Мы регулярно анализируем наши риски по технике безопасности в рамках нашего процесса управления операционными рисками, а наш подход и показатели по технике безопасности постоянно пересматриваются. Мы используем опережающие индикаторы для упреждающего выявления опасностей и определения рисков. Нашими основными рисками по технике безопасности являются следующие:

Транспорт - наземное мобильное оборудование и легковые автомобили и автобусы;

Изоляция линий электропитания и электроприборов - непреднамеренный контакт или воздействия источника электроэнергии, находящегося под напряжением;

Управление пожарными рисками - неконтролируемое воспламенение;

Склон карьера - Обрушение горной породы (на поверхности) и неустойчивость склона

Хранилища остатков - нестабильность и выход хранилища из строя.

Мы также помним о нашей ответственности за обеспечение безопасности на протяжении всей цепочки создания стоимости алмазов и бриллиантов. Мы активно взаимодействуем со всеми уровнями нашей цепочки поставок с целью обмена передовым опытом и стимулирования ответственного поведения на каждом этапе.

Новаторский подход к обеспечению высокого уровня по технике безопасности (Pioneering Brilliant Safety)

Концепции нашего подхода к обеспечению техники безопасности в корпорации были широко приняты, и значительно выросла ответственность по вопросам техники безопасности и осознание роли каждого в повышенной личной безопасности и безопасности своих коллег. Контроль за соблюдением мер безопасности - это действия человека, а не ответственность системы или технический контроль, и мы хотим, чтобы наши сотрудники считали себя самым важным звеном в обеспечении безопасности на наших рабочих местах, домах и местах проживания.

В 2021 году мы работали над внедрением нашей новой корпоративной системы по технике безопасности с помощью нашего новаторского подхода к безопасности Pioneering Brilliant Safety, который предназначен для того, чтобы двигаться за рамки нулевого травматизма и перейти к культуре, в которой наши сотрудники готовы реагировать на быстро меняющиеся риски. Обеспечение безопасности будет присуще всему, что мы делаем.

На этом пути основную роль играет наш новаторский подход Pioneering Brilliant Safety, включающий «4C»:

Культура (Culture) лидерства в нашем народе;

Компетентность (Competence) всех наших людей;

Повышение ценности (Cultivate value) у наших людей и с их помощью;

Связанность (Connectedness) наших людей и систем.

Новаторский подход Pioneering Brilliant Safety уже внедряется для принятия решений в ключевых проектах. Например, этот подход будет основным в стратегическом плане расширения наземных операций в Намибии, а рудник Венеция будет преобразован из карьера открытой разработки в подземный рудник на основе реализации подхода Pioneering Brilliant Safety. Этот подход также был продемонстрирован компанией Debmarine Namibia, которой присуждена награда за достижения в области техники безопасности за 2020 год. Мы используем Debmarine Namibia, чтобы показать достижения в области техники безопасности и продолжаем проводить апробацию новых инициатив.

Выход за рамки нулевого травматизма

Важным аспектом нашего подхода к обеспечению безопасности является предотвращение причинения вреда, выход за рамки нулевого травматизма (Beyond Zero). Мы хотим создать открытую и безопасную обстановку, в которой наши сотрудники могли бы сообщать об опасностях и инцидентах. Наш подход Beyond Zero затрагивает около 20 000 человек (сотрудников и подрядчиков) и выходит за пределы рабочего места, делает безопасность неотъемлемой частью нашего образа жизни, перенося ее в дома и сообщества. Только в одном примере, когда рабочие на одном объекте пригласили свои семьи на рудник посмотреть, где они работают, муж был поражен огромными размерами грузовиков, которыми его жена управляет каждый день, что дало ему новое представление о том, как она устает, и что ей нужна его поддержка дома.

Предотвращение несчастных случаев путем выявления опасностей

Наши люди превосходно отреагировали на свою ответственность за обеспечение безопасности. Это ясно видно из значительного уровня высоких потенциальных опасностей, о которых сообщается в рамках нашей работы по составлению отчета о рисках. В 2021 году было выявлено и устранено более 900 опасных случаев. Новая программа SafeSENTRY в настоящее время проходит пилотное тестирование в компаниях Debmarine Namibia и Namdeb, а ее внедрение на руднике Венеция запланировано на 2022 год. В рамках этой программы непосредственные исполнители работ берут на себя ответственность за поиск и выявление рисков на своем рабочем месте.

Признавая, что риски не являются статичными и что люди, находящиеся ближе всего к месту выполнения работы, лучше всего способны выявлять риски по мере их возникновения, программа SafeSENTRY внедряет динамическое управление рисками в повседневную рутину и берет на себя ответственность за выявление смертельных рисков непосредственно на участках работы. Подход оказался чрезвычайно успешным и выявил риски, которые раньше могли быть упущены из виду. Например, риск, выявленный при вождении легковых автомобилей и автобусов, привел к внедрению современных систем содействия управлению транспортным средством.

Предотвращение смертельных случаев

В 2021 году De Beers Group продолжила свое участие в программе Anglo American Group по предотвращению смертельных случаев (EoF). Она направлена на сведение на нет смертельных случаев на всех предприятиях корпорации. В течение 2021 года завершено 12 направлений работы. Остальные пять будут завершены в течение 2022 года.

