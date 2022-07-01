«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский двор, которая искала поставщика 6-каратных бриллиантов грушевидной формы, и сделал телефонный звонок, который навсегда изменил его жизнь.

Фирме Garrard требовалось 80 бриллиантов грушевидной формы в течение двух недель, и Лейбиш Полнауэр сказал, что предоставит их, хотя у него не было собственных запасов. Он сдержал обещание, данное Garrard, и это многое говорит о его предприимчивости. Остальное, как говорится, уже история.

Сейчас, примерно четыре десятилетия спустя, Лейбиш Полнауэр, основатель и президент компании Leibish & Co, по-прежнему руководит своим предприятием, которое стремится стать ведущим поставщиком природных бриллиантов всех цветов, размеров и ценовых диапазонов.

Здесь, в интервью Rough&Polished, Лейбиш Полнауэр откровенно высказывает свое мнение об отрасли природных бриллиантов, а также о секторе выращенных в лаборатории камней.

Какова в настоящее время ситуация со спросом на природные высококачественные цветные бриллианты вашей компании? Учитывая нынешнюю глобальную геополитическую ситуацию, считаете ли вы, что спрос на природные алмазы остается таким же стабильным, как и в прежние времена?

Текущий спрос выше предложения.

Спрос на природные цветные бриллианты и их продажи выше, чем в прошлом году, и продажи компании Leibish тоже выросли.

Цветные бриллианты и коллекции ювелирных изделий становятся все более дорогими, какова ситуация со спросом и ценами на рынке США?

Спрос на розовые и желтые бриллианты очень высок, все розовые камни - особенно с рудника Аргайл (Argyle) - редки, и спрос, и цена на них очень высоки. Из желтых бриллиантов очень хорошо продаются камни коричневато-желтого цвета, FLY, YX, FY.

Фирменный стиль вашей компании известен во всем мире своей эксклюзивностью. Что нового в вашей компании, особенно в отношении цветных бриллиантов?

Наша программа «Создай свой собственный дизайн» пользуется спросом, а наши интернет-продажи ювелирных украшений с цветными бриллиантами и другими драгоценными камнями выросли на 100%.

Какова, по вашему мнению, текущая ситуация со спросом на высококачественные белые и цветные бриллианты в качестве инвестиционного инструмента?

Высококачественные «важные» бриллианты с чистотой IF и FL ускоряют продажи, и люди начинают рассматривать их как долгосрочные инвестиции.

Хотя выращенные в лаборатории цветные бриллианты относятся к другой категории камней, не могут ли они повлиять на продажи и спрос на природные цветные бриллианты?

Выращенные в лаборатории бриллианты — крупнейшая афера, которую когда-либо видела эта отрасль. Покупателей заманивают потратить немного меньше, чем на природный бриллиант, но в итоге они получают продукт, не имеющий стоимости при перепродаже.

Поскольку мы продаем только настоящие природные бриллианты, наши продажи растут. Лабораторные камни никак не влияет на нас.

Поскольку лабораторные бриллианты популярны среди представителей поколения Z (представители которого являются будущими потребителями), как это повлияет на спрос на природные бриллианты? Какое будущее вы видите для природных, добытых из недр земли бриллиантов?

Продажи лабораторный камней составляют менее 10% всего рынка. Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо.

Многие производители, а также розничные продавцы в настоящее время занимаются как природными бриллиантами, так и лабораторными. Как вы думаете, во что это выльется в дальнейшем?

Маржа от продаж лабораторных бриллиантов составляет 200%. Это побуждает ритейлеров продвигать их. Но через несколько лет эти появившиеся новые покупатели таких камней вернутся в магазины за тем, чтобы обменять их на лучшие, а им скажут, что их камни ничего не стоят.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished