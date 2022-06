Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни других категорий.

В эксклюзивном интервью он рассказал корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что цены на алмазы в целом оставались стабильными, поскольку к февралю отрасль была полностью обеспечена запасами, а также в связи с сезонным затишьем в отрасли.

Зимниски также сказал, что с конца мая торговля российской продукцией сократилась отчасти из-за трудностей с расчетами в долларах США, а также из-за того, что производители бриллиантов не решаются покупать, если их клиенты специально запрашивают нероссийскую продукцию.

Ниже приведены выдержки из интервью:

Каков ваш прогноз мировой добычи алмазов в этом году с учетом санкций, наложенных на АЛРОСА?

Я прогнозирую, что в этом году мировая добыча природных алмазов составит около 120 млн каратов. Думаю, что для компании АЛРОСА было бы разумно сократить добычу с учетом обстоятельств, поэтому полагаю, что добыча АЛРОСА будет ниже 34 млн каратов, которые она планировала ранее в этом году. В более долгосрочной перспективе мировое производство сократиться и останется в диапазоне 115-125 млн каратов в год до конца этого десятилетия. Для справки, по моим оценкам, не далее как в 2017 году добыча достигла 150 млн каратов, так что новый нормальный показатель намного ниже этого уровня.

Как повлияли санкции в отношении АЛРОСА на цены на алмазное сырье?

Некоторые категории сырья показали лучшие результаты в последние месяцы, в частности, мелкие драгоценные камни и камни околоювелирного качества (см. диаграмму ниже).

Цена на алмазное сырье по категориям со времени введения антироссийских санкций



Consolidated Market – Консолидированный рынок. 0.75-1.50ct Gem-Z – Камни 0,75-1.50 карата цвета Z. <0.42ct Near-gem – Камни <0,42 карата околоювелирные. <0.13ct Gem-Z – Камни <0,13 карата цвета Z. Indexed to value of 100 as of end-Sept 2021 - Стоимость по состоянию на конец сентября 2021 года взята за 100. As of Mid-May 2022 – По состоянию на середину мая 2022. First round of sanctions: Targeting primary market investment in ALROSA - Первый раунд санкций, нацеленный на первичный рынок инвестиций в АЛРОСА. Second round of sanctions: Targeting direct importation of Russian diamonds - Второй раунд санкций, нацеленный на прямой импорт российских алмазов и бриллиантов. Third round of sanctions: ALROSA placed on “Specially Designated Nationals” list – Третий раунд санкций: включение АЛРОСА в список «Лиц особых категорий».

In this analysis, all prices based on auction/tender market of exclusively non-Russian goods. “Consolidated market” includes diamonds of <0.13-carat to 9 carat of varying colors and qualities. Categories represented above are a proxy for those that have outperformed the consolidated market since U.S. sanctions on Russian diamonds were implemented. Notably, these tend to be categories that make up a significant percentage of Russian production. - В данном анализе все цены основаны на данных аукционного/тендерного рынка исключительно нероссийских товаров. «Консолидированный рынок» включает бриллианты от <0,13 карата до 9 каратов различных цветов и качества. Категории, указанные выше, представляют те, что превзошли по своим показателям консолидированный рынок после введения санкций США в отношении российских алмазов. Примечательно, что это, как правило, категории, составляющие значительную долю российской продукции.

Это категории, в рамках которых большой процент мировых поставок приходится на Россию, поэтому я думаю, что такое ценовое движение напрямую связано с санкциями. Однако в целом цены на алмазы остались стабильными, и цены не выросли так, как, например, на нефть и пшеницу. Я думаю, это связано с тем, что к февралю отрасль была полностью обеспечена продукцией, а учитывая сезонное отраслевое затишье, нехватка предложения еще не полностью отразилась на ценах.

Почему цены на алмазы не сильно меняются, несмотря на ограниченное предложение?

Я думаю, что это отчасти объясняется приведенным выше ответом, но также и потому, что сейчас на рынке много неопределенности, и не только со стороны предложения. Центральным банкам по всему миру приходится обуздывать огромные объемы ликвидности, предоставленные во время пандемии, и они должны делать это с большей срочностью, чем обычно, из-за многолетнего инфляционного давления. Это путь к стагфляции, которая невыгодна для потребителей и повлияет на расходы на ювелирные изделия. Мы, вероятно, уже находимся в рецессии в США. Я не думаю, что она будет сверхсерьезной, но мы ее обязательно почувствуем. Тем не менее настоящий экономический кризис вполне возможен, если что-то пойдет не так. Я не думаю, что это произойдет, но вероятность того, что это произойдет, намного выше, чем это было, скажем, три года назад. Итак, я думаю, что отрасль немного нервничает и, таким образом, осторожничает, и это правильно.

Каково влияние санкций на торговлю алмазами в России?

По сведениям моих знакомых в отрасли, торговля российскими товарами резко замедлилась, особенно с конца мая. Отчасти это связано с трудностями при оплате российских товаров в долларах США, а также с тем, что производители не решаются покупать, если их клиенты специально запрашивают нероссийские товары. Мы видели, как основные игроки отрасли, такие как Signet Jewelers, LVMH и Richemont, обязались не покупать новые российские товары, что оказывает давление на их поставщиков.

Какие производители бриллиантов сильно пострадали от санкций в отношении АЛРОСА?

Большинство производителей, с которыми я разговаривал, так или иначе пострадали. Но я думаю, что те, кто занимается исключительно мелкими камнями, испытывают нехватку алмазов. Многие производители объединили производство и вынуждены были сократить рабочее время.

Почему они [производители бриллиантов] подвержены этим санкциям?

Производители находятся на переднем крае цепочки поставок, поэтому они первыми ощущают трудности. Я думаю, что по мере приближения ко второй половине календарного 2022 года, переработка и розница также начнут ощущать нехватку предложения, однако, если спрос значительно упадет из-за макроэкономической ситуации, это частично выровняет положение дел.

Как De Beers использует санкции, наложенные на АЛРОСА?

De Beers заявила, что они уже работают на полную мощность, поэтому они мало что могут сделать в отношении того, что касается увеличения поставок. В прошлом месяце компания заявила, что теперь она использует свою новую «технологическую платформу» Tracr для определения происхождения алмазов, чтобы отслеживать их «в масштабе». Я думаю, что текущая ситуация, вероятно, повысила приоритет для развертывания этой инициативы.

В какой степени санкции в отношении АЛРОСА вызовут спрос на проверку источника алмазов?

Думаю, это будет главная история индустрии в этом году. Алмазная отрасль уже несколько лет работает над инициативами по обеспечению прозрачности цепочки поставок, но я думаю, что санкции послужили катализатором для ускорения всего этого. Например, Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), ведущий в отрасли институт классификации драгоценных камней, недавно заявил, что вскоре предложит проверку источника алмазов с отчетами о классификации «без дополнительной платы». В общем, я думаю, что мы находимся на пути к тому, чтобы наряду с традиционными 4C увидеть в большинстве отчетов об оценке камней графу об их происхождении.

Какие выгоды индустрия синтетических алмазов может извлечь из введения санкций против АЛРОСА?

Я думаю, что это предоставляет индустрии выращенных в лаборатории алмазов прекрасную возможность — это одна из первых вещей, о которых я подумал, когда все это только начиналось. Однако, возможно, это могло бы непреднамеренно стимулировать и индустрию природных алмазов, если все это приведет к повышению цен на природные алмазы. Я думаю, что за последние несколько десятилетий индустрия природных бриллиантов немного сбилась с пути, позволив своей продукции продаваться по ценам ниже премиальных. Природные бриллианты должны продаваться как самый дорогой предмет роскоши, который вы можете купить, и более высокие цены поддерживают это восприятие. Бриллианты, возможно, попадают в категорию товаров Веблена, а это означает, что чем выше цена, тем более желанными они становятся.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished