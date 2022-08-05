«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем (Hitesh), он постоянно совершенствует Систему оценок Venus (Venus Grading System), а прозрачность, которую она предлагает нашим клиентам, стала предметом его пристального внимания.

Раджеш занялся этим вопросом, принимая активное участие в создании механизмов рационального ценообразования компании Venus Jewel, которые основаны на результатах, полученных с помощью Системы оценки Venus. Вместе эти системы отражают стремление Раджеша приносить пользу клиентам Venus Jewel, а также показывают приверженность компании инновациям. Он способен предвидеть, что завтрашние клиенты будут отличаться от сегодняшних, поэтому неустанно ищет возможности для инноваций и для того, чтобы сохранять актуальность для клиентов компании и их покупателей.

В этом эксклюзивном интервью, Раджеш Шах рассказывает о компании, которую он продолжает модернизировать и готовить к будущему, чтобы его клиенты могли эффективно конкурировать не только сегодня, но и в дальнейшем.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Не могли бы вы дать обзор модернизации и изменений компании Venus Jewel, произошедших за последние 5-6 лет с тех пор, как мы в последний раз разговаривали с вами?

Постоянное обновление является новым нормальным состоянием, поэтому Venus Jewel предлагает много «нового», сохраняя при этом наши основные принципы прозрачности, доверия и этики. С целью расширения нашего глобального присутствия мы недавно начали производство бриллиантов в Ботсване.

Кроме того, мы представили пару новых видеороликов, один предназначен для потребителей, а другой «Посмотри и почувствуй» (Look & Feel) - для ознакомления с внешним видом бриллианта. И то, и другое помогает нашим покупателям приобретать у нас с большей уверенностью, чем когда-либо раньше.

Мы представили нашим розничным партнерам технологию 3-Diam, которая более интерактивно представляет наши бриллианты конечному потребителю и позволяет им представить, как бриллиант будет выглядеть на руке.

Это также позволяет ритейлерам демонстрировать весь наш ассортимент, открывая ряд вариантов, которые могут быть предложены конечному потребителю.

Помимо того, что мы подняли мастерство изготовления на исключительный уровень, мы уделяем больше внимания крупным солитерам премиум-класса. В настоящее время у нас в складских запасах есть также бриллианты весом 30 и 50 каратов и выше.

Компания все еще использует Систему оценки Venus? И как обстоят дела с вашим онлайн-бизнесом B2B (бизнес для бизнеса), связанным с бриллиантами, сейчас, когда многие другие успели «заскочить в последний вагон»?

Да, Система оценки Venus (Venus Grading System®, VGS®) полезна для наших клиентов ввиду объема информации и прозрачности, которые она предлагает. VGS® помогает покупателю узнать множество подробностей о бриллианте, который он собирается приобрести, помогая ему принять решение о покупке. Более 20 параметров оценки для каждого бриллианта и их детализация до 400 подпараметров дает нашим покупателям непревзойденный уровень уверенности.

Внедрение новых параметров оценки, таких как эффект «галстука-бабочки» (Bow-Tie effect), эффект дробленого льда (Crushed-ice effect) и световые характеристики, подняло VGS® на новый уровень. VGS® стала для нас главным катализатором того, что в 1997 году мы стали первой компанией, начавшей продавать неоправленные бриллианты через Интернет. С тех пор доверие наших покупателей к нам, а также к онлайн-бизнесу, постоянно растет.

В последнее время наблюдается колебание цен на алмазы и бриллианты. Тем более после того, как геополитическая ситуация создала сложную атмосферу для индийского сектора производства бриллиантов. Как Venus Jewel справляется с трудными временами?

Да, спрос и предложение становятся все более неустойчивыми. Мы внимательно следим за тем, как развиваются рынки по всему миру. Мы считаем, что любовь к природным бриллиантам никуда не делась, и она пережила столетия изменения предпочтений потребителей. Конечно, это непростая задача - продолжать оправдывать ожидания потребителей, но это всегда мотивирует нас на ежедневное совершенствование.

Компании по производству бриллиантов думают только о дефиците алмазов и поиске поставщиков алмазного сырья. Откуда Venus получает необходимые алмазы, помимо регулярных поставок от крупных алмазодобывающих компаний?

Поставщики алмазного сырья постепенно становятся все более прозрачным и открытым рынком, что полезно для отрасли. Многие камни, которые раньше обычно продавались за закрытыми дверями, теперь доступны через тендеры и аукционы, в которых мы все чаще принимаем участие и добиваемся успеха.

Пандемия нанесла достаточно серьезный ущерб основным потребительским рынкам, таким как Китай и т. д. В последнее время появляются сообщения о спаде на потребительских рынках во всем мире, за исключением США в некоторой степени. Это является просто временным явлением? Каково ваше мнение о текущей ситуации?

Пандемия стала периодом, когда продажи упали не только в алмазной отрасли, но и во всем сегменте предметов роскоши.

Однако, поскольку наши покупатели уже привыкли к нашему удобному веб-сайту www.venusjewel.com и с легкостью покупали бриллианты, мы смогли быстро выйти из этого состояния. В июне и июле, как правило, отмечается снижение активности, но с приближением праздничного и свадебного сезонов, которые уже не за горами, мы чувствуем, что рынок начал набирать обороты и возвращаться к нормальной жизни. Поворотным моментом может стать Международная индийская ювелирная ярмарка (International India Jewellery Show, IIJS).

Сектор выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD) быстро расширяется, особенно в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта индийских бриллиантов. Вызывает ли это беспокойство, особенно с учетом того, что мелкие бриллианты и бриллианты категории «меле», похоже, пострадали от LGD с точки зрения конкурентоспособности цены?

В наши дни потребители больше, чем когда-либо, знают о выращенных в лаборатории бриллиантах, которые, вероятно, станут преобладающей частью сегмента бижутерии. Хотя динамика меняется, восприятие потребителя действительно отличается, когда дело доходит до покупки природного бриллианта.

Потребители считают природные бриллианты более подлинными, романтичными и тем, что заставляет их чувствовать себя по-особенному. Они видят в них вещи, которые несут обещание и являются подарком, обладают вечной ценностью, а также видят вещи, которые не входят в моду и не выходят из моды, и которые не являются причудой. Они предпочитают то, что является более значимым и подлинным.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished