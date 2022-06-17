Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами

Уэйн Ван-Ван Ичунь (Wayne Wang-Wang Yichun), генеральный директор компании LUSANT, в свое время был генеральным директором Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании группы Fosun; и до недавнего времени работал в должности генерального директора подразделения закупки бриллиантов международной торговой компании Yuyuan Jewelry.

Имея большой опыт работы в алмазной отрасли, Уэйн также занимал должность управляющего директора сертификационной лаборатории HRD Antwerp Certification Lab в регионе Большого Китая с мая 2014 года по май 2019 года. До этого он в течение двух лет был директором по закупкам в отделе VIP продаж компании Zbird Diamond Co., Ltd.

В интервью для Rough&Polished, Уэйн Ван подробно рассказывает о лабораторных бриллиантах и ювелирных изделиях с ними, излагая свою цель в развитии компании LUSANT в рамках возможностей, которые предлагает этот сектор.

Пожалуйста, расскажите о компании LUSANT, производящей ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами, предоставив подробную информацию об объеме производства, рынках, на которые вы поставляете свою продукцию или которые планируете обслуживать. Расскажите также о материнской компании - Shanghai Yuyuan Jewelry & Fashion Group Ltd.

Yuyuan Jewelry and Fashion Group является одним из ведущих игроков на рынке розничной торговли ювелирными изделиями в Китае, располагая двумя основными брендами классических золотых украшений, Laomiao и Asia One, с годовым объемом продаж более 20 миллиардов юаней. В марте 2020 года, приобретя французский дизайнерский ювелирный бренд DJULA, ювелирные изделия Yuyuan начинают возглавлять область модных украшений, которую предпочитает молодое поколение. В июле 2020 года Yuyuan Jewelry создала совместное предприятие в Китае с итальянской Damiani Group и получила эксклюзивные права на распространение итальянского ювелирного бренда DAMIANI и бренда доступных роскошных ювелирных изделий SALVINI в Большом Китае, усиленных брендинговым портфелем Yuyuan Jewelry Fashion Group. В августе 2021 года был официально запущен бренд выращенных в лаборатории бриллиантов LUSANT, созданный Yuyuan Jewelry Fashion Group. LUSANT стремится пробудить молодых любителей моды и заставить современных независимых женщин выглядеть более самоуверенными и блестящими.

Представители какой возрастной группы потребляют ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами в Китае? Какова доля таких ювелирных изделий в общем объеме ювелирного рынка в настоящее время.

Мы считаем, что рыночный сегмент ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами пользуется спросом у поколения Z, которое выросло под влиянием глобального Интернета, среди которого получило широкое распространение смартфонов и которое живет в условиях электронной коммерции.

Мы намерены сосредоточиться на покупателе, чье потребительское поведение все больше смещается от демонстрации его социального статуса к подчеркиванию личности и связанных с этим характеристик.

Что касается доли рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами в процентах, мы пока не можем ответить на этот вопрос, так как LUSANT — новый бренд, и первый флагманский магазин откроется в июле 2022 года. Также неактуально оценивать долю рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами по сравнению с общей долей рынка ювелирных изделий, поскольку ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами действительно находятся на ранней стадии развития.

Каков, по вашему мнению, потенциал роста рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами в Китае в настоящее время? И какие возможности вы видите в ближайшие несколько лет?

Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами, на котором становится все больше и больше новых брендов, а через социальные сети все больше и больше местных потребителей проявляют инициативу, чтобы получить информацию и знания о выращенных в лаборатории бриллиантах, которая передается устно среди друзей, коллег, родственников и, конечно же, в Интернете, особенно в социальных сетях.

Помимо вопроса о лабораторных бриллиантах и перспективах ценообразования на природные бриллианты, основная возможность заключается в том, что ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами обеспечат гораздо более широкое поле для дизайна в категориях недорогих изделий и ощущение присутствия высоких технологий за счет использования различных причудливых форм огранки и причудливых цветов лабораторных камней.

Помимо конкуренции со стороны отрасли природных бриллиантов, с какими еще проблемами, по вашему мнению, может столкнуться отрасль лабораторных бриллиантов в будущем?

На самом деле, мы не считаем лабораторные бриллианты конкурентом природных бриллиантов, это разные товарные категории, которые удовлетворяют разный сегмент покупателей. Каждый продукт имеет свою внутреннюю ценность.

Большая проблема заключается в том, как мы могли бы наилучшим образом обучить наших клиентов и всю отрасль действовать как единая организация, позволяющая рынку работать логично, устойчиво, прозрачно и законно.

Цветные драгоценные камни в последнее время захватывают воображение ценителей ювелирных изделий. Не столкнутся ли ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами с конкуренцией с этой стороны?

Цветные драгоценные камни, благодаря своим ярко выраженным цветам и оттенкам, обеспечивают более широкий спектр ювелирных украшений по сравнению с украшениями с природными бриллиантами или жемчугом. С точки зрения этого, да, это правда, что лабораторные бриллианты благодаря технологии их производства могут производиться разноцветными, включая розовые, голубые, зеленые и желтые камни. Кроме того, благодаря стоимости производства лабораторных алмазов по сравнению с добычей природных алмазов можно гранить множество бриллиантов различной формы. Все это, как и цветные драгоценные камни, безусловно, захватит воображение дизайнеров ювелирных изделий с тем, чтобы создавать более модные украшения, такие, которые раньше никто не видел и не мог даже вообразить. Можно даже создавать подарки, украшения с лабораторными бриллиантами разного цвета.

Учитывая, что конкуренция в секторе лабораторных бриллиантов довольно очевидна, какие будущие тенденции можно предсказать?

Я думаю, мы увидим все больше и больше товарных категорий, которых раньше никогда не было, таких как подарочные изделия с лабораторными бриллиантами, украшения и модные аксессуары. Рынок увидит явление пересечения категорий продукции на рынке лабораторных бриллиантов. И это также означало бы, что рыночный пирог постоянно растет. Безусловно, рынок будет демонстрировать растущее признание ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами.

Будет ли LUSANT заниматься экспортом ювелирных изделий? Какие глобальные потребительские рынки, по вашему мнению, демонстрируют или могут показать хороший спрос на ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами в будущем?

У нас есть план выйти на зарубежный рынок, особенно на рынок Северной Америки, так как это один из самых зрелых рынков лабораторных бриллиантов в мире. Я думаю, что возможность заключается в нашем конкурентном преимуществе, которое обеспечивает производственный центр лабораторных бриллиантов, расположенный в Китае, особенно в сегменте камней, создаваемых методом HPHT и в сегменте высококачественных камней, выращиваемых методом CVD, а также благодаря мощному потенциалу китайской ювелирной промышленности и, конечно же, огромному по размеру рынку.

С какой конкуренцией ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами столкнутся со стороны природных бриллиантов? Как вы думаете, как эта конкуренция будет развиваться в ближайшие годы?

Я не думаю, что существует реальная конкуренция между природными и лабораторными камнями, это товары разных категорий. Однако из-за их химической и физической однородности вся отрасль должна следовать принципу раскрытия информации потребителю.

В последние годы в мире наблюдается всплеск роста производства лабораторных бриллиантов. Считаете ли вы, что сектор лабораторных бриллиантов будет расти и дальше? В сообщениях СМИ говорится, что цены на лабораторные бриллианты снизились из-за перепроизводства. Каков ценовой сценарий в Китае?

Да, это был довольно длительный период, когда производители лабораторных бриллиантов наращивали производство, особенно в сегменте HPHT, и все больше и больше инвестировали или планировали инвестировать в сегмент выращивания камней методом CVD, и количество создателей CVD постоянно увеличивалось в течение этих двух лет.

Тем не менее все еще существуют довольно высокие технические барьеры или барьеры ноу-хау для входа в производство выращенных в лаборатории алмазов, особенно методом CVD. Так что в течение следующих нескольких лет высококачественные бриллианты, произведенные методами HPHT, CVD, или выращенные в лаборатории красивые бриллианты розового, синего и желтого цветов по-прежнему будут в дефиците, и, таким образом, их цена не будет сильно затронута или не будет затронута вовсе.

Я предполагаю, что цена на нормальные и низкокачественные лабораторные бриллианты обычной круглой огранки размером 1 карат может снижаться до тех пор, пока не достигнет предельных издержек производства.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished