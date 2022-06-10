De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда.

Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают все этапы разработки алмазных ресурсов, от разведки до добычи, в течение 35 лет.

Каждый концессионный участок будет принадлежать отдельному новому совместному предприятию, созданному De Beers Group и Endiama, государственной алмазной компанией Анголы.

De Beers будет владеть значительно бо́льшей долей акционерного капитала в новых компаниях, а Endiama сможет постепенно увеличивать свою долю с течением времени.

Представитель De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) сообщил корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа в эксклюзивном интервью, что De Beers возвращается в эту южноафриканскую страну, где она сохраняла остаточное присутствие с 2014 года, потому что видит хороший потенциал для геологоразведочной деятельности с учетом существенных реформ, проведенных в местном алмазном секторе.

Он также прокомментировал недавно развернутую платформу Tracr для отслеживания алмазов, заявив, что происхождение алмазов в последние годы приобретает все большее значение в алмазной отрасли.

Это, по его словам, усилилось и ускорилось в связи с геополитическими событиями 2022 года.

Ниже приведены выдержки из интервью.

De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на разработку месторождений алмазов в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Почему вы возвращаетесь в Анголу?

Ангола является одной из самых перспективных стран для добычи алмазов в мире, и последовательные реформы, проводимые правительством, создали более стабильную рабочую среду, повысив привлекательность Анголы как места для бизнеса и инвестиций. Мы с нетерпением ждем возможности помочь в развитии алмазного сектора страны и иметь возможность существенно поддержать национальное развитие. Мы отправимся в страну с теми же операционными и этическими стандартами, которые мы применяем к нашей деятельности по всему миру, в соответствии с Руководящими принципами должной осмотрительности ОЭСР в отношении ответственных цепочек поставок. С нашей признанной концепцией «Строим навсегда» (Building Forever) для создания долгосрочного положительного социально-экономического воздействия на сообщества, нашим инновационным подходом «Умная добыча будущего» (FutureSmart Mining™), который обладает захватывающим потенциалом для трансформации горнодобывающей технологии и обещает значительно сократить площади добычи, а также нашим проверенным опытом создания ответственного и взаимовыгодного партнерства в регионе мы с нетерпением ожидаем возобновления геологоразведочной деятельности в Анголе.

Что вы думаете о реформах, проведенных Луандой в отношении горнодобывающей промышленности?

Правительство Анголы осуществило существенные и последовательные реформы, которые позволяют национальным запасам алмазов поддерживать преобразующий социально-экономический рост общин. В правила маркетинга алмазов вносятся поправки для повышения прозрачности, включая использование внешних (сторонних) оценщиков алмазов и введение Алмазной биржи, а также с созданием Национального агентства по минеральным ресурсам (National Agency for Mineral Resources, ANRM) для наблюдения за всеми сырьевыми товарами, включая алмазы, была внедрена новая модель управления сектором полезных ископаемых. Мы рассматриваем это как позитивные шаги, которые поддерживают создание благоприятной среды для предприятий.

Насколько вы оптимистичны в отношении обнаружения промышленных месторождений в стране?

Ангола остается одной из самых перспективных стран мира в отношении алмазов, и наши первоначальные оценки предполагают хороший потенциал для геологоразведочных работ.

Когда вы планируете начать работу в Анголе?

Мы планируем начать геологоразведочные работы в конце этого года.

Каково суммарное влияние санкций, введенных в отношении АЛРОСА, и карантина в Китае из-за COVID-19 на цены на алмазы?

De Beers Group не комментирует цены на алмазы вне рамок своих финансовых результатов за весь год и за полгода.

Что было основной причиной высокого спроса на ювелирные изделия с бриллиантами?

Тенденции спроса на ювелирные изделия с бриллиантами обусловлены многими факторами, в том числе маркетинговыми подходами, применяемыми в отрасли в последнее время, тем фактом, что бриллианты могут сказать что-то важное в нашей жизни во времена неопределенности и когда люди хотят выразить важность своих связей, увеличением розничной торговли бриллиантами через Интернет после пандемии, снижением спроса на богатые впечатления, такие как роскошные путешествия в последнее время, неудовлетворенным спросом на свадьбы после введения карантина из-за Covid-19 и фискальными стимулами, предоставляемыми потребителям в США на протяжении всей пандемии. Вместе с тем для отрасли будет важно продолжать фокусироваться на формировании спроса, поскольку существует также ряд рисков, таких как продолжающееся влияние блокировок, связанных с Covid-19 в Китае, влияние санкций, вызванных российско-украинским военным конфликтом, и инфляционная экономическая среда.

Недавно De Beers запустила платформу Tracr. Насколько важен этот блокчейн для отслеживания источников происхождения алмазов?

Происхождение камней стало приобретать растущее значение в алмазной промышленности в последние годы, и геополитические события 2022 года только усилили и ускорили этот процесс. Таким образом, такая платформа, как Tracr, которая, поддерживаемая передовыми технологиями, может масштабно обеспечить гарантию в отношении источника алмазов, имеет особое значение. В ближайшем будущем мы продолжим развивать и совершенствовать нашу работу по отслеживанию источников происхождения камней — в настоящее время основное внимание уделяется предоставлению решения на уровне «бизнес бизнесу» (B2B) для удовлетворения неотложных потребностей отрасли, но мы, видим, что происхождение камней становится все более важным для потребителей и поэтому будем усердно работать над развитием нашего подхода, так что технология Tracr лежит в основе способности предоставлять потребителям насыщенные и улучшенные рассказы в цифровом виде об уникальности их бриллиантов и оказываемом ими положительном влиянии.

Сколько каратов алмазов в год вы сможете отслеживать на этой платформе?

В настоящее время мы загружаем все наши боксы с однокаратными и более крупными камнями в Tracr, прежде чем продавать их через систему глобальных продаж сайтхолдерам (Global Sightholder Sales), и мы продолжим расширять эту платформу в течение года.

Что еще предлагает эта платформа, помимо возможности отслеживания алмазов?

В настоящее время Tracr уделяет особое внимание обеспечению гарантии источника на уровне B2B, поскольку это является насущной потребностью отрасли. В конечном счете Tracr станет основой, которая поддерживает предложение De Beers Group по вопросу происхождения камней на уровне «бизнес клиенту» (B2C), связывая потребителей посредством богатого цифрового повествования с тем положительным влиянием, которое их бриллиант помог оказать на людей и планету. Помимо этого, технологическая платформа Tracr может функционировать в качестве цифровой магистрали для своих участников и потенциально может предложить ряд других преимуществ бизнес-аналитики в будущем, в том числе с помощью ряда приложений, которые могут быть созданы на платформе.

О пилотной программе Tracr впервые было объявлено в конце 2017 года. Почему для полного запуска платформы потребовалось столько времени?

Платформа Tracr использует ряд новых и передовых технологий и ориентирована на решение сложных задач способом, отвечающим конкретным отраслевым потребностям. В результате было важно убедиться, что были осуществлены разработка технологии и тестирование практического применения платформы, прежде чем запускать ее в действующую среду. После такого пилотного периода мы очень рады начать масштабное развертывание платформы, зная, что она была тщательно протестирована.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished