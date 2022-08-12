Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов

Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF),

FCRF

Мири Чен (Miri Chen), генеральный директоропытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать впять лет назад.

До того, как возглавить FCRF, Мири была руководителем бизнес-операций и начальником штаба в глобальных технологических компаниях. Тесное взаимодействие с высшими авторитетами в алмазной отрасли дало ей ценный опыт и вызвало у нее еще большее увлечение этой областью.

В настоящее время Мири возглавляет фонд, определяя его перспективы и стратегический план, развивая его динамичные продукты и услуги и предоставляя своим членам инновационные решения, повышающие профессионализм в области бриллиантов фантазийных цветов.

Мири не привыкать к участию и работе с корпоративным сообществом. Она имеет большой опыт в сфере внедрения социальной ответственности и волонтерства в благотворительных организациях в Израиле и по всему миру.

В FCRF ведение бизнеса и благотворительность идут рука об руку. Партнерство FCRF с Фондом Make-A-Wish Foundation (Загадай желание), которым фонд гордится, означает, что для вступления в члены фонда вносятся значительные пожертвования на осуществление мечты хронически больных детей. Мири объясняет: «Наше участие в Фонде Make-A-Wish представляет основные ценности FCRF. Бриллианты драгоценны, но нет ничего более ценного, чем делать что-то для других».

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished, Мири Чен рассказывает о FCRF, цветных бриллиантах и будущем фонда.

Расскажите о достижениях FCRF за последние несколько лет. Помимо обеспечения прозрачности, какие шаги были предприняты для сохранения доверия потребителей?

FCRF призван поддерживать всех, кто работает с бриллиантами фантазийных цветов, будь то ритейлеры, оптовые торговцы или алмазодобытчики. Мы даем им платформу, чтобы вдохновлять клиентов полной историей каждого природного камня фантазийного цвета.

В течение последних нескольких лет FCRF продолжал внимательно отслеживать колебания поведения бриллиантов фантазийных цветов на рынке. Десятки лидеров отрасли по всему миру предоставляют нам данные, которые лежат в основе нашего индекса ценообразования, инструмента определения редкости и объективных оценок.

Мы привносим необычные цвета в общественное сознание. В то время как модные инвестиции могут приходить и уходить, бриллианты фантазийных цветов представляют собой надежный класс активов, стабильный и пригодный для ношения. Деятельность фонда и публикации подтверждают это.

Каков текущий рынок цветных бриллиантов с точки зрения спроса по сравнению с бесцветными бриллиантами?

Спрос на бриллианты фантазийных цветов растет медленными, устойчивыми темпами, поскольку все больше любителей бриллиантов стремятся исследовать новые области в этой сфере. Главный фактор, влияющий на рост цен, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов, что противостоит спросу.

Рынок бриллиантов фантазийных цветов в последние годы оставался стабильным по сравнению с бесцветными бриллиантами, которые, как правило, переживают более экстремальные циклы спроса.

По вашему мнению, на каком потребительском рынке природные фантазийные цветные бриллианты наиболее популярны?

Мы не всегда можем определить конкретный потребительский рынок из-за частых путешествий многих состоятельных людей по миру. Хотя азиатский рынок продолжает проявлять постоянный интерес к бриллиантам фантазийных цветов, пандемия вызвала на этом рынке некоторые взлеты и падения. Некоторые знаменитости в последнее время также проявляют заметный интерес к бриллиантам фантазийных цветов, хотя они составляют небольшую группу.

Рынок США определенно лидирует с точки зрения спроса, а Европа занимает второе место. Как только Китай преодолеет нынешний локдаун, мы ожидаем, что значительная часть рынка переместится в эту часть мира.

Не могли бы вы коснуться «истории» цветных бриллиантов, когда и где они были впервые добыты и камни каких цветов?

Цветные бриллианты на протяжении многих лет были символом высокого статуса и королевской власти во многих странах. Индия, Австралия и Южная Африка являются известными источниками алмазов фантазийных цветов, а другие добываются на рудниках в Индонезии, Венесуэле, Бразилии и других странах. В Индии в шестом веке различным кастам разрешалось владеть и носить бриллианты определенного цвета.

Примером известного бриллианта является драгоценный камень Hope (Хоупа), фантазийный темно-серовато-синий бриллиант, известный своим редким темно-синим цветом, как у сапфира. Королевские особы 18-го и 19-го веков изображены с бриллиантом Hope, в том числе Людовик XV и королева Мария Луиза, жена Карла IV.

Более современным примером является бриллиант Williamson (Уильямсона), фантазийного розового цвета, который надела королева Елизавета II на свою коронацию в 1953 году.

Какова была структура спроса на цветные бриллианты в последние несколько десятилетий?

Хотя определение структуры спроса на определенный цвет может оказаться сложным делом, в этом году мы можем увидеть значительный рост спроса на крупные бриллианты фантазийного желтого цвета. В целом спрос на цветные бриллианты неуклонно растет. Они продолжают получать известность и популярность, в то время как их поставки в мире сокращаются. Закрытие в конце 2020 года рудника Аргайл (Argyle), на котором добывалось подавляющее большинство розовых алмазов в мире весом менее одного карата и, в основном, розовых алмазов категории «меле», несомненно, окажет влияние на отрасль на многие годы вперед.

Какие страны продемонстрировали хороший потенциал роста спроса на цветные бриллианты?

Традиционно спрос на цветные бриллианты исходит из Европы, США и Ближнего Востока. Последние десятилетия показали, что азиатские потребители проявляют интерес к камням необычного цвета, и их покупательская способность не показывает никаких признаков снижения, при этом лидируют Китай, Тайвань и Сингапур.

Как вы оцениваете цветные бриллианты в качестве хорошего инвестиционного инструмента? И кто основные инвесторы в мире?

Бриллианты фантазийных цветов завоевывают признание как стόящей инвестиции благодаря своей стабильности и редкости. Крупными глобальными инвесторами, как правило, являются состоятельные частные лица, которые также инвестируют в альтернативные классы активов, такие как предметы искусства, старинные часы, автомобили и вина. Они понимают ценность и редкость бриллиантов фантазийных цветов и стремятся владеть единственными в своем роде бриллиантами, которые позволяют сохранить богатство.

Трудно ли продать цветные бриллианты из-за их высокой цены? Каково общее мнение ваших покупателей?

Бриллианты фантазийных цветов, как предмет роскоши, на самом деле относительно легко продать. Трудность заключается в том, чтобы найти правильный канал для того, чтобы получить цену, на которую вы рассчитывали. Поэтому частные покупатели должны понимать свои возможности.

Аукционные дома являются наиболее доступной площадкой для продажи подержанных бриллиантов. Однако надо знать, что большинство покупателей, приходящих на эти аукционы, являются профессиональными оптовыми торговцами, стремящимися купить бриллиант фантазийного цвета по низкой цене (после уплаты 17-25% комиссии аукционному дому), которые затем проводят повторную огранку камня и перепродают его ритейлерам. Аукционная платформа - отличное место для людей, которые унаследовали бриллиант фантазийного цвета и не возражают получить за него низкую цену, или для тех, кому нужно быстро получить деньги. Между прочим, высокие рекордные цены, публикуемые аукционами, на самом деле намного ниже, чем цены, устанавливаемые ритейлерами за закрытыми дверями. Различия в качестве между камнями, которые поступают на аукцион, и камнями высокого качества, предлагаемыми ритейлерами, чаще всего являются причиной этого несоответствия. Те, кто хочет узнать больше об этом, могут ознакомиться с Анализом аукционов, проведенным FCRF (FCRF Auction Analysis).

Частным продавцам, желающим получить прибыль от своих бриллиантов фантазийного цвета, сначала нужно дождаться повышения цены, этот период обычно составляет 3-7 лет, а затем они могут продать их напрямую через хорошо зарекомендовавших себя ювелиров, специализирующихся на дорогостоящих ювелирных изделиях. Преимуществом этой торговой площадки является прямой доступ к частным коллекционерам, которые могут заплатить полную розничную цену. Недостатком является увеличение времени, которое продавцы должны ждать, чтобы продать свои камни, в которые они инвестировали.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished