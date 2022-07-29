Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательской способности потребителей

Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями и специализирующуюся на бриллиантах, а также бренд модной бижутерии Regina Monte Carlo, бренд Cecere Laboratories, специализирующийся на повседневных средствах лечебной косметики, и компанию Helix Pharma - производителя биофармацевтических препаратов.

Помимо бизнеса, Антонио Чечере занимается также многими другими видами деятельности, в том числе выступает в качестве лектора и делает публичные выступления, а также является основателем и вице-президентом Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange) - некоммерческой ассоциации, зарегистрированной в Княжестве Монако, предназначенной для обеспечения соблюдения Схемы сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme); президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange), некоммерческой ассоциации, зарегистрированной в Швейцарской Конфедерации, обеспечивающей соблюдение правил международной торговли; и также является председателем Diamonds Standards Organization (Организации по стандартам для бриллиантов), швейцарской неправительственной организации, которая защищает профессионалов и гарантирует клиентам этичные поставки бриллиантов.

Чечере регулярно выступает в университетах, таких как Миланский университет Бикокка, и на экономических форумах, например, The Wealth Forums и WealthPro Russia. Чечере был профессором Международного университета Монако (INSEEC).

В 2016 году Антонио Чечере получил Почетный диплом Международной полицейской ассоциации в Княжестве Монако за заслуги в области этической торговли бриллиантами. В прошлом Антонио Чечере занимал руководящие должности в компаниях Swarovski, Montblanc, Burberry, Bally и Babette Wasserman. Он специализируется на вопросах, связанных с оборотом, и имеет опыт работы с бриллиантами, предметами роскоши, ювелирными изделиями и часами, а также зарекомендовал себя в достижении коммерческого успеха на международных рынках, включая Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Азию, Китай и Японию.

В компании Swarovski в 2013 году Чечере разработал стратегию и возглавил команду, отвечавшую за самый быстрый оборот приобретенной компании, когда-либо зарегистрированный в Swarovski Group с 1895 года; в компании Montblanc в 2008 году Чечере занимался репозиционированием бренда и был награжден Montblanc, второй по величине компанией группы Richemont, за вклад в развитие бизнеса. В 2006 году Ее Королевское Высочество Соединенного Королевства наградила Антонио Чечере Королевской премией Великобритании за экспорт после того, как в течение четырех лет подряд он получал номинации от бренда Babette Wasserman Jewellery за услуги, оказанные отрасли, в частности за экспорт ювелирных изделий. В 2000 году Антонио Чечере работал над розничным имиджем Bally, чтобы репозиционировать бренд на рынке предметов роскоши после приобретения компанией Texas Pacific Group…

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished, можно ознакомиться с откровенными высказываниями Антонио Чечере о текущем состоянии мировой алмазной отрасли, высказанные им без каких-либо предубеждений.

Ниже приведены некоторые выдержки из интервью:

Какова текущая обстановка в области алмазной торговли?

Алмазный сектор переживает беспрецедентную ситуацию, и сегодня анализ политической, экономической, социальной и технологической ситуации, возможно, является наиболее полным инструментом для наблюдения за всеми переменными и для интерпретации стимулов.

Недавно в мировой динамике произошли изменения. Как, по вашему мнению, политические события повлияли на алмазную торговлю?

С политической точки зрения российско-украинский кризис неизбежно затронул мировые экономики; влияние на инфляцию не ограничивается регионом, как предполагалось при введении санкций, а быстро распространилось на рынки по всему миру.

Неспособность банков совершать сделки, а компаний торговать является первыми шагами к процессу деглобализации. Каскадный эффект - от энергии к товарам - распространяется по цепочкам поставок, вызывая перестройку целых отраслей.

Алмазная торговля страдает от нескольких ключевых компонентов: Россия является основным производителем алмазов, поэтому объем производства алмазов неизменно сокращается; укрепление доллара США отрицательно влияет на маржу трейдеров из стран, не использующих доллар США, таких как Европа; рост цен на золото увеличивает стоимость производства ювелирных изделий и снижает их доступность для потребителей; стремительный рост инфляции снижает покупательную способность потребителей, а отсутствие ликвидности снижает располагаемый доход.

Мировая алмазная отрасль процветает благодаря высоким показателям продаж ювелирных изделий и часов. Как вы оцениваете текущее состояние экономики, что касается потребительских рынков?

В этом году потребительский рынок США, поддерживаемый более высоким кредитованием по низким процентным ставкам, демонстрировал явные признаки роста, и это привело к увеличению глобальных объемов продаж ювелирных изделий после двух лет пандемии. В то же время более низкий объем производства бриллиантов за тот же период привел к росту цен на бриллианты, особенно на бриллианты меньшего размера.

Сейчас мы, возможно, вступаем в другой сценарий развития ситуации, начиная с недавних локдаунов в Китае, вызванных распространением волны нового штамма Covid-19, что снова привело к застою на китайском ювелирном рынке. Стоимость жизни теперь непременно будет расти из-за энергетического и товарного кризиса, а процентные ставки могут вырасти, что повлияет на ликвидность потребителей, в то время как продолжается рост инфляции. Все эти стимулы могут нанести вред продажам в ближайшие месяцы, и рынки потребителей ювелирных изделий могут сократиться.

С точки зрения социальной ответственности, каковы самые большие проблемы, с которыми сталкивается отрасль в настоящее время?

За последние два десятилетия этичные поставки бриллиантов стали прерогативой социально ответственного потребителя. Покупатели в большей степени понимают значение этического «следа» и при покупке ювелирных изделий в магазинах требуют от розничных продавцов его подтверждения.

Однако сегодня мы сталкиваемся с новой дилеммой, связанной с санкциями; есть лазейка, касающаяся алмазов «российского происхождения», которые продаются через Китай, проходят огранку и полировку в Индии и могут легально ввозиться в США в полном соответствии с санкциями. Алмазы, добытые в России, подвергаются существенной переработке, так как их огранка и полировка проводятся за границей, и поэтому они могут продаваться в полном соответствии с законодательством. Это возвращает нас к обсуждению обоснованности Схемы сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), ее роли в регулировании торговли алмазами в Африке и в обеспечении того, что определяет «бесконфликтный» алмаз.

Одной из основных тем, касающихся технологического прогресса в алмазной отрасли, помимо применения блокчейна, являются выращенные в лаборатории бриллианты. Каково ваше мнение?

Среднесрочная и долгосрочная стратегия Индии заключается в том, чтобы стать крупным игроком в этом сегменте так же, как они стали крупнейшими в огранке и полировке бриллиантов, используя природные алмазы.

Синтетические выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты находят свое место на рынке; цены стабилизируются, что делает этот продукт неконкурентоспособным с природными алмазами, добытыми из недр земли. В последнем годовом отчете Bain & Co. об алмазном секторе они оцениваются на уровне 14% по сравнению с ценами на природные бриллианты, что означает дальнейшее снижение стоимости по сравнению с 2020 годом, когда они оценивались на уровне 20%. Тем не менее, снижение стоимости в основном влияет на камни более низкого качества, в то время как цены на синтетические бриллианты более высокого качества остаются более стабильными. Пандемия могла также оказать влияние на этот процесс, однако я по-прежнему считаю, что эти товары не могут конкурировать с природными бриллиантами, поскольку они ориентированы на потребителей, которые не были клиентами, приобретающими природные бриллианты, - по причине доступности драгоценных камней или ввиду личных предпочтений.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished