Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки алмазов и разработки месторождений.

Он сказал, что ни одно другое африканское правительство не предоставило достаточных финансовых стимулов компаниям, занимающимся геологоразведкой алмазов.

Эта юниорная компания по геологоразведке алмазов в основном работает в Ботсване и Южной Африке.

Она также заинтересована в проведении геологоразведочных работ по поиску алмазов в Зимбабве.

Управляющий директор Botswana Diamonds также заявил, что компания планирует перейти от геологоразведки алмазов к их производству.

Кэмпбелл сказал, что они создадут коммерчески жизнеспособное предприятие в Южной Африке и Ботсване, если получат финансирование для приобретения алмазного рудника Гхагху (Ghaghoo) у компании Gem Diamonds.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Каков уровень финансирования работ по геологоразведке алмазов?

Финансирование проектов по геологоразведке и разработке алмазов остается сложным вопросом. Botswana Diamonds в настоящее время является единственной действующей юниорной компанией, занимающейся геологоразведкой алмазов и разработкой проектов в регионе южной Африки.

Как вам удается добывать средства для вашей геологоразведочной деятельности в Ботсване и Южной Африке?

Botswana Diamonds plc возникла, когда часть рудника AK6 (теперь рудник Карове (Karowe)), принадлежащего компании African Diamonds, была продана компании Lucara Diamond Inc, а геологоразведочные активы остались в Ботсване, так образовалась компании Botswana Diamonds.

Совет директоров и руководство компании являются крупными акционерами, и многие из наших акционеров являются преданными сторонниками Группы 162 (162 Group), возглавляемой доктором Джоном Тилингом (John Teeling), благодаря которому на протяжении длительного периода акционеры получали значительную прибыль.

Например, первоначальные акционеры African Diamonds plc добились 25-кратной окупаемости своих инвестиций.

Как правительства африканских стран поощряют геологоразведку алмазов?

Правительства могут обеспечить правовую определенность, простоту и финансовые стимулы в том, что касается геологоразведки и разработки месторождений. Что касается правовой определенности и простоты, Ботсвана является одним из выдающихся лидеров в Африке и в течение многих лет занимала первое место в этой области в ежегодном обзоре, составляемом Институтом Фрейзера (Fraser Institute).

К сожалению, ни одно африканское правительство не предоставило достаточных финансовых стимулов, таких как канадская схема Flow-Through Share (Сквозная доля), и, таким образом, более 95% инвестиций в проекты по геологоразведке и разработке алмазов поступают с финансовых рынков Великобритании, Канады или Австралии.

Помимо Ботсваны и ЮАР, какие еще африканские страны вы считаете весьма перспективными?

Очень перспективной страной мы считаем Зимбабве, но в настоящее время только четырем компаниям - ZCDC, АЛРОСА, Anjin и Rio Tinto Zimbabwe - разрешено работать в сфере геологоразведки и разработки алмазов в Зимбабве.

Насколько вы уверены в создании коммерчески жизнеспособного предприятия в Южной Африке?

Мы уверены, что наладим коммерчески жизнеспособную деятельность в Южной Африке, а если мы сможем получить финансирование для приобретения алмазного рудника Гхагху у Gem Diamonds Ltd, то это будет относиться и к Ботсване.

Как вы относитесь к заявлениям о том, что теперь вы больше сосредоточены на проектах в Южной Африке?

За последние пару лет, то есть во время распространения COVID, мы смогли частично продолжить полевые работы на проекте Торни-Ривер (Thorny River) в Южной Африке. Однако в Ботсване мы работали очень активно с корпоративной точки зрения, а именно, занимались приобретением Sekaka Diamonds Pty Ltd у компании Petra Diamonds Ltd; заключением с компаниями Diamexstrat и Burgundy Diamond Mining договора уступки доли участия в проекте по геологоразведке; истекшим условным приобретением рудника Гхагху у ​​Gem Diamonds Ltd и совсем недавним условным приобретением увеличенной доли в СП Maibwe.

Насколько вы оптимистичны в отношении превращения в производителя алмазов?

Botswana Diamonds всегда стремилась стать производителем алмазов.

Siseko Minerals, дочерняя компания Botswana Diamonds, увеличила свою долю в СП Maibwe после нескольких лет переговоров с ликвидаторами BCL Botswana. В чем уникальность этого алмазного СП?

Совместное предприятие Maibwe владеет одними из самых перспективных алмазных участков в Ботсване, расположенными на «последнем рубеже» разведки алмазов в Калахари в Ботсване.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished